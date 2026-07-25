Franco Colapinto consiguió recuperarse de un viernes complicado y avanzó a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Hungría. El piloto argentino terminó 13º, inmediatamente detrás de su compañero Pierre Gasly, y consideró que Alpine logró aprovechar prácticamente todo el rendimiento disponible en el A526.
Colapinto, tras avanzar a la Q2 en Hungría: “Maximizamos lo que tenemos”
Franco clasificó 13º después de perder casi todo el viernes por un incidente y destacó la recuperación de Alpine. Admitió que los neumáticos fríos lo perjudicaron en su vuelta decisiva y reconoció que el equipo necesita un salto de rendimiento.
El comienzo del fin de semana había sido especialmente difícil para Franco. Una salida de pista en la última curva durante la primera práctica dañó la parte trasera del monoplaza y le hizo perder gran parte de la actividad del viernes.
“Fue un día difícil. Perder tantas vueltas y casi no haber girado fue complicado, pero hoy trabajamos bien y mejoramos”, explicó en diálogo con El Litoral después de la clasificación.
La tercera práctica resultó fundamental para recuperar parte del terreno perdido. El argentino pudo completar una mayor cantidad de vueltas y trabajar junto con el equipo para encontrar una puesta a punto más adecuada antes de la clasificación.
“Giré mucho e intentamos recuperar un poco, aunque era difícil. Tuvimos que ponernos al día y creo que hicimos un buen trabajo para mejorar el auto. Fue un poco ir hacia lo desconocido, pero respondimos bien con el equipo”, señaló.
Los neumáticos fríos condicionaron su última vuelta
Colapinto consiguió superar una Q1 muy ajustada y luego terminó 13º en la segunda fase. El argentino quedó cerca de Gasly, pero reconoció que el inicio de su último giro le impidió pelear por una posición mejor.
“La clasificación fue buena, fue más o menos lo que había. Comenzamos la vuelta con los neumáticos muy fríos y ese fue el error. No tenía agarre en el primer sector”, explicó.
A pesar de ese comienzo, Colapinto consiguió recuperar rendimiento en los dos sectores restantes y completar una vuelta que le permitió superar a Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon y Fernando Alonso.
“La última vuelta empezó muy mal. Fui muy lento en el primer sector porque no tenía agarre, pero después recuperé en el segundo y en el tercero. Esas dos partes fueron bastante buenas, aunque perdí mucho al comienzo con algunos movimientos bruscos del auto porque los neumáticos todavía no estaban listos”, detalló.
El argentino también volvió a mencionar el comportamiento impredecible del Alpine, una dificultad que se hizo más evidente por el escaso rodaje acumulado durante el viernes.
“El auto era difícil de conducir y un poco impredecible, como suele ocurrir. Ayer solamente pude completar tres o cuatro vueltas, así que hoy tuvimos que recuperar mucho”, indicó.
“Necesitamos un gran paso”
Alpine llegó al Hungaroring sin actualizaciones importantes, mientras varios de sus rivales directos estrenaron nuevas piezas. Colapinto reconoció que esa diferencia limita las posibilidades del equipo en un circuito que exige altos niveles de carga aerodinámica.
“Es un auto muy sensible a la carga. En un circuito como este, similar a Mónaco, necesitás mucha carga y apoyo aerodinámico. Nos falta en comparación con los autos de adelante; esa es la realidad”, afirmó.
Sin embargo, valoró haber terminado por delante de uno de los Audi y consideró que ese resultado refleja el trabajo realizado durante el sábado.
“Estar delante de un Audi demuestra que trabajamos bien y maximizamos lo que tenemos. Estamos esperando que las mejoras realmente funcionen en la pista y nos permitan dar un gran paso. Eso es lo que necesitamos”, sostuvo.
La carrera, una nueva oportunidad
Colapinto partirá 13º y tendrá por delante una carrera en la que los adelantamientos suelen ser complicados. Aun así, confía en que el ritmo de Alpine pueda permitirle avanzar y volver a acercarse a la zona de puntos.
“Aquí es difícil superar, pero lo voy a intentar. Normalmente tenemos un poco más de ritmo en carrera que algunos de los autos que están alrededor nuestro, así que intentaremos progresar. Eso es lo que queremos”, cerró el argentino.