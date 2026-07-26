El campeón vigente consiguió el sábado su primera pole de 2026 y este domingo volvió a la victoria por primera vez desde que conquistó el título en 2025. Perdió la punta en la largada, pero la recuperó mediante el ritmo, la estrategia y una mejor administración de los neumáticos.
El regreso del campeón: Norris dominó la estrategia y ganó en Hungría
Perdió la punta en la largada, pero nunca bajó los brazos y construyó una victoria que esperaba desde su consagración en 2025. Norris llevó al McLaren a lo más alto, por delante del Red Bull de Verstappen y del Mercedes de Antonelli, que amplió su ventaja sobre Hamilton y Russell en el campeonato.
Lando Norris volvió a ganar. El británico se impuso en el Gran Premio de Hungría y consiguió su primer triunfo desde que se consagró campeón de la Fórmula 1 en 2025.
La victoria cerró un fin de semana especial para el piloto de McLaren. El sábado había logrado su primera pole position de la temporada y este domingo transformó esa posición de privilegio en su primera victoria de 2026, aunque debió recuperarse después de perder el liderazgo durante la vuelta inicial.
Norris comenzó con neumáticos medios nuevos, al igual que su compañero Oscar Piastri. Ferrari dividió su elección: Lewis Hamilton partió con blandos nuevos y Charles Leclerc, segundo en la parrilla, utilizó blandos usados.
La diferencia entre los compuestos podía tener una influencia importante en la salida. Según Pirelli, el blando ofrecía una ventaja aproximada de 2,09 metros sobre el medio al alcanzar los 150 km/h. Sin embargo, Leclerc no consiguió aprovecharla y perdió varias posiciones.
Norris tuvo una buena reacción, pero se excedió al defenderse y dejó una oportunidad para Piastri. El australiano realizó una excelente largada, superó a Leclerc y se quedó con la punta en la segunda curva.
Verstappen, Hamilton y Leclerc llegaron prácticamente juntos al primer frenaje. El neerlandés encontró el espacio necesario y se colocó tercero. Piastri terminó la primera vuelta por delante de Norris, Verstappen, Hamilton y Leclerc.
Más atrás, George Russell sufrió la activación del sistema anti-calado y cayó hasta el 19º lugar, por lo que debió comenzar una larga recuperación desde el fondo.
La primera ronda de paradas
Los dos McLaren comenzaron a escaparse durante el tramo inicial. Norris permaneció cerca de Piastri, mientras Verstappen contenía a Hamilton. La pelea entre el Red Bull y el Ferrari permitió que los autos de Woking construyeran una diferencia.
Hamilton fue el primero de los protagonistas en detenerse. Ferrari lo llamó en la vuelta 14 para retirar los blandos y colocar neumáticos duros.
Red Bull respondió un giro después. Verstappen también colocó duros y regresó a pista detrás de Hamilton, que ya tenía sus cubiertas en temperatura. El británico recuperó momentáneamente la posición mediante el undercut, pero el neerlandés reaccionó y volvió a superarlo con una fuerte frenada por el interior de la primera curva.
Piastri y Leclerc ingresaron en la vuelta 17 y colocaron neumáticos duros. Norris se detuvo un giro más tarde. Su parada demandó 3,2 segundos y regresó detrás de su compañero, aunque consiguió mantenerse por delante de Verstappen.
Kimi Antonelli heredó provisoriamente el liderazgo y prolongó su primer stint hasta la vuelta 23. Mercedes colocó neumáticos duros e intentó mantener abierta la posibilidad de realizar una sola parada.
Una vez completado el primer ciclo de ingresos, Piastri recuperó la punta. Norris, sin embargo, comenzó a presionarlo y se mantuvo durante varias vueltas a menos de un segundo.
El australiano comunicó que sus neumáticos no se encontraban en buenas condiciones y no pudo aprovechar el aire limpio para aumentar la diferencia. Norris consideraba que tenía más ritmo e incluso pidió autorización para superarlo, pero McLaren mantuvo el orden porque Piastri, como líder, tenía prioridad estratégica.
Norris extendió su stint y cambió la carrera
Ferrari llamó nuevamente a Hamilton en la vuelta 31 y colocó otro juego de neumáticos duros. El británico comenzó a girar a buen ritmo gracias a sus cubiertas nuevas.
McLaren realizó la segunda parada de Piastri en la vuelta 34. El australiano montó otro juego de duros con el objetivo de completar la carrera. Norris, en cambio, permaneció en pista.
La decisión le permitió al campeón aprovechar su mayor ritmo, extender la vida de sus neumáticos y construir la diferencia necesaria para detenerse más adelante.
La carrera de Piastri se complicó todavía más en la vuelta 38. El australiano intentó sacarle una vuelta a Carlos Sainz, pero el piloto de Williams no advirtió correctamente su llegada pese a las banderas azules. Ambos autos se tocaron y el McLaren perdió un tiempo importante.
El incidente no provocó daños visibles, pero tuvo consecuencias estratégicas. Los comisarios consideraron responsable a Sainz y lo sancionaron con cinco segundos.
Norris entró en boxes en la vuelta 40, colocó otro juego de duros y regresó por delante de Piastri. La extensión de su stint, sumada al tiempo perdido por el australiano detrás de Sainz, le permitió quedarse con el liderazgo neto.
Verstappen realizó su segunda parada en la vuelta 42. Red Bull tomó una decisión arriesgada y colocó blandos usados. El neerlandés regresó junto a Leclerc y consiguió defenderse mientras sus neumáticos tomaban temperatura.
Antonelli intentó llegar con una sola parada
Antonelli heredó nuevamente la punta porque todavía no había realizado su segunda detención. Mercedes intentó prolongar sus neumáticos duros, pero Norris se acercó rápidamente y lo superó en la vuelta 46 después de una breve lucha rueda a rueda.
El británico quedó nuevamente al frente y comenzó a alejarse. El ritmo del McLaren le permitió construir una ventaja cada vez más cómoda.
Mercedes mantuvo a Antonelli en pista durante algunas vueltas más, posiblemente a la espera de una neutralización. Sin embargo, el desgaste comenzó a ser demasiado elevado y el equipo debió modificar su plan.
El italiano realizó su segunda parada en la vuelta 54 y colocó otro juego de neumáticos duros. Regresó sexto, pero sus cubiertas nuevas le permitieron iniciar una rápida recuperación.
El abandono de Piastri y el VSC
La carrera de Piastri terminó definitivamente en la vuelta 56. El australiano sufrió un problema en la caja de cambios y detuvo su McLaren en la curva 3. La dirección de carrera activó el Auto de Seguridad Virtual.
Norris aprovechó la neutralización para realizar una tercera parada y colocar neumáticos blandos. Hamilton y Leclerc también ingresaron, mientras Verstappen decidió permanecer en pista.
Cuando terminó el período de VSC, Norris conservó el liderazgo y Verstappen quedó segundo con blandos usados. Antonelli apareció en la pelea por el tercer lugar junto a Hamilton.
El piloto de Ferrari había salido de boxes por delante del Mercedes, pero Antonelli ocupaba la mejor posición al pasar por la línea de referencia del Auto de Seguridad Virtual. Hamilton tuvo que devolverle el puesto y el italiano ascendió al tercer lugar.
Antonelli comenzó a acercarse a Verstappen gracias a sus neumáticos más nuevos, pero perdió tiempo al encontrarse con autos rezagados. Hamilton también se mantuvo cerca, aunque no consiguió lanzar un ataque claro.
Verstappen administró sus blandos usados y conservó la segunda posición hasta el final.
Una sanción cambió el orden de Ferrari
Hamilton fue investigado por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes y recibió una penalización de cinco segundos.
El británico cruzó la meta en el cuarto puesto, pero no logró construir la diferencia necesaria sobre Leclerc. El monegasco quedó a menos de cinco segundos y avanzó al cuarto lugar de la clasificación, mientras Hamilton cayó al quinto.
Norris comenzó la última vuelta con una ventaja cercana a los 14 segundos y recibió la bandera a cuadros 15s080 por delante de Verstappen. Antonelli completó el podio después de haber largado séptimo y amplió su ventaja al frente del campeonato.
El triunfo fue el duodécimo de Norris en la Fórmula 1 y el primero desde que conquistó el título en 2025. McLaren tuvo ritmo para conseguir un doblete, pero Piastri sufrió una carrera marcada por la pérdida de rendimiento de sus neumáticos, el incidente con Sainz y la posterior falla en la caja de cambios.
Norris, en cambio, respondió después de una primera vuelta adversa. No recuperó la punta mediante una maniobra directa sobre su compañero, sino utilizando mejor los neumáticos, extendiendo sus stints y eligiendo el momento adecuado para ingresar a boxes.
Después de una primera mitad de temporada sin victorias, el campeón volvió al lugar más alto del podio justo antes del receso de verano. Hungría marcó su regreso: primera pole y primera victoria de 2026 en un mismo fin de semana.
Una carrera difícil para Colapinto
Franco Colapinto comenzó desde el puesto 13, pero perdió dos posiciones durante las primeras vueltas. El argentino realizó dos detenciones y no consiguió sostener el ritmo necesario para avanzar con su Alpine.
El pilarense finalmente terminó 15°, detrás de Fernando Alonso y fuera de la zona de puntos. Su compañero Pierre Gasly también atravesó una carrera complicada en el circuito de Hungaroring.