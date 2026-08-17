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Rosario superó su primera prueba y acelera las obras para recibir al Turismo Carretera

Las TC Pick Up estrenaron su paso por el autódromo Juan Manuel Fangio con victoria de Agustín Canapino, mientras Mariano Werner se quedó con la etapa regular. El escenario continúa con su transformación antes del regreso del TC, previsto para octubre.