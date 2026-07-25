La clasificación comenzó bajo condiciones extremas en el Hungaroring, con 27 °C de temperatura ambiente, casi 50 °C sobre el asfalto y un viento que volvió a complicar a los pilotos. Ferrari sorprendió al enviar a Lewis Hamilton y Charles Leclerc con neumáticos medios, una decisión que evidenció la confianza del equipo y le permitió reservar juegos de blandos.
El campeón Norris sorprendió a Ferrari y se quedó con la pole por apenas 12 milésimas; Colapinto decimotercero
El McLaren desbarató el dominio de Ferrari en el último suspiro de la clasificación para el GP de Hungría, en Budapest aventajó a Hamilton por solo 0s012 milésimas y dejó tercero a Leclerc. Franco, avanzó a la Q2 y partirá 13º, en una ajustada lucha con Gasly su compañero en Alpine.
Hamilton se colocó inicialmente al frente con un tiempo de 1m18s730, pero Max Verstappen lo superó por apenas 74 milésimas. Más tarde apareció Lando Norris con dos sectores récord para tomar el primer puesto y aventajar al neerlandés por 0s379.
La atención se trasladó entonces hacia la zona de eliminación. Gabriel Bortoleto perdió su primer registro por exceder los límites de la pista, mientras Oliver Bearman, Alexander Albon, Carlos Sainz, Valtteri Bottas y Sergio Pérez también quedaban comprometidos.
Alpine esperó hasta los últimos minutos para enviar nuevamente a sus pilotos. Franco Colapinto y Pierre Gasly salieron con una sola oportunidad de mejorar, sin tiempo suficiente para completar dos vueltas de preparación.
Ocon avanzó hasta el 13º puesto y Bearman quedó 14º, lo que colocó momentáneamente a los dos Alpine en zona de eliminación. Sin embargo, Gasly y Colapinto respondieron bajo presión en su último intento: el francés se ubicó 13º y el argentino 14º, resultado que les permitió avanzar a la Q2.
Fernando Alonso también consiguió salvarse en el límite, desde el 16º lugar. Bearman, Sainz, Albon, Lance Stroll, Bottas y Pérez quedaron eliminados.
Colapinto terminó 13º y cerró una clasificación positiva para Alpine
Fernando Alonso abrió la Q2 con neumáticos blandos usados, mientras la temperatura de la pista descendía hasta los 46 °C. Poco después, Max Verstappen estableció la primera referencia con 1m18s249.
La sesión cambió cuando Isack Hadjar perdió el control en la curva 12. El francés pisó la leca y realizó un trompo, aunque logró evitar las barreras. La bandera amarilla perjudicó especialmente a Gabriel Bortoleto, quien debió abortar su vuelta.
Andrea Kimi Antonelli superó inicialmente a Verstappen por 71 milésimas, mientras Lando Norris se ubicó segundo con neumáticos usados. Sin embargo, Lewis Hamilton elevó la referencia y quedó al frente después de los primeros intentos.
En ese momento, Colapinto, Gasly, Alonso y Esteban Ocon se encontraban en la zona de eliminación. La tensión aumentó cuando Antonelli perdió su registro por exceder los límites de la pista y cayó al último lugar sin tiempo.
Hadjar se recuperó de su trompo con una gran vuelta y pasó al primer puesto, 59 milésimas por delante de Hamilton. Norris mejoró luego para tomar el liderazgo, mientras Antonelli respondió bajo presión y aseguró su clasificación a la Q3.
Charles Leclerc también llegó a estar en riesgo, pero cerró una vuelta decisiva para avanzar al segundo lugar y eliminar a Liam Lawson.
Gasly terminó 12º y Colapinto quedó inmediatamente detrás, en la 13ª posición. El argentino completó así una sólida clasificación, después de superar una Q1 muy ajustada, y partirá desde la séptima fila en el Gran Premio de Hungría.
También quedaron eliminados Bortoleto, Ocon y Alonso, mientras que Lawson ocupó el 11º puesto.
Norris apareció en el momento justo y le arrebató la pole a Ferrari
La temperatura de la pista descendió hasta los 44 °C para el inicio de la Q3. Ferrari llegó a la definición con una ventaja estratégica, ya que Hamilton solamente había utilizado un juego de neumáticos blandos y Leclerc dos, después de que ambos superaran la Q1 con medios.
Verstappen fue el primero en salir, seguido por los McLaren de Piastri y Norris. El campeón de 2025 marcó el ritmo en los dos primeros sectores y aventajó por más de tres décimas a su compañero.
Sin embargo, Hamilton respondió con parciales récord en el primero y el último sector para quedarse con la pole provisional. Leclerc se ubicó tercero, por delante de Antonelli, Piastri y Verstappen.
Norris había cometido algunas imprecisiones en las curvas finales cuando sus neumáticos comenzaron a perder rendimiento, por lo que todavía conservaba margen para mejorar. Hamilton encabezaba la clasificación por una décima antes de los intentos decisivos.
Ferrari envió primero al británico en la salida final. La elección le permitía reducir el riesgo de encontrarse con banderas amarillas, aunque lo obligaba a girar antes que sus rivales y sin aprovechar completamente la evolución de la pista.
Los primeros parciales mostraron que las condiciones habían cambiado: Hamilton, Leclerc y Verstappen no conseguían mejorar. Antonelli era el único que avanzaba, mientras Norris y Piastri recién comenzaban sus vueltas rápidas.
Verstappen realizó entonces un trompo y provocó una bandera amarilla que obligó a Antonelli y Russell a levantar el acelerador. Norris ya había superado ese sector y pudo continuar su intento sin perder tiempo.
El piloto de McLaren marcó el mejor segundo parcial y completó una vuelta decisiva para superar a Hamilton por apenas 0s012. De esta manera, el campeón vigente consiguió su primera pole position de la temporada.
Leclerc terminó tercero y completó el 2-3 de Ferrari. Antonelli fue cuarto, seguido por Piastri, quien perdió su última vuelta por exceder los límites de la pista. Verstappen quedó sexto después de su trompo, por delante de Russell, Hadjar, Lindblad y Hülkenberg.