La Fórmula 1 encontró en las redes sociales una herramienta fundamental para acercarse los más jóvenes. Los pilotos muestran una parte de su vida, los equipos abren sus fábricas y los fanáticos pueden seguir cada detalle de un fin de semana de carrera casi en tiempo real. Sin embargo, detrás de ese crecimiento también apareció un costado cada vez más difícil de ignorar: el odio digital.
Colapinto alzó la voz contra el odio en las redes: “Tenemos que poner un límite”
Franco reflexionó sobre los ataques que reciben los protagonistas de la Fórmula 1 y pidió tomar conciencia del daño que puede provocar una palabra escrita detrás de una pantalla. También reconoció la responsabilidad que tienen los propios pilotos.
Franco Colapinto decidió hablar sobre ese problema. En una entrevista con Motorsport.com, el argentino puso palabras a una realidad que atraviesa no solamente a los pilotos, sino también a sus familias, colaboradores y a quienes trabajan alrededor de la categoría.
“Es cómo es la sociedad hoy en día. Y eso es algo sobre lo que, creo, nosotros como atletas tenemos que hablar un poco más fuerte y poner un límite”, expresó.
Su reflexión no surgió desde la distancia. Desde su llegada a la Fórmula 1, Colapinto conoció el enorme poder de las redes para generar apoyo, entusiasmo y cercanía. Pero también observó cómo esa misma fuerza puede convertirse rápidamente en agresión contra un rival, un compañero de equipo o cualquier persona señalada como responsable de una situación deportiva.
El daño que no siempre se ve
En el automovilismo, una maniobra, una mala clasificación, o una decisión estratégica pueden desatar miles de comentarios en pocos minutos. En muchos casos, la crítica abandona rápidamente el terreno deportivo y se transforma en insultos, amenazas o ataques personales.
“Tenemos que ayudar a la gente a entender cuánto pueden afectar sus palabras a los demás. Creo que nunca lo han sentido en sus vidas porque nunca recibieron esos mensajes, o probablemente piensan que de todos modos nunca los leemos”, explicó Colapinto.
Los leen. Aunque algunos pilotos decidan alejarse de sus teléfonos o delegar la administración de sus cuentas, los mensajes terminan llegando. Para Franco, una de las señales más preocupantes es que muchos deportistas están optando directamente por abandonar las plataformas.
“Hemos llegado a la situación en la que la mayoría de los atletas están borrando sus redes sociales. Creo que, como seres humanos, tenemos que ser mucho más conscientes del efecto que tienen nuestras palabras”, señaló.
No se trata de impedir la crítica. El deporte vive de las opiniones, las rivalidades y las discusiones. El límite aparece cuando el desacuerdo se convierte en una agresión dirigida contra la persona.
Una experiencia que lo involucró directamente
Colapinto ya había debido intervenir públicamente en mayo de 2025, luego de que Yuki Tsunoda recibiera mensajes abusivos tras un incidente en pista durante el Gran Premio de Emilia-Romaña. El argentino reconoció su responsabilidad en aquella maniobra y pidió respeto para el piloto japonés.
El episodio permitió comprender hasta dónde puede llegar una reacción colectiva. Una situación habitual dentro de un entrenamiento terminó trasladándose a internet y provocando ataques que excedieron por completo lo sucedido en el circuito.
También hubo mensajes contra Jack Doohan durante la disputa por un lugar en Alpine. En febrero de 2025, cuando Jack Doohan comenzó a recibir ataques ante la posibilidad de que Colapinto ocupara su lugar en Alpine, Jamie Campbell-Walter, integrante del equipo que representa al argentino, también intervino públicamente. Advirtió que quienes creían ayudar a Franco mediante agresiones estaban provocando el efecto contrario.
Esos antecedentes le otorgan otro peso a su mensaje. Colapinto conoce el acompañamiento incondicional de los fanáticos argentinos, pero también comprende que respaldar a un deportista no significa atacar a los demás.
La responsabilidad de los pilotos
El argentino no colocó toda la responsabilidad sobre el público. También sostuvo que los pilotos deben medir sus declaraciones, especialmente después de una carrera, cuando todavía permanecen la tensión y la frustración.
Una acusación lanzada en caliente puede señalar a otro competidor frente a millones de seguidores. Aunque después exista una aclaración, el daño inicial muchas veces ya está hecho.
Por eso, Colapinto planteó la necesidad de que los propios protagonistas colaboren para bajar el nivel de confrontación. No se trata de esconder sus emociones, sino de comprender la dimensión que adquiere cada palabra cuando se habla desde la Fórmula 1.
Una preocupación que moviliza a la FIA
El reclamo del argentino coincide con una preocupación creciente dentro del automovilismo. La FIA creó en 2023 la campaña United Against Online Abuse, que reúne a organismos deportivos, gobiernos, instituciones académicas y empresas tecnológicas para combatir el abuso digital.
El 14 de agosto, pocos días antes de las declaraciones de Colapinto, la Federación anunció la creación de una red internacional de investigación destinada a recopilar información y desarrollar respuestas frente a esta problemática. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 75 organizaciones gubernamentales, deportivas, académicas y tecnológicas. FIA
La preocupación ya no pasa únicamente por moderar comentarios. También se analiza el impacto que los ataques pueden producir sobre la salud mental y las carreras profesionales de deportistas, oficiales, periodistas y voluntarios.
Detrás del casco hay una persona
La Fórmula 1 suele presentar a sus pilotos como figuras preparadas para soportar cualquier presión. Compiten a más de 300 kilómetros por hora, representan a grandes compañías y deben responder públicamente incluso en sus peores días. Pero nada de eso los vuelve inmunes.
Las palabras de Colapinto recuerdan algo tan sencillo como necesario: detrás del casco, del resultado y de la imagen que aparece en una pantalla existe una persona.
Su pedido no busca silenciar opiniones ni eliminar la pasión. Busca establecer una frontera entre la crítica y la crueldad. Un límite que, para Franco, debe comenzar con una mayor conciencia sobre el efecto que puede producir cada mensaje.