Automovilismo

Mattia Colnaghi: el chico que eligió nuestra bandera y aprende en la escuela Red Bull

Nació en Italia, vive en Monza y comenzó a correr con los colores argentinos por el país de su madre. A los 18 años, intenta abrirse camino en la Fórmula 3 mientras Red Bull observa cada uno de sus pasos. Las enseñanzas del antiguo ingeniero de Sebastian Vettel, la presión, el simulador y los días de pruebas en Madrid forman parte de un aprendizaje que va mucho más allá de manejar rápido.