La Fórmula 1 todavía confía en disputar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, pero ya trabaja con una alternativa por si la situación en Oriente Medio obliga a modificar el calendario. La decisión no se tomará de inmediato.
La Fórmula 1 ya prepara un final alternativo para la temporada 2026
Aunque Qatar y Abu Dabi siguen confirmados, la categoría esperará hasta septiembre para tomar una decisión. Si el conflicto en Oriente Medio no mejora, Europa volverá a recibir el cierre del campeonato.
Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la categoría, confirmó que esperarán hasta mediados de septiembre antes de resolver si las dos últimas fechas del campeonato podrán realizarse como están previstas.
El conflicto en la región ya obligó a la máxima categoría a mover una de sus piezas. Días atrás se anunció que el Gran Premio de Bahréin se disputará este año en el circuito de Sepang, en Malasia, una solución que permitió mantener intacto el calendario de 2026. Sin embargo, las dudas ahora apuntan al cierre de la temporada.
"Hoy las carreras de Qatar y Abu Dabi siguen confirmadas, pero esperaremos todo el tiempo posible para evaluar cómo evoluciona la situación", explicó Domenicali durante un encuentro con un reducido grupo de periodistas.
El italiano dejó en claro que la prioridad sigue siendo competir en Medio Oriente, aunque también reconoció que la Fórmula 1 ya analiza distintas alternativas.
"Si finalmente no podemos correr allí, terminaremos el campeonato en Europa", aseguró.
La postura coincide con la decisión adoptada por el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), que canceló las competencias previstas para finales de año en Qatar y Bahréin y trasladó el desenlace de su temporada al continente europeo.
Imola aparece como la principal candidata
Si la Fórmula 1 debe activar el plan alternativo, el circuito con mayores posibilidades de regresar al calendario es Imola.
El autódromo italiano reúne las condiciones necesarias para organizar un Gran Premio con poca anticipación y aparece por delante de otras opciones como Istanbul Park o Portimão, que todavía continúan realizando trabajos para adecuarse a los requisitos exigidos por la FIA.
Uno de los interrogantes pasa por el clima, ya que la eventual carrera se disputaría a comienzos de diciembre. Sin embargo, Domenicali relativizó ese riesgo.
"Las estadísticas muestran que en esa época del año la temperatura en algunos circuitos europeos puede ser incluso más alta que la que tenemos normalmente en Las Vegas", explicó.
Estados Unidos quedó descartado
En las últimas semanas también surgieron rumores sobre una posible segunda carrera en Las Vegas o incluso el regreso del Circuito de las Américas, en Austin. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada.
La coincidencia con el fin de semana de Acción de Gracias y la enorme audiencia que concentra la NFL hacen que Liberty Media no quiera sumar otro Gran Premio en Estados Unidos durante esas fechas.
Además, la organización entiende que una segunda competencia consecutiva en Las Vegas podría restarle valor a un evento que todavía continúa consolidándose dentro del calendario.
Mientras tanto, Qatar y Abu Dabi mantienen su lugar en el campeonato y las entradas para ambas carreras ya están agotadas. La Fórmula 1 esperará hasta septiembre antes de tomar una decisión definitiva, pero el mensaje es claro: si las condiciones de seguridad no permiten competir en Oriente Medio, Europa está lista para recibir el cierre de la temporada 2026.