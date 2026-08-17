El mercado de pilotos para la temporada 2027 comenzó a moverse y Franco Colapinto recibió una señal importante sobre su futuro. Mientras varios equipos evalúan alternativas y esperan las decisiones de algunas de las principales figuras, el argentino aparece como favorito para conservar su lugar en Alpine.
El futuro de Colapinto empieza a definirse y Alpine ya tiene un favorito
El argentino aparece como favorito para continuar en Alpine durante 2027 después de sumar puntos en cinco de las últimas ocho carreras. El mercado comienza a moverse y su nombre gana fuerza dentro del equipo.
El análisis fue publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1, que repasó la situación de las escuderías antes del regreso de la actividad en Zandvoort. Allí se indicó que Colapinto encabeza las posibilidades para acompañar nuevamente a Pierre Gasly durante la próxima temporada.
Todavía no existe una confirmación ni una fecha establecida para el anuncio. Sin embargo, la consideración refleja cómo cambió la posición del argentino dentro del equipo gracias a su rendimiento durante la primera mitad del campeonato.
Cinco carreras en los puntos
Colapinto sumó en cinco de los últimos ocho Grandes Premios y consiguió sostener una evolución que comenzó a modificar la evaluación interna de Alpine.
El argentino logró sus mejores resultados en Miami y Canadá, donde terminó séptimo y sexto, respectivamente. También puntuó en España, Gran Bretaña y Bélgica, una regularidad que le permitió llegar al receso de verano con 19 unidades.
No todos los fines de semana fueron sencillos. Alpine atravesó carreras con falta de rendimiento y Colapinto sufrió particularmente en Austria y Hungría. Sin embargo, consiguió aprovechar las oportunidades cuando el auto respondió y redujo los errores que habían condicionado sus primeros pasos dentro del equipo.
Esa combinación de velocidad, adaptación y capacidad para sumar cuando aparecen las posibilidades fortaleció su candidatura para 2027.
La ventaja de la continuidad
Pierre Gasly tiene asegurada su permanencia y continúa siendo la referencia del proyecto. Por eso, Alpine debe definir quién ocupará el segundo auto.
En ese escenario, Colapinto cuenta con una ventaja importante: ya conoce la estructura, trabaja con los ingenieros y completó una temporada dentro de un proyecto que todavía atraviesa una profunda transformación.
Mantener la alineación también permitiría que el equipo llegue a 2027 con estabilidad, sin obligar a un nuevo piloto a comenzar otro proceso de adaptación. Esa continuidad gana valor en un momento en el que Alpine necesita concentrar sus recursos en mejorar el auto y reorganizar su estructura.
Flavio Briatore había reconocido durante el receso que el argentino mostró un crecimiento importante respecto de su primera experiencia en la Fórmula 1. Aunque evitó confirmar una decisión, también dejó abierta la posibilidad de conservar al piloto que el equipo ya tiene.
Un mercado condicionado por Verstappen
La principal pieza del mercado continúa siendo Max Verstappen. El neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2028, pero durante los últimos meses su entorno evaluó diferentes alternativas.
Mercedes apareció inicialmente como una posibilidad y también existieron conversaciones con McLaren. Sin embargo, los principales equipos tienen actualmente sus alineaciones encaminadas: Ferrari mantiene ocupados sus asientos, McLaren cuenta con Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Mercedes proyecta la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli.
Por eso, la opción más probable es que Verstappen siga en Red Bull durante 2027. Aun así, mientras no comunique definitivamente sus planes, buena parte del mercado permanecerá en estado de espera.
Los equipos quieren estar preparados ante cualquier movimiento inesperado y los representantes trabajan con diferentes alternativas. Esa incertidumbre puede retrasar otras decisiones que, en condiciones normales, ya estarían encaminadas.
Alonso también debe decidir
Fernando Alonso es otra de las figuras que puede modificar el tablero. El español utiliza el receso para analizar si continuará una temporada más o si pondrá fin a su extensa trayectoria en la Fórmula 1.
Aston Martin quiere mantenerlo junto a Lance Stroll. El equipo mostró una recuperación importante con las mejoras introducidas en Hungría y espera otro paso adelante con las próximas evoluciones del chasis y la unidad de potencia Honda.
Adrian Newey se mostró confiado en que la relación continuará, pero la decisión dependerá del propio Alonso. Si el bicampeón deja libre su asiento, Aston Martin se convertirá en uno de los destinos más buscados del mercado.
Los lugares que todavía generan dudas
Williams aún no confirmó formalmente su alineación, aunque la tendencia apunta a la continuidad de Carlos Sainz y Alex Albon. El difícil rendimiento del equipo durante la temporada abrió algunos interrogantes, pero no se esperan modificaciones inmediatas.
La situación parece más abierta en Haas. Ollie Bearman tiene grandes posibilidades de continuar, mientras que el futuro de Esteban Ocon es menos seguro. Rafael Câmara aparece como uno de los candidatos si el equipo decide producir un cambio.
Audi, por su parte, proyecta mantener a Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg. Racing Bulls también podría conservar a Liam Lawson y Arvid Lindblad, aunque Nikola Tsolov espera una oportunidad desde la estructura de jóvenes pilotos de Red Bull.
En Cadillac, Sergio Pérez y Valtteri Bottas realizaron un trabajo valorado internamente durante la primera temporada del proyecto. El mexicano considera su llegada como una apuesta a largo plazo y podría extender su vínculo hasta 2027.
Una definición que comienza a acercarse
El regreso de la actividad en Zandvoort volverá a reunir en el paddock a pilotos, representantes y responsables de los equipos. Las conversaciones continuaron durante el receso, pero ahora podrían acelerarse.
Alpine todavía debe comunicar su decisión. Sin embargo, Colapinto comienza la segunda mitad del campeonato en una posición más sólida que al inicio del año.
El argentino ya no aparece solamente como una alternativa dentro del mercado. Su rendimiento lo convirtió en el favorito para conservar el asiento y continuar junto a Gasly en 2027. Ahora deberá sostener esa candidatura en la pista mientras espera la decisión definitiva del equipo.