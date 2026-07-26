El Litoral en el GP de Hungría

Colapinto sufrió con un Alpine sin grip y pidió respuestas: “Fue muy raro”

El argentino largó bien, pero una salida de pista lo hizo perder dos posiciones y luego quedó condicionado por la falta de adherencia del A526. Terminó 15º y permanecerá en Hungría para probar con Alpine el martes y el miércoles.