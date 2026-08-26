Mattia Colnaghi completó dos jornadas de pruebas de la Fórmula 3 en el Madring, el nuevo circuito de Madrid. El argentino aprovechó las cuatro sesiones para conocer el trazado, probar distintas configuraciones y trabajar sobre el comportamiento de los neumáticos.
El balance de Colnaghi tras sus dos días de pruebas en el circuito Madring
El argentino completó cuatro sesiones con MP Motorsport en el nuevo circuito de Madrid. Fue el mejor piloto de su equipo en tres de ellas y sumó información importante para el cierre de su primera temporada en Fórmula 3.
El balance comenzó con una buena actuación durante la mañana del primer día. Colnaghi terminó séptimo con un tiempo de 1:52.479 y fue el mejor representante de MP Motorsport.
Por la tarde mejoró su registro hasta 1:51.271 y ocupó el 15° lugar. Pese al cambio de posición, volvió a quedar por delante de sus compañeros de equipo.
El argentino sostuvo esa referencia interna en el inicio de la segunda jornada. Marcó 1:49.849, su mejor vuelta de los tests, y terminó 13°. En la última sesión quedó 22°, luego de dedicar parte del trabajo a una tanda larga.
“Fue un día bastante bueno. La mañana fue bien, sobre todo en las primeras fases. Cuando pusimos el neumático nuevo nos perjudicó una bandera roja, pero seguramente nos dejó algún aprendizaje”, explicó Colnaghi.
El Madring presentó un desafío particular por su combinación de curvas rápidas y sectores con características de circuito urbano. La poca adherencia y los numerosos incidentes provocaron varias interrupciones durante las dos jornadas.
“Es un circuito muy diferente a los otros. Tiene muchas curvas rápidas, pero es callejero, así que no hay margen para cometer ningún error. No había mucho grip y hubo muchos accidentes y banderas rojas”, describió el piloto argentino.
La última tarde también le permitió a MP Motorsport trabajar pensando en las carreras que se disputarán allí durante septiembre.
“Hicimos un long run que no muchos pudieron realizar. Seguramente nos ayudará a tener algo que otros no tienen”, destacó el integrante del Red Bull Junior Team.
Colnaghi había preparado los ensayos en el simulador de MP Motorsport, en los Países Bajos, y con su equipo personal. Ese trabajo le permitió llegar con una primera referencia a un escenario completamente nuevo para todos.
Después de completar los dos días de pruebas, el argentino concentrará su preparación en Monza, sede de la penúltima fecha de la temporada. Luego regresará a Madrid para disputar el cierre de su primer campeonato en Fórmula 3.
Los horarios de Colnaghi en Monza - Hora de Argentina
Práctica libre: viernes 4 de septiembre, a las 3.35.
Clasificación Grupo A: viernes 4 de septiembre, a las 9.
Clasificación Grupo B: viernes 4 de septiembre, a las 9.20.
Carrera Sprint: sábado 5 de septiembre, a las 4.30.
Carrera principal: domingo 6 de septiembre, a las 3.15.