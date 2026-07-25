Lando Norris fue el más rápido en Budapest y saldrá primero en la grilla del GP de Hungría. El argentino Franco Colapinto hará lo propio desde la decimotercera ubicación.
F1
Norris consiguió la pole en Hungría y Colapinto larga decimotercero
El joven piloto británico sorprendió en el circuito húngaro, logrando su primera pole del año. Colapinto buscará avanzar desde la mitad de la grilla.
La pole fue para el británico. Reuters.
La grilla de partida
Norris
Hamilton
Leclerc
Antonelli
Piastri
Verstappen
Russell
Hadjar
Lindblad
Hulkenberg
Lawson
Gasly
Colapinto
Bortoleto
Ocon
Alonso
Bearman
Sainz
Albon
Stroll
Bottas
Checo Pérez
En desarrollo
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