El dólar cerró con estabilidad en la mayoría de las entidades relevadas y una suba en Banco Bica. El blue terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una baja de 0,64%, mientras que el MEP finalizó en $1.521,11 y $1.521,73, con una caída de 1,27%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 4 de agosto
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo una suba y estabilidad, mientras que el blue y el MEP bajaron durante la jornada de este martes, con distintos valores de cierre.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, sin cambios y con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires registró los mismos valores, variación y diferencia entre ambas puntas.
Banco Bica subió 0,66% y terminó en $1.470 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $60. En ICBC, la cotización quedó estable en $1.460 y $1.520, también con una brecha de $60.
Dólar MEP
El dólar MEP bajó 1,27% y cerró en $1.521,11 para la compra y $1.521,73 para la venta. El spread fue de $0,62. La pantalla mostró una suba de $17,58 en la compra y una baja de $19,55 en la venta.
Dólar blue
El dólar blue retrocedió 0,64% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 tanto en la compra como en la venta.