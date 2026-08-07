La minería argentina atravesó la primera mitad de 2026 en franco ascenso.
La minería cerró el semestre con récord de producción
La minería argentina sigue en crecimiento sostenido impulsada por el petróleo y el litio, aunque todavía con desafíos en servicios de apoyo y materiales tradicionales. El ministro Caputo destacó el crecimiento del sector.
El Índice de Producción Industrial Minero aumentó 8,4% durante el primer semestre frente al mismo período de 2025, informó este jueves el INDEC. La expansión aceleró respecto del 7,4% acumulado hasta abril y del 7,8% registrado entre enero y mayo.
En el sexto mes del año, el indicador creció 11,4% interanual y 1,7% frente a mayo en la medición desestacionalizada. La tendencia-ciclo avanzó otro 0,8%, consignó el organismo.
Caputo destacó el récord
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la producción minera alcanzó “un nuevo récord histórico en junio” y señaló que la tendencia-ciclo encadenó 24 meses consecutivos de crecimiento.
El dato profundiza la trayectoria observada en los informes anteriores. En abril, el índice había alcanzado el mayor nivel desde el inicio de la serie, en 2017; en mayo avanzó otro 0,4% mensual; y en junio dio un salto de 1,7%, con una variación interanual que pasó de 9,2% a 11,4%.
La mejora, sin embargo, no fue uniforme. Las mayores subas acumuladas del semestre correspondieron a la extracción de sal, con 102,6%; los minerales utilizados para fabricar productos químicos, con 54%; la turba, con 29,8%; y el petróleo crudo, con 17,4%. Los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación, como conjunto, crecieron 36%.
Petróleo no convencional y litio
El petróleo volvió a ser el principal sostén por su peso dentro del indicador. La extracción total aumentó 16,3% interanual en junio y 17,4% en el semestre. El cambio estructural estuvo otra vez en Vaca Muerta: la producción no convencional acumuló una suba de 35,2%, mientras la convencional cayó 8,8%.
Durante junio se extrajeron 4,3 millones de metros cúbicos de crudo. De ese volumen, poco más de 3 millones fueron no convencionales y 1,3 millones correspondieron a yacimientos tradicionales. Así, siete de cada diez metros cúbicos provinieron del segmento que conduce la expansión energética.
El gas natural mostró una dinámica más moderada: creció 1,2% en el semestre y apenas 0,2% interanual en junio. También allí el no convencional compensó el retroceso de las cuencas maduras, con un avance acumulado de 8,3% frente a una caída de 10,9% en el convencional.
El otro eje fue el litio. El índice de carbonato de litio y otros minerales del mismo grupo aumentó 57,1% entre enero y junio y 61,5% interanual en el último mes. Los minerales de boro crecieron 33,3% en el semestre y reforzaron el salto del agrupamiento químico.
La contracara del crecimiento
El récord general convivió con retrocesos. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas bajaron 15,3% en el semestre, pese al fuerte aumento de los volúmenes producidos. También cayeron las rocas ornamentales, 8,6%; la piedra caliza y el yeso, 2,8%; y la arcilla y el caolín, 9,9%.
Estas se refieren a ramas próximas a la construcción y al mercado interno, que no acompañaron el ritmo de los recursos energéticos y exportables.
La divergencia ya estaba presente en abril y mayo, pero junio la dejó más marcada: la minería alcanza máximos históricos mientras parte de su cadena de servicios y materiales tradicionales sigue operando por debajo del año anterior.
Se espera que durante la segunda parte del año, impulsado por la puesta en marcha de las inversiones comprometidas a través del RIGI, el sector traslade el récord de extracción a los servicios de apoyo; o si por el contrario continuará profundizándose la brecha entre producción y actividad.