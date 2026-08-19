Automovilismo

Colapinto alzó la voz contra el odio en las redes: “Tenemos que poner un límite”

Franco reflexionó sobre los ataques que reciben los protagonistas de la Fórmula 1 y pidió tomar conciencia del daño que puede provocar una palabra escrita detrás de una pantalla. También reconoció la responsabilidad que tienen los propios pilotos.