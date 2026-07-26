El podio del Gran Premio de Hungría reunió tres sensaciones diferentes. Lando Norris disfrutó de la mejor carrera de su temporada y celebró el regreso de McLaren a la victoria. Max Verstappen transformó un fin de semana complicado en un segundo puesto que no esperaba, mientras que Kimi Antonelli rescató una tercera posición que le permitió marcharse al receso con una ventaja todavía mayor en el campeonato.
Norris celebró el renacer de McLaren; Verstappen sobrevivió y Antonelli amplió su ventaja
El británico consiguió su primera victoria de 2026 con el MCL40 y encabezó el podio del Gran Premio de Hungría. Max Verstappen terminó segundo con Red Bull y Kimi Antonelli fue tercero con Mercedes, resultado que le permitió aumentar su diferencia sobre Lewis Hamilton y George Russell en el campeonato.
Norris, vigente campeón mundial de la Fórmula 1, volvió a ganar después de una larga espera. El británico no se imponía desde la conquista del título en 2025 y el sábado también había conseguido su primera pole position de la actual temporada.
Sin embargo, el camino hacia la victoria estuvo lejos de ser sencillo.
Norris recuperó el control
Oscar Piastri le arrebató el liderazgo a Norris durante la primera vuelta. El británico perdió estabilidad en el eje trasero, se abrió en la curva 2 y quedó detrás de su compañero.
“La verdad es que no sé qué pasó. Seguía perdiendo la parte trasera. Tuve tres o cuatro movimientos grandes. Se sentía fatal y Oscar hizo un buen trabajo para volver a superarme”, reconoció.
Norris quedó atrapado detrás del segundo McLaren durante la primera parte de la carrera. La situación cambió cuando Piastri realizó su segunda parada y el campeón quedó con aire limpio.
A partir de ese momento mostró el verdadero potencial del MCL40. Estiró sus tandas, marcó vueltas rápidas y construyó la diferencia que le permitió mantenerse adelante después de su detención.
“Mi ritmo fue probablemente uno de los mejores que tuve en mi vida. El auto era precioso de conducir y me sentía muy seguro”, destacó.
El abandono de Piastri por un problema en la caja de cambios terminó de despejarle el camino. Norris administró la ventaja y consiguió su primera victoria de 2026, además de su segundo triunfo en el Hungaroring.
“Estoy feliz de estar de regreso y de volver a ver el número uno”, expresó el británico, que también valoró el paquete de mejoras introducido por McLaren.
La victoria lo dejó a solamente 10 puntos de Charles Leclerc en el campeonato y confirmó el crecimiento del equipo antes del receso.
“Sabía que iba a ocurrir. El equipo trabajó muchísimo para crear un auto que finalmente pudiera volver a ganar. Es agradable poder hacerlo por ellos”, señaló.
Norris, sin embargo, advirtió que McLaren necesitará repetir este tipo de actuaciones para acercarse definitivamente a la pelea principal.
“Si queremos volver, necesitamos muchos más resultados como este y debemos continuar presionando a nuestros rivales. Este fin de semana fue perfecto para nosotros, pero será duro”, afirmó.
Verstappen convirtió la carrera en una supervivencia
Max Verstappen llegó al segundo puesto después de un sábado difícil para Red Bull. El neerlandés había clasificado sexto, sin ritmo para competir con McLaren, Ferrari y Mercedes, pero las sanciones aplicadas a Lewis Hamilton y Antonelli le permitieron largar cuarto.
En la primera vuelta superó a Leclerc y se colocó tercero. Desde allí comenzó una carrera marcada por la defensa, la estrategia y el cuidado de los neumáticos.
Verstappen resistió durante el primer stint pese a los problemas de equilibrio del RB22. Después de la primera ronda de paradas quedó detrás de Hamilton, pero reaccionó inmediatamente con una arriesgada maniobra en la curva 1.
“Vi que era la única oportunidad y simplemente fui por ella. Frenamos bien, así que eso ayudó. Todo estuvo bajo control”, explicó sobre el adelantamiento.
La salida de Piastri y la posterior detención de Hamilton durante el período de auto de seguridad virtual le permitieron avanzar hasta la segunda posición. En las últimas vueltas debió cuidar unos neumáticos blandos que ya acumulaban un importante desgaste.
“Se trató de sobrevivir con los compuestos y tratar de tomar las decisiones correctas con la estrategia”, resumió.
El resultado superó ampliamente sus expectativas después de la clasificación.
“No esperaba estar en el podio. Trabajamos mucho para conseguirlo y estoy muy contento de terminar segundo teniendo en cuenta todo lo que ocurrió”, reconoció el piloto de Red Bull.
Antonelli volvió al podio y amplió su ventaja
Kimi Antonelli completó el podio con el Mercedes. El italiano había conseguido el cuarto tiempo en la clasificación, pero fue retrasado al séptimo lugar de la parrilla por una infracción cometida bajo bandera amarilla.
Ante la dificultad para adelantar en el Hungaroring, Mercedes intentó inicialmente una estrategia de una sola parada. El plan debió modificarse cuando el equipo comprendió que los neumáticos no llegarían hasta el final.
“Fue una carrera dura. Era muy difícil adelantar, así que debíamos hacer algo diferente con la estrategia. Al principio intentamos ir a una parada, pero el equipo me dijo que el neumático estaba demasiado al límite y tuvimos que detenernos”, relató Antonelli.
El auto de seguridad virtual volvió a colocarlo en la pelea. Los dos Ferrari ingresaron a boxes y el italiano avanzó hasta el tercer puesto. En el cierre debió defenderse con neumáticos duros frente a rivales que llevaban compuestos blandos.
“Sabía que sería muy difícil porque yo tenía duros y ellos, blandos. Por suerte conseguimos mantenerlos detrás”, señaló.
La penalización de cinco segundos impuesta a Hamilton por exceder la velocidad permitida en el pit lane terminó de asegurarle el podio.
Antonelli finalizó por delante de sus dos principales rivales por el campeonato. Hamilton quedó quinto y Russell terminó séptimo después de sufrir un problema con el sistema anti-stall en la primera vuelta.
El resultado le permitió aumentar a 50 puntos su ventaja sobre Hamilton. Russell quedó nueve unidades más atrás.
“Es la mejor manera de afrontar las vacaciones de verano. Hoy hicimos una gran limitación de daños, pero tenemos que seguir empujando porque la segunda mitad de la temporada será dura”, advirtió el líder del campeonato.
Norris, Verstappen y Antonelli llegaron al podio por caminos muy diferentes. McLaren confirmó su recuperación, Red Bull salvó un resultado que parecía improbable y Mercedes consiguió mantener a su piloto al frente del campeonato. Tres historias distintas para cerrar una primera mitad de temporada que dejó abierta la pelea de cara al regreso en Zandvoort.