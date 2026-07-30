El Turismo Carretera disputará este fin de semana una de las competencias más particulares y exigentes de su calendario. El Circuito San Juan Villicum recibirá el 1 y 2 de agosto la décima edición del Desafío de las Estrellas, correspondiente a la novena fecha del campeonato 2026.
El TC enfrenta su carrera más imprevisible: 53 pilotos van por el Desafío de las Estrellas
La décima edición se disputará este fin de semana en el Circuito San Juan Villicum. La final tendrá 66 vueltas, grilla por sorteo, recarga obligatoria de combustible y un puntaje especial de 60 unidades para el ganador.
Habrá 53 pilotos inscriptos y un formato diferente al utilizado en una carrera convencional. El orden de largada se definirá mediante un sorteo que se realizará el viernes por la noche. No habrá clasificación ni series y la final del domingo será la única actividad que entregará puntos.
La fortuna determinará desde qué posición comenzará cada protagonista. Después serán el rendimiento de los autos, la estrategia y el trabajo en boxes los que definirán el resultado.
Una final de 66 vueltas
La competencia tendrá una extensión de 66 vueltas o un máximo de 120 minutos. La distancia representa un incremento importante frente a la edición de 2025, que se desarrolló sobre 50 giros.
Los pilotos deberán ingresar a boxes para cumplir con una recarga obligatoria de combustible, pero no habrá cambio de neumáticos. El orden de detención de los grupos asignados a los boxes A, B y C también será sorteado durante la reunión de pilotos.
En caso de que intervenga el Auto de Seguridad, la calle de boxes permanecerá cerrada. Esta disposición podría cambiar completamente las estrategias ante cualquier incidente.
Cada auto podrá contar con un máximo de cinco mecánicos con indumentaria antiflama. Durante el reabastecimiento solamente estará permitido limpiar el parabrisas o reemplazar su película protectora y despejar la entrada de aire del radiador.
Cualquier reparación adicional deberá realizarse dentro del box, donde estará prohibido efectuar la carga de combustible. Las infracciones podrán castigarse con un recargo de tiempo o incluso con la exclusión.
Una fecha que puede cambiar el campeonato
El Desafío de las Estrellas se disputará cuando solamente restan dos fechas para el cierre de la etapa regular. Después de San Juan, la categoría viajará a Paraná para definir a los pilotos clasificados para la Copa de Oro.
El ganador recibirá 60 puntos; el segundo sumará 50 y el tercero, 45. El cuarto obtendrá 42 unidades y el quinto, 40. A partir de allí, el puntaje descenderá progresivamente.
Jonatan Castellano llegará como líder del campeonato con 232,5 puntos al volante del Dodge Challenger del Galarza Racing. Otto Fritzler, último ganador del TC, es su escolta con 216,5 unidades y se encuentra a solamente 16 del puntero.
José Manuel Urcera ocupa el tercer lugar. Tanto Fritzler como Urcera compiten con los Mercedes-Benz preparados por el Maquin Parts.
Castellano regresa a una carrera que ya ganó
El líder del campeonato participó en las nueve ediciones anteriores del Desafío de las Estrellas y volverá a disputar una prueba que consiguió ganar en 2019.
Aquella vez comenzó desde el puesto 26 y terminó segundo en pista. Sin embargo, heredó la victoria después de que Julián Santero fuera sancionado por ingresar a boxes en una vuelta equivocada.
Castellano finalizó tres veces entre los diez mejores: fue séptimo en Termas de Río Hondo en 2017, ganó en San Juan en 2019 y llegó noveno en la edición de 2022.
En 2023 protagonizó otra remontada importante al avanzar desde el puesto 49 hasta el 11°. Las últimas dos experiencias, en cambio, terminaron con abandonos.
Canapino quiere ganar la etapa regular
Agustín Canapino será otro de los protagonistas del fin de semana. El referente de Chevrolet ocupa el quinto lugar del campeonato y tiene como primer objetivo quedarse con la etapa regular.
El arrecifeño ya cuenta con la victoria obligatoria para aspirar al título, conseguida en Neuquén. Ahora deberá sumar en San Juan y Paraná para llegar en una posición favorable a la Copa de Oro.
“Los que no tengan kilos para el momento de la Copa de Oro tendrán la ventaja de ir livianos, pero también la desventaja de no contar con el triunfo, que es obligatorio”, analizó Canapino.
La lista presenta además varias novedades. Juan Tomás Catalán Magni regresará al equipo familiar con un Chevrolet Camaro, después de cerrar su etapa con Toyota y el Azar Motorsport.
Jorge Barrio también dejará Toyota y el Pradecon Racing para incorporarse al Canning Motorsports con otro Camaro. Jeremías Olmedo continuará dentro de esa estructura, pero cambiará de marca para representar a Chevrolet.
Matías Jalaf, por su parte, regresará al Turismo Carretera. El mendocino, con 270 participaciones en la categoría, competirá con un Ford Mustang atendido por su propia estructura.
Villicum, un circuito con historia
Esta será la decimocuarta presentación del TC en el Circuito San Juan Villicum. La categoría llegó por primera vez el 18 de noviembre de 2018 y desde entonces el escenario mantuvo una presencia constante dentro del calendario.
Facundo Ardusso inauguró el historial de ganadores con Torino. Un año después, Jonatan Castellano se impuso con Dodge en la primera edición del Desafío de las Estrellas disputada en San Juan.
Torino es la marca más ganadora del circuito, con cuatro triunfos. Chevrolet, Ford y Dodge consiguieron tres cada una, mientras que Toyota logró uno.
Germán Todino es el único piloto que ganó dos carreras del TC en el Villicum: la primera con Torino en 2021 y la segunda con Dodge en 2023.
Las ediciones de 2024 y 2025 también dejaron resultados especiales. Santiago Álvarez y Martín Vázquez consiguieron allí, respectivamente, su primera victoria dentro de la categoría.
Todas las marcas que compitieron anteriormente en el Villicum lograron ganar al menos una vez. Mercedes-Benz y BMW afrontarán este fin de semana su primera presentación en el trazado sanjuanino.
La dirección asistida llega al Turismo Carretera
La carrera marcará además la llegada de una modificación importante para los autos de nueva generación. El Departamento Técnico de la ACTC, encabezado por Alejandro Iuliano, autorizó la utilización opcional de la dirección asistida.
Emiliano Spataro fue uno de los impulsores de la iniciativa y el encargado de probar el sistema en su Ford Mustang. Según explicó, el aumento de la carga aerodinámica hizo que la dirección de los nuevos modelos se volviera considerablemente más pesada.
“Es un cambio menor, pero ayuda. Desde hace tiempo, los pilotos de menor peso o con menos potencia física tenemos dificultades para manejar rápido porque la dirección se vuelve muy pesada y no nos queda fuerza para realizar correcciones”, señaló.
De acuerdo con Spataro, los autos cuentan ahora con cerca de 100 kilos adicionales de carga sobre el tren delantero. El esfuerzo se concentra principalmente en los brazos y los hombros y, con el paso de las vueltas, puede afectar la capacidad de reacción.
“Llega un momento de la carrera en que el esfuerzo te quema. Entonces tenés que bajar un poco el ritmo o limitarte al tomar riesgos. Con la dirección asistida puedo comenzar con otra mentalidad, atacar más y llegar con resto a las últimas vueltas”, sostuvo.
Menos esfuerzo y una pérdida de sensibilidad
Spataro también reconoció que la asistencia presenta una desventaja: el piloto pierde parte de la información que recibe a través del volante.
“Con la dirección directa sentís todo lo que sucede en la pista: las ondulaciones, los pozos y las reacciones del auto, especialmente cuando comienza a ir de trompa. Con la asistencia se pierde parte de esa sensibilidad”, admitió.
El dispositivo utiliza un motor eléctrico conectado a la columna de dirección. Cuando el piloto aplica fuerza sobre el volante, el sistema acompaña el movimiento y reduce el esfuerzo necesario para girar.
El conjunto completo pesa entre 15 y 18 kilos y se alimenta mediante una batería. Al tratarse de un sistema electromecánico y no hidráulico, si presenta una falla el piloto puede continuar utilizando la dirección convencional.
Canapino también valoró la autorización y confirmó que el Canning Motorsports trabaja para incorporar la asistencia en su Chevrolet Camaro.
“Es una novedad y una gran ventaja. La idea es tenerla para la carrera de San Juan”, anticipó.
Más revoluciones para Chevrolet
La ACTC también modificó el límite de revoluciones de los motores Chevrolet, que pasarán de 8.500 a 8.650 RPM. Las demás marcas continuarán con un máximo de 8.500.
Canapino consideró que estos cambios forman parte del proceso de desarrollo y búsqueda de paridad entre los vehículos de nueva generación.
“La parte técnica realiza sus análisis e intenta equiparar y corregir. Todavía estamos desarrollando los autos, hay marcas nuevas y continuamos aprendiendo sobre estos modelos. No es sencillo lograr la paridad, pero la ACTC trabaja de una manera muy profesional”, afirmó.
Una carrera en la que el sorteo no asegura nada
El historial demuestra que obtener el primer lugar en el sorteo no garantiza la victoria. En las nueve ediciones disputadas, ningún piloto que comenzó desde la pole consiguió ganar.
Matías Rossi es el único vencedor en dos oportunidades. En 2015 largó desde el último puesto y se impuso con Chevrolet. En 2023 partió 36° y volvió a ganar para entregarle a Toyota su primera victoria en el TC.
José Manuel Urcera protagonizó otra remontada memorable en 2022: comenzó desde la posición 42 y avanzó hasta la victoria con Torino.
El último vencedor fue Martín Vázquez, quien en 2025 largó tercero y obtuvo su primer triunfo en el Turismo Carretera con Dodge.
San Juan recibirá una carrera en la que el sorteo abrirá el juego, pero la resistencia física, la estrategia y el trabajo de los equipos terminarán definiendo un resultado que puede ser decisivo para el campeonato.