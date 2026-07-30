Automovilismo

El TC enfrenta su carrera más imprevisible: 53 pilotos van por el Desafío de las Estrellas

La décima edición se disputará este fin de semana en el Circuito San Juan Villicum. La final tendrá 66 vueltas, grilla por sorteo, recarga obligatoria de combustible y un puntaje especial de 60 unidades para el ganador.