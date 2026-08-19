Automovilismo

Colnaghi va por el podio después de su crecimiento en la Fórmula 3: “Podemos luchar por una victoria”

El Litoral acompañó al piloto que representa a la Argentina en Spa-Francorchamps y Hungría, donde mostró una clara evolución junto a MP Motorsport. Ahora prepara su carrera de casa en Monza y los ensayos en el nuevo circuito de Madrid.