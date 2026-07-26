El Litoral en el GP de Hungría

Norris celebró el renacer de McLaren; Verstappen sobrevivió y Antonelli amplió su ventaja

El británico consiguió su primera victoria de 2026 con el MCL40 y encabezó el podio del Gran Premio de Hungría. Max Verstappen terminó segundo con Red Bull y Kimi Antonelli fue tercero con Mercedes, resultado que le permitió aumentar su diferencia sobre Lewis Hamilton y George Russell en el campeonato.