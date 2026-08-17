El autódromo Juan Manuel Fangio completó con éxito su primer fin de semana con las TC Pick Up y ya trabaja de cara al próximo gran desafío. Después de siete años de ausencia, el Turismo Carretera regresará a Rosario el 24 y 25 de octubre.
Rosario superó su primera prueba y acelera las obras para recibir al Turismo Carretera
Las TC Pick Up estrenaron su paso por el autódromo Juan Manuel Fangio con victoria de Agustín Canapino, mientras Mariano Werner se quedó con la etapa regular. El escenario continúa con su transformación antes del regreso del TC, previsto para octubre.
La visita de las camionetas permitió poner a prueba las instalaciones y parte de las mejoras realizadas en el circuito. Sin embargo, las obras continuarán durante las próximas semanas porque la llegada conjunta del TC y el TC Pista demandará una capacidad operativa mucho mayor.
Canapino ganó una carrera intensa
Agustín Canapino se convirtió en el primer ganador de las TC Pick Up en Rosario. El campeón defensor se impuso con la Chevrolet S10 después de avanzar durante toda la competencia y superar a Facundo Ardusso cuando faltaban solamente dos vueltas.
“Fue un avance desde el principio hasta el final: con Tobías, con Nacho, después con Hernán y, sobre el cierre, con Facundo”, explicó después de la final.
Canapino y Otto Fritzler protagonizaron una largada complicada. Ambos llegaron exigidos a la segunda curva y el arrecifeño perdió varias posiciones al intentar evitar el contacto.
“Otto se excedió, se pasó y yo, por evitar el choque, perdí muchos puestos. Por suerte pude evitarlo y mantenerme en pista. Quedé muy retrasado, pero al menos pude seguir”, relató.
La situación fue aprovechada por Ardusso, quien tomó el liderazgo y se mantuvo al frente durante buena parte de la competencia. Canapino comenzó entonces una recuperación que incluyó los sobrepasos a Tobías Martínez, Ignacio Faín y Hernán Palazzo.
En la segunda mitad de la final alcanzó a Ardusso y comenzó a presionarlo. La maniobra decisiva llegó en la vuelta 18, cuando consiguió ganar la cuerda en la segunda curva y pasó a comandar la carrera.
“Pude aprovechar que al final tenía mejor ritmo. Facu se defendió con mucho oficio y mucho talento. Faltó muy poquito para que me aguantara, pero, por suerte para mí, pudimos torcer la carrera a nuestro favor”, reconoció.
El arrecifeño también destacó la exigencia del trazado rosarino: “Es un circuito exigente y estuvo divertido. No hubo pace car, así que tuvimos un desgaste físico importante”.
Canapino cruzó la meta por delante de Ardusso y Werner. Detrás finalizaron Fritzler, Diego Azar, Marco Dianda, Gustavo Tadei, Diego De Carlo, Gastón Mazzacane y Palazzo.
La primera victoria del año
El triunfo fue el primero de Canapino durante la temporada y el cuarto desde su llegada a las TC Pick Up. El resultado le permitió concluir tercero en la etapa regular e ingresar a la Copa con ocho puntos.
“Fue un año regular. Nunca pudimos ser contundentes, pero siempre estuvimos cerca de ganar”, analizó.
También reconoció que algunas circunstancias de la jornada jugaron a su favor: “Tuvimos una dosis de suerte porque Palazzo no pudo largar la serie y Werner, que tenía la camioneta más rápida, sufrió problemas y se retrasó”.
Pese a esa ayuda, Canapino debió construir el triunfo con una extensa recuperación y una maniobra decisiva sobre Ardusso en el cierre.
Werner ganó la etapa regular
Mariano Werner terminó tercero y aseguró el primer lugar de la etapa regular con 268 puntos. Gracias a ese resultado y a sus dos victorias durante la primera parte del año, comenzará la Copa con 31 unidades.
“Estoy contento, feliz y agradecido a todo el equipo por estas posibilidades, por el grupo humano, por toda la entrega y por lo logrado”, expresó el entrerriano.
Su fin de semana había quedado condicionado durante la serie por un error que él mismo asumió. Werner debió recuperar terreno en la final y aprovechó el incidente de la segunda curva para acercarse a los puestos de adelante.
“Fue una carrera trabada y difícil. Todos iban por lo mismo y no podíamos perder oportunidades. Cuando se retrasó todo en la curva 2 cambió un poco el desarrollo de la carrera. A partir de ahí comenzamos a cuidar y a tratar de aprovechar la oportunidad”, contó.
El tercer puesto terminó siendo suficiente para asegurar la etapa regular y una ventaja considerable para el comienzo de la definición.
“Arrancamos con 31 puntos y eso es importante”, destacó Werner.
Otto Fritzler concluyó la etapa regular en la segunda posición, con 257 unidades, mientras que Canapino avanzó hasta el tercer puesto con 251.
Los 12 clasificados para la Copa son Werner, Fritzler, Canapino, Diego Azar, Marco Dianda, Tobías Martínez, Gastón Mazzacane, Hernán Palazzo, Ignacio Faín, Tomás Abdala, Diego De Carlo y Gustavo Tadei.
La primera carrera de la fase decisiva se disputará el 26 y 27 de septiembre en Balcarce.
“Es lindo volver a Balcarce, un lugar con mucha historia. Ojalá que sea lo mejor”, anticipó Werner.
Un playón más grande
Mientras las TC Pick Up desarrollaban su actividad, en Rosario continuaron los trabajos destinados a ampliar el playón de boxes. La intervención resulta fundamental para recibir con mayor comodidad a los equipos del Turismo Carretera y del TC Pista.
La ampliación incorporará alrededor de 1,5 hectáreas y permitirá que el sector alcance una superficie total cercana a las cuatro hectáreas. El espacio será necesario para alojar a los más de 70 autos que habitualmente reúnen ambas categorías, además de los camiones, casillas y estructuras de asistencia.
Ya se completaron el paredón, la colocación de la malla de contención y el sistema de iluminación. La próxima etapa comprenderá el mejoramiento del terreno y la colocación del asfalto en toda la superficie incorporada.
“Venimos cumpliendo con todos los pasos como estaba previsto. Ya hicimos el paredón con la malla de contención y la iluminación. Próximamente saldrá el material para comenzar a colocar el asfalto, al igual que el mejorado que se realizará en todo ese sector”, explicó Fabián Svegliati, director del autódromo municipal.
El objetivo es finalizar los trabajos durante septiembre, con suficiente anticipación para organizar el desembarco de toda la estructura del TC.
“En los próximos 30 días queremos tener todo listo para esperar la llegada del Turismo Carretera”, agregó Svegliati.
Las otras mejoras del circuito
La ampliación del playón forma parte de un programa desarrollado por etapas. En los últimos meses también se repavimentó el curvón peraltado, se construyeron 250 metros de muro de hormigón en la recta donde desemboca la curva 2 y se amplió la cama de leca en ese sector.
Además, se avanzó con la extensión de los muros y el tendido eléctrico de la zona de boxes. Las intervenciones apuntan a mejorar la infraestructura y elevar las condiciones de seguridad.
El paso de las TC Pick Up fue una primera prueba importante. Ahora, el autódromo dispone de poco más de dos meses para completar las obras necesarias antes del regreso de la categoría más popular del automovilismo argentino.
El TC vuelve después de siete años
El Turismo Carretera regresará al Juan Manuel Fangio para disputar la fecha 13 del campeonato y la tercera de la Copa de Oro.
La última presentación del TC en Rosario se produjo el 5 de mayo de 2019. En aquella oportunidad, Matías Rossi consiguió la victoria con un Ford y fue acompañado en el podio por Gabriel Ponce de León, también con Ford, y Christian Ledesma, con Chevrolet.
Aquella competencia convocó a una multitud y dejó una imagen que la ciudad espera repetir en octubre. El regreso también supondrá la llegada de miles de aficionados, integrantes de los equipos, dirigentes y trabajadores vinculados con la categoría.