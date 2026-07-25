El Gran Premio de Hungría cerrará este domingo la primera parte de la temporada de Fórmula 1 antes del receso de agosto. La carrera comenzará a las 10 de Argentina y presentará numerosos focos de atención: la batalla entre McLaren y Ferrari, la remontada de los candidatos al campeonato, las elevadas temperaturas y las posibilidades de Franco Colapinto.
Las claves del GP de Hungría: una largada decisiva y Colapinto ante otra oportunidad
Norris y Leclerc compartirán la primera fila, Antonelli deberá remontar para defender su ventaja y el intenso calor puede alterar las estrategias. El argentino partirá 13.º en un circuito donde avanzar resulta especialmente complicado.
Norris frente a Leclerc
Lando Norris consiguió su primera pole position de la temporada y le dio a McLaren una oportunidad concreta de alcanzar su primera victoria del año en una carrera principal.
El nuevo piso mejoró el comportamiento del MCL40 y le permitió al británico encabezar todas las sesiones del sábado. Fue el más rápido en la tercera práctica, la Q1, la Q2 y la Q3, aunque la diferencia definitiva fue mínima: superó a Lewis Hamilton por apenas 12 milésimas.
La sanción aplicada al piloto de Ferrari por obstaculizar a Oscar Piastri promovió a Charles Leclerc hasta la segunda posición. Aunque el monegasco no terminó de sentirse cómodo con el coche, la escudería italiana mostró un ritmo competitivo durante las tandas largas y aparece como la principal amenaza para Norris.
La lucha tendrá también un componente estratégico. Piastri avanzó hasta el tercer lugar por las penalizaciones a Hamilton y Kimi Antonelli, por lo que McLaren dispondrá de dos coches alrededor de Leclerc para cubrir distintas alternativas.
La pole demostró que McLaren dio un paso adelante, pero no garantiza que tenga el mejor ritmo para completar las 70 vueltas. Tanto Norris como el director del equipo, Andrea Stella, consideran que Ferrari todavía puede ser el rival más fuerte del domingo.
Quinientos metros para cambiar la carrera
La largada será uno de los momentos determinantes. La recta principal del Hungaroring tiene aproximadamente 700 metros, aunque desde la línea de partida hasta la frenada de la curva 1 los pilotos recorrerán cerca de 500 metros.
La distancia ofrece una oportunidad para aprovechar una buena reacción y tomar el rebufo del coche que circula adelante. Los monoplazas pueden aproximarse a los 300 km/h antes de una frenada intensa y con varios competidores intentando ocupar el mismo espacio.
Leclerc tendrá una oportunidad concreta de atacar a Norris, mientras que Piastri y Max Verstappen también podrían incorporarse a la pelea. Quienes partan desde el lado menos favorable de la pista intentarán compensarlo ubicándose detrás de otro coche para ganar velocidad.
Conseguir una posición en ese tramo tendrá un valor especial. El Hungaroring posee pocas zonas claras de adelantamiento y circular detrás de otro monoplaza puede aumentar la temperatura de los neumáticos.
La curva 1 también representa un riesgo. Allí se produjeron numerosos incidentes en ediciones anteriores, por lo que será necesario encontrar un equilibrio entre la agresividad y la necesidad de sobrevivir al comienzo.
Colapinto y otra posibilidad de avanzar
Franco Colapinto largará desde el decimotercer puesto, inmediatamente detrás de su compañero Pierre Gasly. En un circuito donde resulta difícil superar, el argentino necesitará aprovechar especialmente los primeros 500 metros para acercarse a la zona de puntos.
Colapinto suele tener buenas largadas y volvió a demostrarlo en el Gran Premio de Bélgica. En Spa partió 11.º y avanzó hasta la novena posición durante el comienzo de la carrera.
Más adelante protagonizó una de sus mejores maniobras de la temporada: superó en una misma acción a Gasly y Liam Lawson para regresar a los puestos puntuables. Luego resistió la presión de su compañero y terminó décimo.
Aquella actuación demostró que Franco puede ganar posiciones tanto durante la largada como en plena competencia. En Hungría, sin embargo, los espacios serán más reducidos y las posibilidades de adelantar disminuirán una vez que el pelotón ingrese al sector trabado.
Una buena reacción, el rebufo y una frenada precisa podrían permitirle avanzar antes de que los coches se ordenen. El argentino deberá evitar quedar encerrado por el lado interno y, al mismo tiempo, encontrar una trayectoria que no lo exponga a posibles contactos.
Colapinto quedó a 183 milésimas de Gasly en la Q2 y volverá a largar cerca de la zona de puntos. Llega además después de puntuar en Barcelona, Gran Bretaña y Bélgica, por lo que intentará extender su racha antes del receso.
Antonelli deberá medir los riesgos
Kimi Antonelli afrontará una situación diferente a la de otras carreras. El líder del campeonato había clasificado cuarto, pero fue sancionado con tres posiciones por no reducir suficientemente la velocidad ante las banderas amarillas provocadas por el trompo de Verstappen.
El italiano largará séptimo, detrás de Hamilton y George Russell. Tendrá por delante a varios de sus principales rivales y deberá resolver cuánto está dispuesto a arriesgar en las primeras vueltas.
La victoria conseguida en Bélgica le permitió recuperar margen después de dos carreras sin puntos en las tres fechas anteriores. Sin embargo, un abandono en Hungría podría volver a comprimir la pelea antes del receso.
Mercedes mostró un ritmo fuerte durante las tandas largas del viernes, pero Russell reconoció que los cambios de puesta a punto realizados posteriormente pudieron haber priorizado el rendimiento a una vuelta. La carrera determinará si esas modificaciones afectaron la velocidad del coche con el depósito lleno.
Antonelli deberá combinar la necesidad de avanzar con la obligación de proteger su ventaja. En un circuito donde los contactos en la primera curva no son infrecuentes, una carrera limpia puede resultar más valiosa que una maniobra demasiado arriesgada.
La estrategia, entre una y dos paradas
La degradación de los neumáticos fue superior a la esperada y dejó prácticamente igualadas las dos alternativas principales. Las simulaciones no muestran una diferencia importante en el tiempo total entre completar la carrera con una o dos detenciones.
La opción más conservadora consiste en largar con el compuesto medio y detenerse entre las vueltas 26 y 32 para colocar el duro. Esta estrategia permite conservar la posición en pista, un factor especialmente importante en Hungría.
La alternativa de dos paradas ofrece mayor ritmo, pero obliga a recuperar posiciones. La primera detención podría realizarse entre los giros 16 y 22 y la segunda entre las vueltas 40 y 46.
El tráfico será determinante. Un piloto puede tener neumáticos más nuevos, pero perder buena parte de esa ventaja si regresa a pista detrás de un grupo de coches.
La igualdad entre ambas estrategias también abre la posibilidad de que compañeros de equipo adopten planes diferentes. McLaren podría dividir las alternativas entre Norris y Piastri, mientras que Alpine tendría la misma herramienta con Gasly y Colapinto para intentar acercarse a los puntos.
El día más caluroso del fin de semana
La temperatura prevista para la carrera alcanzará los 32 grados, considerablemente por encima de las condiciones registradas durante las simulaciones del viernes.
El asfalto llegó a los 53 grados durante la tercera práctica y podría volver a superar esa cifra. El calor aumentará las exigencias sobre la refrigeración de los monoplazas y puede elevar todavía más la degradación.
Los equipos deberán interpretar el comportamiento de los neumáticos durante las primeras vueltas, porque los datos recogidos el viernes podrían no representar con precisión las condiciones del domingo.
El aire turbulento será otro problema. Circular muy cerca de un rival disminuye la carga aerodinámica y perjudica la refrigeración, lo que puede provocar deslizamientos y sobrecalentamiento.
Permanece una probabilidad de lluvia del 15%, aunque el escenario más probable es una carrera seca y calurosa.
El examen para Aston Martin
Aston Martin presentó en Hungría su primera evolución importante de la temporada, con modificaciones tan amplias que el monoplaza fue considerado prácticamente una especificación B.
El comienzo del fin de semana no fue sencillo. Un problema en la suspensión de Lance Stroll limitó su actividad durante la primera práctica y le impidió participar en la segunda.
Fernando Alonso, en cambio, consiguió avanzar a la Q2 por primera vez en la temporada y clasificó 16.º. El resultado representa una mejora, pero también deja en evidencia la distancia que todavía separa al equipo de la zona de puntos.
La carrera será una evaluación más exigente para el nuevo paquete. Aston Martin deberá demostrar si el coche también mejoró su comportamiento con mayor carga de combustible y si puede conservar los neumáticos durante tandas extensas.
Entre una largada de casi 500 metros, pocas posibilidades de adelantamiento, temperaturas elevadas y dos estrategias prácticamente igualadas, el Gran Premio de Hungría se presenta como una prueba en la que cada posición ganada y cada decisión desde los boxes pueden resultar determinantes.