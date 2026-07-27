El Litoral en el GP de Hungría

Así quedó el campeonato de F1 tras Hungría: Antonelli se escapa y Racing Bulls supera a Alpine

El italiano de Mercedes amplió su ventaja sobre Lewis Hamilton y George Russell después de subir al tercer escalón del podio. Lando Norris volvió a la victoria y se acercó a los primeros lugares. En Constructores, Racing Bulls desplazó del quinto puesto al equipo Alpine