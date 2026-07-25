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Norris consiguió la pole en Hungría y Colapinto larga decimotercero

El joven piloto británico sorprendió en el circuito húngaro, logrando su primera pole del año. Colapinto buscará avanzar desde la mitad de la grilla.

La pole fue para el británico. Reuters.La pole fue para el británico. Reuters.
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Lando Norris fue el más rápido en Budapest y saldrá primero en la grilla del GP de Hungría. El argentino Franco Colapinto hará lo propio desde la decimotercera ubicación.

La grilla de partida

Norris

Hamilton

Leclerc

Antonelli

Piastri

Verstappen

Russell

Hadjar

Lindblad

Hulkenberg

Lawson

Gasly

Colapinto

Bortoleto

Ocon

Alonso

Bearman

Sainz

Albon

Stroll

Bottas

Checo Pérez

En desarrollo

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Sobre el Autor

#TEMAS:
Fórmula 1
Franco Colapinto

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