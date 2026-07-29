Alpine necesita que el receso de verano marque un antes y un después en su temporada. Después de ocupar durante buena parte del año el quinto lugar del campeonato de constructores, el equipo francés perdió terreno, fue superado por Racing Bulls y comenzó a sentir también el crecimiento de Audi y Aston Martin.
Alpine promete reaccionar, pero Colapinto advierte: "Aston Martin es mucho más rápido"
La escudería francesa llegó al receso en el sexto puesto, superada por Racing Bulls y con otros rivales cada vez más cerca. Briatore pidió unidad y puso sus esperanzas en las mejoras de Zandvoort, aunque Franco y Gasly dejaron en claro que el auto necesita un cambio profundo.
El Gran Premio de Hungría dejó una imagen preocupante. Pierre Gasly terminó 12° y Franco Colapinto, 15°, en una carrera en la que ninguno tuvo el ritmo necesario para acercarse a la zona de puntos. Pero el resultado no fue el único problema: también quedó claro que los rivales encontraron mejoras que Alpine todavía no consiguió.
Aston Martin fue el caso más evidente. La escudería británica presentó en el Hungaroring una profunda renovación del AMR26 y, aunque continúa perdiendo demasiado tiempo en las rectas, logró transformar el comportamiento del auto en las curvas.
Franco lo comprobó desde atrás durante la carrera
“Son realmente muy fuertes en las curvas. En cambio, en las rectas son muy lentos y pierden mucho tiempo por vuelta. Pero en las curvas son claramente mucho más rápidos que nosotros”, reconoció.
La frase describe mucho más que una comparación entre dos autos. Durante el comienzo de la temporada, Alpine había logrado convertirse en una de las referencias de la zona media. Ahora observa cómo sus adversarios avanzan mientras el rendimiento del A526 permanece casi en el mismo lugar.
Gasly tampoco intentó disimularlo
“No es la realidad que quiero ver, pero no podemos ocultarla. Llevamos varias carreras con la misma historia: en clasificación estamos 12° o 13°, detrás de Racing Bulls y Audi. En carrera los veo delante de mí y pensamos que podremos luchar, pero es simplemente una cuestión de ritmo. No estamos al nivel”, admitió.
El francés explicó que las sensaciones dentro del auto tampoco son buenas. El comportamiento aerodinámico cambia demasiado y eso le impide encontrar la confianza necesaria para llevarlo al límite.
“El coche no reacciona como me gustaría y no me permite pilotar como necesito. Todavía tenemos bastantes cosas que corregir”, señaló.
Briatore pide unidad y espera una reacción
Frente a este escenario, Flavio Briatore eligió enviar un mensaje de respaldo hacia el interior de Alpine. El asesor ejecutivo destacó la recuperación conseguida respecto de 2025, cuando la escudería se encontraba en el fondo de la parrilla, y pidió mantener la unidad para afrontar la pelea que viene.
“Todos en Alpine han hecho un gran trabajo para volver a luchar en la zona media. Es una enorme mejora respecto de dónde estábamos en este mismo momento el año pasado”, expresó a través de sus redes sociales.
La mirada de Briatore apunta más allá de lo ocurrido en Hungría. Alpine ocupa el sexto puesto del campeonato y está solamente cinco puntos por detrás de Racing Bulls. La diferencia todavía puede recuperarse, aunque la tendencia de las últimas carreras obliga al equipo a reaccionar cuanto antes.
“Todo el equipo, incluidos ambos pilotos, está concentrado en la batalla que tenemos por delante”, aseguró el italiano.
La gran esperanza está puesta en Zandvoort, donde Alpine planea estrenar un paquete importante de actualizaciones. Briatore confía en que esas piezas les entregarán a Gasly y Colapinto un auto más competitivo para la segunda parte del año.
“Sabemos que llegarán desarrollos y mejoras después del parón de verano. Esperamos que aumenten nuestra competitividad y les den a los pilotos las herramientas que necesitan para luchar contra Racing Bulls”, afirmó.
Una señal que también alimenta la esperanza
El crecimiento de Aston Martin preocupa, pero al mismo tiempo le ofrece a Alpine una referencia concreta. En apenas un fin de semana, la escudería británica habría encontrado cerca de dos décimas con sus nuevas piezas y todavía prepara otras evoluciones.
Racing Bulls también avanzó de manera considerable desde el comienzo del campeonato y Audi aparece cada vez con mayor frecuencia delante de los autos franceses. Alpine, en cambio, no consiguió que sus actualizaciones produjeran el salto esperado.
“Ellos han progresado, mientras que nosotros prácticamente no lo hemos hecho. Será crucial cambiarlo si queremos mantener alguna esperanza de terminar quintos en el campeonato”, advirtió Gasly.
Franco eligió mirar el mismo panorama desde otro lugar. Si Aston Martin pudo dar un paso tan grande, Alpine también puede encontrarlo. Para eso, las novedades de Zandvoort deberán funcionar desde el primer momento.
“Esto demuestra que se puede dar un gran salto. Espero que nuestras evoluciones nos permitan conseguirlo”, sostuvo.
Alpine entró al receso con un mensaje de unidad puertas adentro, pero también con una realidad que ya no puede esconder. El quinto puesto todavía está al alcance y Briatore insiste en que lo importante será la posición ocupada al terminar la temporada. Para recuperarlo, sin embargo, primero deberá conseguir que las promesas de mejora se conviertan en velocidad sobre la pista.