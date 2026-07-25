El Litoral en el GP de Hungría

El campeón Norris sorprendió a Ferrari y se quedó con la pole por apenas 12 milésimas; Colapinto decimotercero

El McLaren desbarató el dominio de Ferrari en el último suspiro de la clasificación para el GP de Hungría, en Budapest aventajó a Hamilton por solo 0s012 milésimas y dejó tercero a Leclerc. Franco, avanzó a la Q2 y partirá 13º, en una ajustada lucha con Gasly su compañero en Alpine.