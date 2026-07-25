El Litoral en el GP de Hungría

Colapinto, tras avanzar a la Q2 en Hungría: “Maximizamos lo que tenemos”

Franco clasificó 13º después de perder casi todo el viernes por un incidente y destacó la recuperación de Alpine. Admitió que los neumáticos fríos lo perjudicaron en su vuelta decisiva y reconoció que el equipo necesita un salto de rendimiento.