La pausa terminó. Después de varias semanas sin actividad oficial, la Fórmula 1 iniciará la segunda mitad de su temporada en Zandvoort, un circuito particular, rodeado de dunas y ubicado junto al mar del Norte. Allí, Alpine buscará recuperar terreno en una lucha muy pareja por el campeonato de Constructores.
Alpine vuelve a la pista con mejoras y Colapinto apunta a recuperar protagonismo en Zandvoort
Después del receso de verano, la escudería francesa afrontará el primer fin de semana Sprint de la historia del Gran Premio de Países Bajos. El argentino llega renovado, con evoluciones en su auto y el objetivo de regresar a los puntos.
El regreso tendrá una exigencia adicional: por primera vez, el Gran Premio de Países Bajos se disputará bajo el formato Sprint. Los equipos solamente contarán con una práctica libre antes de la clasificación para la carrera corta, por lo que cada minuto del viernes será fundamental para encontrar rápidamente la puesta a punto.
En ese escenario, Franco Colapinto volverá a subirse al A526 después de un descanso que comenzó más tarde que el de la mayoría de los pilotos. Tras el Gran Premio de Hungría, el argentino permaneció en Budapest para completar dos jornadas de pruebas de neumáticos junto a Pirelli. Recién después pudo desconectarse y recuperar energías luego de una primera mitad de año intensa.
“Estoy muy entusiasmado por volver a correr después de un receso de verano que necesitábamos. Mis vacaciones comenzaron un poco más tarde porque terminé el test de Pirelli en Hungría, pero después pude relajarme y recargar las baterías”, explicó Colapinto en la previa difundida por Alpine.
El resultado de la última competencia antes del receso dejó un sabor amargo, pero también le permitió al argentino poner en perspectiva el crecimiento de la escudería. Alpine se encuentra involucrado en la pelea por el quinto puesto entre los Constructores, un objetivo que mantiene abierta una segunda parte del año cargada de desafíos.
“Terminamos un poco decepcionados, pero pude reflexionar sobre eso porque demuestra cuánto avanzamos como equipo respecto de la posición en la que estábamos el año pasado. Estar ahora luchando por el quinto lugar es realmente impresionante y todos queremos hacer un gran trabajo para conseguirlo”, señaló Franco.
Un circuito que Colapinto conoce
Zandvoort no es un escenario desconocido para el piloto argentino. Colapinto ya compitió allí durante su recorrido por las categorías formativas y guarda un buen recuerdo de una pista rápida, estrecha y con escaso margen para el error.
Sus curvas peraltadas y el viento que llega desde la costa suelen complicar el comportamiento de los autos. A eso se suma la posibilidad de que la arena de las dunas alcance el asfalto y modifique las condiciones de adherencia durante el fin de semana.
“El circuito me gusta mucho y lo recuerdo bien de las categorías de monoplazas. Será interesante ver cómo resulta como fin de semana Sprint. Necesitamos comenzar bien desde el viernes por la mañana, encontrar el ritmo y llevar el auto al límite desde temprano”, sostuvo el argentino, que planteó como meta regresar a los diez primeros lugares.
Alpine llevará evoluciones
La principal novedad para Alpine será la incorporación de algunas actualizaciones en sus autos. Las nuevas piezas se probarán durante la única sesión de entrenamientos, antes de tomar una decisión definitiva de cara a la clasificación Sprint.
Steve Nielsen, uno de los responsables deportivos de la escudería, confirmó que el equipo continuará introduciendo mejoras durante la segunda parte del campeonato, en la medida en que estén disponibles.
“Tenemos algunas actualizaciones para este fin de semana y las utilizaremos en la práctica antes de la clasificación Sprint. El plan es llevar más cuando podamos y esperamos que sean suficientes para entrar en la pelea por los puntos”, explicó.
La escudería entiende que las diferencias en la zona media son pequeñas y que una evolución efectiva puede modificar rápidamente el orden. Por eso, el desempeño de las nuevas piezas será uno de los aspectos centrales de su paso por Países Bajos.
Una despedida especial para Zandvoort
El circuito neerlandés recibió por primera vez una carrera válida por el Mundial en 1952, con victoria de Alberto Ascari. Permaneció durante gran parte de las temporadas siguientes hasta 1985 y regresó en 2021, luego de 36 años de ausencia.
La edición de 2023 quedó en la historia por sus cambiantes condiciones climáticas y por registrar 186 sobrepasos, la mayor cantidad contabilizada durante un Gran Premio de Fórmula 1. La pista también guarda un recuerdo especial para Alpine, Pierre Gasly avanzó desde el 12º lugar y terminó tercero. Fue su primer podio con la escudería y uno de los mejores resultados del equipo en Zandvoort.
La carrera de 2026 tendrá además un significado especial: será, en principio, la última del Gran Premio de Países Bajos antes de su salida del calendario en 2027. Con las tribunas nuevamente teñidas de naranja, Zandvoort abrirá una segunda mitad de temporada en la que Alpine y Colapinto necesitan comenzar a sumar desde el primer momento.
Los horarios del fin de semana en la Argentina
Viernes 21 de agosto
Práctica libre: 7.30 horas
Clasificación Sprint: 11.30 horas
Sábado 22 de agosto
Carrera Sprint: 7.00 horas
Clasificación para el Gran Premio: 11.00 horas
Domingo 23 de agosto
Gran Premio de Países Bajos: 10.00 horas.