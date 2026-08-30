La Fórmula 1 no se disputa solamente durante los Grandes Premios. Existe otra carrera, menos visible pero igual de intensa, que se juega en oficinas, reuniones privadas y negociaciones capaces de modificar el futuro de toda la grilla.
La Fórmula 1 asegura su futuro: así está el mapa de contratos de los pilotos
Norris y Verstappen tienen los acuerdos más extensos y permanecerán en sus equipos hasta 2030. Colapinto, Russell, Antonelli y Albon ya conocen su destino para 2027, mientras otras figuras todavía corren sin certezas sobre la próxima temporada.
Allí no cuentan únicamente los tiempos de vuelta. También pesan la edad, la experiencia, el potencial, la relación con el equipo y la capacidad para resistir una presión que nunca se detiene.
Algunos pilotos ya pueden concentrarse en el camino hacia 2027. Otros saben que cada carrera puede acercarlos a una renovación o dejarlos sin lugar. En una categoría con apenas 22 butacas, tener un contrato firmado representa mucho más que una fecha: es la posibilidad de continuar perteneciendo al grupo más exclusivo del automovilismo mundial.
Las últimas renovaciones comenzaron a ordenar el escenario. Lando Norris y Max Verstappen aseguraron su continuidad hasta fines de 2030, mientras McLaren, Mercedes, Ferrari, Williams y Alpine ya resolvieron buena parte de sus formaciones para el futuro.
Norris y Verstappen, las dos grandes apuestas
McLaren confirmó que Norris permanecerá en el equipo al menos hasta fines de 2030, con una opción para prolongar todavía más el vínculo.
El campeón mundial de 2025 llegó a la estructura británica en 2017, con apenas 17 años, y se convirtió en titular dos temporadas después. Atravesó los años más difíciles, acompañó la reconstrucción y terminó siendo una figura decisiva en el regreso de McLaren a la cima.
Cuando complete el acuerdo habrá disputado 12 temporadas como titular del mismo equipo. No es solamente una renovación: es la confirmación de una relación que creció desde la promesa hasta el campeonato.
Oscar Piastri también posee un contrato multianual. Aunque McLaren no comunicó públicamente todos sus detalles, la continuidad del australiano está asegurada para las próximas temporadas.
Verstappen tomó una decisión similar. Después de meses de rumores y conversaciones que lo vincularon con otras escuderías, extendió su contrato con Red Bull hasta fines de 2030.
El equipo ya no conserva el dominio de años anteriores, pero el neerlandés decidió confiar en su capacidad para volver a construir un auto ganador. Red Bull protegió a su figura; la segunda butaca, en cambio, continúa bajo evaluación. Isack Hadjar tiene contrato solamente hasta el cierre de 2026.
Mercedes y Ferrari eligieron continuidad
Mercedes ya definió su pareja para 2027. George Russell continuará en el equipo junto a Kimi Antonelli.
Russell se convirtió en una de las referencias de la estructura después de la salida de Lewis Hamilton. Antonelli representa una apuesta construida desde las categorías formativas y Mercedes decidió sostenerlo mientras completa su evolución en la máxima categoría.
Ferrari tampoco necesita tomar decisiones inmediatas. Charles Leclerc firmó un acuerdo que se extiende más allá de 2028 y continuará siendo una pieza central del proyecto.
El contrato de Hamilton fue anunciado como multianual. Aunque su duración exacta no fue informada, se considera que el siete veces campeón permanecerá en la escudería italiana hasta fines de 2027.
Williams apuesta por una pareja experimentada
Williams aseguró a Alex Albon hasta fines de 2027 y renovó a Carlos Sainz mediante un acuerdo por varias temporadas que se extendería hasta 2028.
La escudería eligió conservar una formación con experiencia mientras intenta regresar a los primeros lugares. Albon se convirtió en una referencia desde su llegada en 2022 y Sainz aportó el conocimiento adquirido en estructuras como McLaren y Ferrari.
El contrato del español tendría diferentes opciones y cláusulas de salida. Es uno de los ejemplos que permiten comprender por qué, en la Fórmula 1, la fecha anunciada no siempre cuenta la historia completa.
Colapinto dejó de ser una solución provisoria
Alpine también resolvió su formación para 2027. Pierre Gasly posee contrato hasta fines de 2028 y Franco Colapinto renovó por una temporada más.
El argentino llegó a la estructura a comienzos de 2025 como piloto de reserva y luego reemplazó a Jack Doohan. Su primera etapa estuvo acompañada por dudas, pero durante 2026 mostró una evolución visible y consiguió 19 puntos.
Ese crecimiento convenció a Alpine de darle continuidad. Colapinto dejó de ocupar una butaca condicionada por el corto plazo y pasó a formar parte de la planificación deportiva del equipo.
Para el argentino, la renovación significa la posibilidad de correr sin que cada Gran Premio sea interpretado como una prueba definitiva. Para Alpine, representa estabilidad: conservará una pareja que ya conoce su funcionamiento y que logró construir una buena relación de trabajo.
Las butacas que todavía no tienen dueño para 2027
Racing Bulls es uno de los equipos que mantiene abiertas sus decisiones. Liam Lawson y Arvid Lindblad tienen contratos que alcanzan solamente el cierre de 2026.
Lawson intenta reconstruir su carrera después de su breve paso por Red Bull. Lindblad atraviesa su temporada inicial y debe demostrar que puede consolidarse en la categoría.
Aston Martin también afrontará decisiones importantes. Fernando Alonso y Lance Stroll poseen acuerdos vigentes hasta fines de 2026.
El futuro de Alonso será uno de los grandes temas del mercado. A los 44 años continúa siendo el piloto más experimentado de la grilla, pero su permanencia dependerá de sus deseos y de la competitividad que Aston Martin pueda ofrecerle.
Gabriel Bortoleto tiene asegurado su lugar en Audi durante 2026, mientras Nico Hülkenberg cuenta con un acuerdo multianual. Haas tampoco reveló las fechas exactas de los contratos de Esteban Ocon y Oliver Bearman.
Cadillac, la nueva escudería de la categoría, eligió comenzar su camino con experiencia. Valtteri Bottas y Sergio Pérez tienen vínculos que se extenderán al menos hasta fines de 2027.
Una grilla cada vez más protegida
El mercado de pilotos comienza a mostrar dos realidades. Los equipos más poderosos aseguraron a sus figuras con contratos extensos, mientras las estructuras ligadas a Red Bull y algunos proyectos en desarrollo todavía deben definir parte de sus formaciones.
Norris y Verstappen quedaron fuera de cualquier negociación inmediata. Leclerc, Russell, Antonelli, Albon, Gasly y Colapinto también conocen el equipo en el que competirán durante 2027. Otros deberán aprovechar cada oportunidad antes de que termine la temporada.
Detrás de cada contrato existe una historia diferente: campeones que eligen permanecer, jóvenes que buscan tiempo para crecer, pilotos experimentados que intentan prolongar sus carreras y nombres que todavía compiten por una respuesta. Porque en la Fórmula 1 la primera batalla es llegar. La siguiente, y muchas veces la más despiadada, consiste en convencer a un equipo de que todavía vale la pena quedarse.