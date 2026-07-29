Fórmula 1

Alpine promete reaccionar, pero Colapinto advierte: "Aston Martin es mucho más rápido"

La escudería francesa llegó al receso en el sexto puesto, superada por Racing Bulls y con otros rivales cada vez más cerca. Briatore pidió unidad y puso sus esperanzas en las mejoras de Zandvoort, aunque Franco y Gasly dejaron en claro que el auto necesita un cambio profundo.