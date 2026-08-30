Automovilismo

El Congreso de la FIA y el regreso de la Fórmula 1: qué puede conseguir realmente la Argentina

La presencia de Mohammed Ben Sulayem y la participación de Javier Milei en la apertura colocarán al país en un lugar de fuerte exposición internacional. Sin embargo, el sueño de recuperar el Gran Premio dependerá de la homologación del nuevo Gálvez y de una negociación posterior con la Fórmula 1.