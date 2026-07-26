El Litoral en el GP de Hungría

El regreso del campeón: Norris dominó la estrategia y ganó en Hungría

Perdió la punta en la largada, pero nunca bajó los brazos y construyó una victoria que esperaba desde su consagración en 2025. Norris llevó al McLaren a lo más alto, por delante del Red Bull de Verstappen y del Mercedes de Antonelli, que amplió su ventaja sobre Hamilton y Russell en el campeonato.