La clasificación del Gran Premio de Hungría tuvo importantes modificaciones varias horas después de finalizada la actividad en pista. Lewis Hamilton y Kimi Antonelli recibieron penalizaciones de tres posiciones y deberán largar quinto y séptimo, respectivamente, este domingo en el Hungaroring.
Fórmula 1: cambió la grilla de partida por duras sanciones para Hamilton y Antonelli
El británico perdió la primera fila por obstaculizar a Oscar Piastri, mientras que el líder del campeonato fue penalizado por no disminuir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla. Lewis largará quinto y el italiano, séptimo. Lando Norris largará acompañado por Charles Leclerc en la primera fila.
Hamilton había conseguido el segundo mejor tiempo, a solamente 12 milésimas del poleman Lando Norris. Sin embargo, fue investigado por obstaculizar a Oscar Piastri durante el último intento de la Q3.
El piloto de Ferrari circulaba a velocidad reducida sobre la línea de carrera después de completar su vuelta cuando el australiano llegó lanzado a la curva 1. Piastri debió realizar una maniobra evasiva, superar los límites de la pista y abortar su giro.
Hamilton explicó que recibió demasiado tarde el aviso de Ferrari sobre la llegada del McLaren y que tampoco pudo verlo en los espejos. Los comisarios analizaron las imágenes, la telemetría y las comunicaciones por radio antes de considerar que había obstaculizado innecesariamente a su rival.
La sanción de tres lugares hizo caer al siete veces campeón mundial desde la segunda hasta la quinta posición.
Antonelli tampoco escapó a los comisarios
Kimi Antonelli, líder del Campeonato Mundial, también recibió una penalización de tres puestos por no reducir suficientemente la velocidad ante las banderas amarillas provocadas por un trompo de Max Verstappen durante la Q3.
El italiano había clasificado cuarto y provisionalmente avanzaba al tercer lugar por la sanción de Hamilton. No obstante, la investigación posterior determinó que su disminución de velocidad había sido insuficiente y demasiado breve.
La telemetría demostró que Antonelli levantó el acelerador 16 metros antes que en su vuelta rápida anterior y entró al sector 14 km/h más lento. Sin embargo, al pasar junto al lugar donde se encontraba Verstappen circulaba 3 km/h más rápido, debido a que había frenado con menor intensidad.
Además, su tiempo en ese minisector fue apenas 0,03 segundos más lento que su mejor registro, con una reducción de velocidad inferior al uno por ciento.
Las normas contemplaban una penalización de cinco posiciones, pero los comisarios tuvieron en cuenta que Antonelli intentó disminuir la marcha y dispuso de poco tiempo para reaccionar. Por ese motivo, la sanción fue reducida a tres lugares y el piloto de Mercedes partirá séptimo.
Antonelli también recibió una advertencia por circular innecesariamente lento durante una vuelta de regreso a boxes en otro incidente de la clasificación.
Con las dos penalizaciones, Norris conservará la pole position y Charles Leclerc avanzará al segundo lugar. Oscar Piastri largará tercero, seguido por Max Verstappen, Hamilton, George Russell y Antonelli. Franco Colapinto mantendrá el decimotercer puesto de partida.