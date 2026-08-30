Automovilismo

La Fórmula 1 asegura su futuro: así está el mapa de contratos de los pilotos

Norris y Verstappen tienen los acuerdos más extensos y permanecerán en sus equipos hasta 2030. Colapinto, Russell, Antonelli y Albon ya conocen su destino para 2027, mientras otras figuras todavía corren sin certezas sobre la próxima temporada.