El Litoral en el GP de Hungría

Fórmula 1: cambió la grilla de partida por duras sanciones para Hamilton y Antonelli

El británico perdió la primera fila por obstaculizar a Oscar Piastri, mientras que el líder del campeonato fue penalizado por no disminuir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla. Lewis largará quinto y el italiano, séptimo. Lando Norris largará acompañado por Charles Leclerc en la primera fila.