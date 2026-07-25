El piloto de McLaren marcó un 1m 17.939s para encabezar la sesión, apenas 0.117s por delante de la Ferrari del inglés Lewis Hamilton y 0.129s sobre el líder del torneo Kimi Antonelli que confirmó que Mercedes tiene para para pelear por la pole. Por detrás, Leclerc fue cuarto y Piastri quinto, completando un cuadro en el que los cuatro equipos grandes se presentan al sábado con argumentos reales para pelear por la pole position en Hungría, un dato no menor en un circuito donde el sobrepaso es una misión imposible, y la clasificación decide casi el 80 % de la carrera de mañana domingo.
Norris manda en el Hungaroring, pero la batalla por la pole está abierta: Franco sin problemas en la FP3
Con el asfalto del Hungaroring superando los 50 grados de temperatura, la tercera práctica libre de la undécima fecha de la temporada 2026 dejó a Lando Norris como el hombre más rápido, pero con un panorama de clasificación que promete ser uno de los más disputados del año. Franco fue el que mas vueltas completó fue 14to.
McLaren: la confianza del campeón
Norris llega a Budapest con una ventaja psicológica evidente. Ganó aquí en 2025, y McLaren ha conquistado este Gran Premio en las dos últimas ediciones. Pero más allá de la historia, lo que preocupa a sus rivales es la forma en que el británico está pilotando este fin de semana. Mejoró su tiempo en una segunda vuelta rápida con el neumático blando, algo que en estas temperaturas extremas resulta casi imposible de lograr, y aun así lo hizo. Su coche parece adaptarse con naturalidad a las curvas lentas y de media velocidad del Hungaroring, y él lo sabe.
Ferrari: el Sector final como el mas rápido
Ferrari no lideró el FP3, pero nadie en el paddock los descarta. Leclerc y Hamilton habían dominado las dos sesiones del viernes, "Ferrari puede recuperar un margen enorme en el sector final, donde su el auto tiene equilibrio y agarre". Ese último tramo del Hungaroring podría ser el campo de batalla donde la Scuderia le arrebate la pole a McLaren. Hamilton, con nueve poles en este circuito, llegó a la sesión confiado luego del viernes, y en busca de mostrar porque es el mas ganador del circuito hungaro. Podrá logar la decima pole?
Mercedes: Antonelli aparece en escena
La gran noticia positiva de la mañana fue Kimi Antonelli. El italiano tuvo un arranque de sesión complicado, forzado a hacer una vuelta extra de preparación por el tráfico, pero cuando pudo atacar de verdad, se colocó a solo 0.012s de Hamilton. Una diferencia mínima que dice mucho. Mercedes llega al sábado con la posibilidad real de extender su racha de poles consecutivas, aunque para eso Russell también tendrá que dar un paso adelante, ya que el británico terminó sexto sin terminar de convencer.
Red Bull: la gran Incógnita
Verstappen terminó a casi medio segundo de Norris, y eso en una sesión de práctica en el Hungaroring es una señal de alerta. El holandés y Hadjar mostraron un coche algo más estable que en la jornada de ayer, con menos momentos de nerviosismo, pero el ritmo puro sigue sin aparecer. Red Bull necesitará encontrar algo importante antes de que comiencen los cronómetros de clasificación.
No todo fue ritmo y simulaciones. La sesión tuvo su cuota de drama. Sergio Pérez apenas había salido de boxes cuando su Cadillac se detuvo en la curva 2 con los frenos traseros en llamas, obligando a sacar la bandera roja. "El eje trasero se bloqueó completamente. Salió de boxes y se detuvo de inmediato". Su presencia en la clasificación queda en duda.
En Aston Martin, el susto llegó de otra manera. Stroll giró sin ver a Alonso a su lado, provocando un frenazo brutal del español y la pérdida de una pieza de carrocería. Un incidente que refleja las dificultades que atraviesa el equipo.
Y en Racing Bulls, la jornada fue un dolor de cabeza constante. Tras romper el toque de queda la noche anterior para reparar la unidad de potencia de Lawson, encontraron el mismo problema en el coche del rookie Arvid Lindblad, quien apenas pudo completar unas pocas vueltas al final. Una preparación muy lejos de la ideal para un piloto que ya enfrenta suficientes desafíos.
Franco Colapinto: Primero en Pista, progresión constante, sin errores, de menor a mayor. Exactamente lo que necesitaba.
Apenas dos minutos después del semáforo verde, Colapinto ya estaba girando. Solo. Con la pista sucia y el circuito frío, el argentino eligió no esperar y salir a trabajar desde el primer segundo disponible. Una decisión que habla de su mentalidad y de la urgencia real que tenía el equipo.
Evolución en pista de Franco Colapinto en la FP3
- Primera vuelta rápida: 1m 22s 464 Blandos
- Primera mejora: 1m 21s 747 Blandos
- Segunda mejora 1m 21s 132 Blandos
- Cambio a medios: Simulacro clasificación 1m 20s 055 Blandos
La estrategia: kilómetros antes que cronómetro
La gran diferencia entre Colapinto y el resto del pelotón en el FP3 fue la prioridad de trabajo. Mientras la mayoría atacaba con neumáticos blandos nuevos desde temprano buscando tiempos, el argentino y Alpine optaron por dedicar la mayor parte de la sesión a un simulacro de carrera, acumulando información sobre degradación y comportamiento del coche en largo aliento.
Recién en los últimos minutos completó su único intento de vuelta rápida: 1m 20s 055, que lo colocó 14° en la tabla, apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly (12°, 1m 19s 723). En los segundos finales, Arvid Lindblad lo desplazó una posición más.
30 vueltas completadas en total: la cifra más alta de su fin de semana y una de las más elevadas de toda la sesión. El trabajo estaba hecho.
Recuperó rodaje crítico: 30 vueltas es información valiosa que no tenía del viernes, sin errores ni incidentes: terminó la sesión limpio, algo que no era menor tras el golpe del día anterior. Mejoró su mejor marca del viernes desde las primeras vueltas, lo que indica que el coche estaba bien reparado y él estaba concentrado.
Con solo una simulación de vuelta rápida encima, llega a la clasificación con referencias limitadas sobre el límite del auto, a 0.332s de diferencia con Gasly en el único intento cronometrado del día muestra que hay margen por encontrar, aunque Gasly también tiene más kilómetros acumulados
La brecha de 2.1 segundos con Norris es real, pero Alpine no pelea contra McLaren: pelea contra Haas, Aston Martin y Williams por los puntos del domingo.
El verdadero termómetro llegará cuando se apaguen los semáforos de la clasificación. Para Colapinto, el objetivo concreto es superar el Q1 y llegar al Q2, lo que requeriría mejorar entre 0.3 y 0.5 segundos respecto a su mejor marca del FP3 con un neumático blando nuevo y sin tráfico.
No es imposible. Es, de hecho, lo esperable si el coche responde y él puede completar una vuelta limpia. La historia reciente Franco demuestra que tiene la capacidad de sacar el máximo en momentos de presión y va en busca de tener un mejor sábado.
La clasificación del Gran Premio de Hungría se disputa hoy a partir de las 16 horas (local) y 11 horas de Argentina con cuatro equipos capaces de pelear por la pole y condiciones de calor que pondrán a prueba tanto a los pilotos como a las estrategias de neumáticos. Norris llega como favorito, Ferrari como la amenaza más seria, y Mercedes con la ilusión de sorprender. Lo que está claro es que el Hungaroring tiene todo para ofrecer una clasificación de alto voltaje.