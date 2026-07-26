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El Litoral en el GP de Hungría

Así largan en Hungaroring: Colapinto parte 13º

Lando Norris, con McLaren, partirá desde la pole position, acompañado por Charles Leclerc, con Ferrari, en la primera fila. Las sanciones a Lewis Hamilton y Kimi Antonelli modificaron las principales posiciones de la parrilla. Franco Colapinto largará desde la séptima fila del Gran Premio de Hungría, que comenzará a las 10, hora argentina.

Lando Norris celebra después de conseguir la pole position con McLaren para el Gran Premio de Hungría. REUTERS/Marton MonusLando Norris celebra después de conseguir la pole position con McLaren para el Gran Premio de Hungría. REUTERS/Marton Monus
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La parrilla de partida del Gran Premio de Hungría quedó definida después de las decisiones tomadas por los comisarios deportivos tras la clasificación del sábado.

Lando Norris largará desde la pole position con el renovado McLaren, mientras que Charles Leclerc avanzó al segundo lugar y compartirá la primera fila con el británico.

Oscar Piastri partirá tercero y Max Verstappen lo hará cuarto. Ambos se beneficiaron por las sanciones aplicadas a Lewis Hamilton y Kimi Antonelli.

Hamilton había conseguido el segundo mejor tiempo, a solamente 12 milésimas de Norris, pero perdió tres posiciones por obstaculizar a Piastri en la curva 1 durante el último intento de la Q3. El siete veces campeón mundial deberá comenzar desde el quinto puesto.

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 26, 2026 Ferrari's Lewis Hamilton ahead of the race REUTERS/Marton MonusLewis Hamilton largará quinto. Foto: REUTERS/Marton Monus

Antonelli también recibió una penalización de tres lugares por no reducir suficientemente la velocidad ante las banderas amarillas provocadas por el trompo de Verstappen. El líder del campeonato cayó hasta la séptima ubicación.

Entre ambos largará George Russell. El británico avanzó al sexto puesto pese a sufrir una fuga de agua que dañó su unidad de potencia. Mercedes confirmó que colocará su cuarto motor de la temporada, pero no recibirá una sanción porque todavía se encuentra dentro del límite reglamentario.

Colapinto, desde la séptima fila

Franco Colapinto largará 13.º, inmediatamente detrás de su compañero Pierre Gasly. El argentino quedó a 183 milésimas del francés durante la Q2 y buscará avanzar en uno de los circuitos donde resulta más difícil realizar sobrepasos.

Colapinto viene de realizar una gran largada en Bélgica, donde partió 11.º y avanzó hasta la novena posición durante el comienzo. Más adelante concretó un sobrepaso doble sobre Gasly y Liam Lawson antes de finalizar décimo y sumar un punto.

El Litoral cerca del piloto argentino.El Litoral cerca del piloto argentino, Franco largará desde la séptima fila de la grilla en el GP de Hungría. Crédito El Litoral

El piloto de Alpine intentará repetir ese aprovechamiento inicial para acercarse a la zona puntuable antes de ingresar al sector más estrecho y trabado del Hungaroring.

La grilla del Gran Premio de Hungría

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Kimi Antonelli (Mercedes)

8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Arvid Lindblad (RB)

10. Nico Hülkenberg (Audi)

11. Liam Lawson (RB)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Audi)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Fernando Alonso (Aston Martin)

17. Oliver Bearman (Haas)

18. Carlos Sainz (Williams)

19. Alex Albon (Williams)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)

22. Sergio Pérez (Cadillac)

La competencia de Fórmula 1 se disputará sobre 70 vueltas y será la última antes del receso de verano.

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