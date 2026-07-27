El Gran Premio de Hungría produjo cambios importantes antes del receso de verano de la Fórmula 1. Kimi Antonelli volvió a aprovechar los problemas de sus principales perseguidores y amplió su ventaja al frente del Campeonato Mundial de Pilotos.
Así quedó el campeonato de F1 tras Hungría: Antonelli se escapa y Racing Bulls supera a Alpine
El italiano de Mercedes amplió su ventaja sobre Lewis Hamilton y George Russell después de subir al tercer escalón del podio. Lando Norris volvió a la victoria y se acercó a los primeros lugares. En Constructores, Racing Bulls desplazó del quinto puesto al equipo Alpine
El italiano terminó tercero en el Hungaroring después de una carrera compleja, en la que largó séptimo por una sanción recibida tras la clasificación. Su recuperación le permitió llegar a los 219 puntos y marcharse de vacaciones con una diferencia considerable.
Lewis Hamilton continúa segundo con 169 unidades, a 50 del líder. El británico tuvo posibilidades de terminar delante de Antonelli, pero una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad permitida en el pit lane lo relegó al quinto puesto.
George Russell tampoco pudo aprovechar la oportunidad. Una mala largada, provocada por la activación del sistema anti-stall de su Mercedes, lo hizo caer hacia el fondo del pelotón. Aunque consiguió remontar hasta la séptima posición, quedó tercero en el campeonato con 160 puntos, a 59 de su compañero.
Norris volvió a ganar y se acercó
Lando Norris consiguió su primera victoria de la temporada y alcanzó los 128 puntos. El vigente campeón mundial permanece quinto, pero redujo la diferencia con Charles Leclerc, quien ocupa el cuarto lugar con 138.
El triunfo también le permitió alejarse de Max Verstappen. El neerlandés terminó segundo en Hungría y suma 109 puntos, mientras Oscar Piastri aparece séptimo con 92 después de abandonar por un problema en la caja de cambios.
Más atrás, Isack Hadjar se mantiene octavo con 68 unidades. Liam Lawson llegó a los 43 después de terminar octavo en el Hungaroring y se acercó a Pierre Gasly, que conserva el noveno puesto con 42.
Franco Colapinto se mantiene duodécimo con 19 puntos. El argentino terminó decimoquinto en una carrera muy difícil para Alpine, que no tuvo ritmo para luchar por las diez primeras posiciones.
Campeonato de Pilotos
Posición Piloto Equipo Puntos
1 Kimi Antonelli Mercedes 219
2 Lewis Hamilton Ferrari 169
3 George Russell Mercedes 160
4 Charles Leclerc Ferrari 138
5 Lando Norris McLaren 128
6 Max Verstappen Red Bull 109
7 Oscar Piastri McLaren 92
8 Isack Hadjar Red Bull 68
9 Liam Lawson Racing Bulls 43
10 Pierre Gasly Alpine 42
11 Arvid Lindblad Racing Bulls 23
12 Franco Colapinto Alpine 19
La modificación más importante en el Campeonato de Constructores se produjo en la pelea por el quinto puesto.
Alpine y Racing Bulls habían llegado a Hungría igualados con 61 puntos. Sin embargo, el equipo italiano volvió a colocar sus dos autos entre los diez primeros: Lawson terminó octavo y sumó cuatro unidades, mientras Lindblad fue décimo y agregó otro punto.
Racing Bulls alcanzó así los 66 puntos y desplazó a Alpine, que continúa con 61 después de un fin de semana sin recompensa. Gasly terminó duodécimo y Colapinto, decimoquinto.
La suma de sus pilotos confirma el nuevo orden: Lawson tiene 43 puntos y Lindblad, 23. Por lo tanto, Racing Bulls acumula 66 y ocupa en soledad la quinta posición.
El resultado profundiza una tendencia que comenzó a observarse en las últimas carreras. Racing Bulls consiguió transformar sus actualizaciones en rendimiento y puntos, mientras Alpine perdió competitividad y quedó sin posibilidades reales de luchar dentro de las diez primeras posiciones en Hungría.
Mercedes continúa dominando el campeonato con 358 puntos. Ferrari aparece segundo con 285 y McLaren, impulsado por el triunfo de Norris, llegó a 195. Red Bull ocupa el cuarto puesto con 151.
Campeonato de Constructores
Posición Equipo Puntos
1 Mercedes 358
2 Ferrari 285
3 McLaren 195
4 Red Bull 151
5 Racing Bulls 66
6 Alpine 61
La Fórmula 1 ingresará ahora en su receso de verano. La actividad se reanudará del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort. Para Antonelli será la oportunidad de defender una ventaja cada vez más amplia. Para Alpine, el regreso marcará el comienzo de una carrera contra el tiempo para recuperar el terreno perdido frente a Racing Bulls.