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Así quedó el campeonato de F1 tras Hungría: Antonelli se escapa y Racing Bulls supera a Alpine

El italiano de Mercedes amplió su ventaja sobre Lewis Hamilton y George Russell después de subir al tercer escalón del podio. Lando Norris volvió a la victoria y se acercó a los primeros lugares. En Constructores, Racing Bulls desplazó del quinto puesto al equipo Alpine

Andrea Kimi Antonelli de Mercedes celebra con un trofeo en el podio después de terminar en tercer lugar en Hungría y estirar su ventaja en el campeonato. ReutersAndrea Kimi Antonelli de Mercedes celebra con un trofeo en el podio después de terminar en tercer lugar en Hungría y estirar su ventaja en el campeonato. Reuters
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El Gran Premio de Hungría produjo cambios importantes antes del receso de verano de la Fórmula 1. Kimi Antonelli volvió a aprovechar los problemas de sus principales perseguidores y amplió su ventaja al frente del Campeonato Mundial de Pilotos.

El italiano terminó tercero en el Hungaroring después de una carrera compleja, en la que largó séptimo por una sanción recibida tras la clasificación. Su recuperación le permitió llegar a los 219 puntos y marcharse de vacaciones con una diferencia considerable.

Lewis Hamilton continúa segundo con 169 unidades, a 50 del líder. El británico tuvo posibilidades de terminar delante de Antonelli, pero una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad permitida en el pit lane lo relegó al quinto puesto.

George Russell tampoco pudo aprovechar la oportunidad. Una mala largada, provocada por la activación del sistema anti-stall de su Mercedes, lo hizo caer hacia el fondo del pelotón. Aunque consiguió remontar hasta la séptima posición, quedó tercero en el campeonato con 160 puntos, a 59 de su compañero.

Norris volvió a ganar y se acercó

Lando Norris consiguió su primera victoria de la temporada y alcanzó los 128 puntos. El vigente campeón mundial permanece quinto, pero redujo la diferencia con Charles Leclerc, quien ocupa el cuarto lugar con 138.

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 26, 2026 McLaren's Lando Norris celebrates with a trophy on the podium after winning the Hungarian Grand Prix REUTERS/Bernadett SzaboLando Norris de McLaren celebra con un trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Hungría. Reuters

El triunfo también le permitió alejarse de Max Verstappen. El neerlandés terminó segundo en Hungría y suma 109 puntos, mientras Oscar Piastri aparece séptimo con 92 después de abandonar por un problema en la caja de cambios.

Más atrás, Isack Hadjar se mantiene octavo con 68 unidades. Liam Lawson llegó a los 43 después de terminar octavo en el Hungaroring y se acercó a Pierre Gasly, que conserva el noveno puesto con 42.

Franco Colapinto se mantiene duodécimo con 19 puntos. El argentino terminó decimoquinto en una carrera muy difícil para Alpine, que no tuvo ritmo para luchar por las diez primeras posiciones.

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 25, 2026 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Bernadett SzaboFranco no sumo en Hungria, se mantiene con 19 puntos en el campeonato 2026. Reuters

Campeonato de Pilotos

Posición Piloto Equipo Puntos

1 Kimi Antonelli Mercedes 219

2 Lewis Hamilton Ferrari 169

3 George Russell Mercedes 160

4 Charles Leclerc Ferrari 138

5 Lando Norris McLaren 128

6 Max Verstappen Red Bull 109

7 Oscar Piastri McLaren 92

8 Isack Hadjar Red Bull 68

9 Liam Lawson Racing Bulls 43

10 Pierre Gasly Alpine 42

11 Arvid Lindblad Racing Bulls 23

12 Franco Colapinto Alpine 19

La modificación más importante en el Campeonato de Constructores se produjo en la pelea por el quinto puesto.

Alpine y Racing Bulls habían llegado a Hungría igualados con 61 puntos. Sin embargo, el equipo italiano volvió a colocar sus dos autos entre los diez primeros: Lawson terminó octavo y sumó cuatro unidades, mientras Lindblad fue décimo y agregó otro punto.

Racing Bulls alcanzó así los 66 puntos y desplazó a Alpine, que continúa con 61 después de un fin de semana sin recompensa. Gasly terminó duodécimo y Colapinto, decimoquinto.

La suma de sus pilotos confirma el nuevo orden: Lawson tiene 43 puntos y Lindblad, 23. Por lo tanto, Racing Bulls acumula 66 y ocupa en soledad la quinta posición.

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 26, 2026 McLaren's Lando Norris celebrates on the podium after winning the Hungarian Grand Prix with second placed Red Bull's Max Verstappen and third placed Mercedes' Andrea Kimi Antonelli REUTERS/Bernadett Szabo TPX IMAGES OF THE DAYLando Norris de McLaren celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Hungría, con Max Verstappen de Red Bull en segundo lugar. Reuters

El resultado profundiza una tendencia que comenzó a observarse en las últimas carreras. Racing Bulls consiguió transformar sus actualizaciones en rendimiento y puntos, mientras Alpine perdió competitividad y quedó sin posibilidades reales de luchar dentro de las diez primeras posiciones en Hungría.

Mercedes continúa dominando el campeonato con 358 puntos. Ferrari aparece segundo con 285 y McLaren, impulsado por el triunfo de Norris, llegó a 195. Red Bull ocupa el cuarto puesto con 151.

Campeonato de Constructores

Posición Equipo Puntos

1 Mercedes 358

2 Ferrari 285

3 McLaren 195

4 Red Bull 151

5 Racing Bulls 66

6 Alpine 61

La Fórmula 1 ingresará ahora en su receso de verano. La actividad se reanudará del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort. Para Antonelli será la oportunidad de defender una ventaja cada vez más amplia. Para Alpine, el regreso marcará el comienzo de una carrera contra el tiempo para recuperar el terreno perdido frente a Racing Bulls.

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