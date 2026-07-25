El Litoral en el GP de Hungría

Norris manda en el Hungaroring, pero la batalla por la pole está abierta: Franco sin problemas en la FP3

Con el asfalto del Hungaroring superando los 50 grados de temperatura, la tercera práctica libre de la undécima fecha de la temporada 2026 dejó a Lando Norris como el hombre más rápido, pero con un panorama de clasificación que promete ser uno de los más disputados del año. Franco fue el que mas vueltas completó fue 14to.