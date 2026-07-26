El Litoral en el GP de Hungría

Así largan en Hungaroring: Colapinto parte 13º

Lando Norris, con McLaren, partirá desde la pole position, acompañado por Charles Leclerc, con Ferrari, en la primera fila. Las sanciones a Lewis Hamilton y Kimi Antonelli modificaron las principales posiciones de la parrilla. Franco Colapinto largará desde la séptima fila del Gran Premio de Hungría, que comenzará a las 10, hora argentina.