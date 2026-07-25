El Litoral en el GP de Hungría

El viernes dejó una pregunta decisiva: ¿una parada o dos en Hungría?

El desgaste observado durante la segunda práctica abre la puerta a una estrategia de dos detenciones. Sin embargo, en un circuito donde adelantar resulta tan complicado, proteger la posición puede ser más importante que contar con neumáticos nuevos.