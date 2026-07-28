Fórmula 1

Alpine se quedó sin respuestas en Hungría y pagó caro su falta de evolución

Pierre Gasly terminó 12º y Franco Colapinto, 15º, después de una carrera en la que ninguna estrategia consiguió compensar la falta de rendimiento del A526. Racing Bulls sumó con sus dos autos y desplazó al equipo francés al sexto puesto del Campeonato de Constructores.