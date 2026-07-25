Ferrari no solamente encontró velocidad para una vuelta rápida. También pudo probar diferentes alternativas y completar tandas extensas. Leclerc, por ejemplo, recorrió 18 vueltas con un mismo juego de blandos, un trabajo pensado para conocer cuánto puede resistir el neumático más veloz cuando se utiliza con mayor carga de combustible.
El viernes dejó una pregunta decisiva: ¿una parada o dos en Hungría?
El desgaste observado durante la segunda práctica abre la puerta a una estrategia de dos detenciones. Sin embargo, en un circuito donde adelantar resulta tan complicado, proteger la posición puede ser más importante que contar con neumáticos nuevos.
Los datos indican que realizar dos cambios de neumáticos podría ser la alternativa más rápida. Durante la segunda sesión, cuando los pilotos comenzaron a exigir más sus autos, la degradación fue mayor de la esperada.
El problema es que el Hungaroring no siempre premia la estrategia más veloz sobre el papel. Su trazado angosto y la sucesión casi permanente de curvas hacen que adelantar sea muy difícil. Un piloto puede tener neumáticos más nuevos y un mejor ritmo, pero no encontrar el espacio necesario para superar.
Por eso, los equipos deberán elegir entre dos caminos: cuidar las cubiertas y defender la posición con una sola parada, o apostar por el rendimiento y asumir el riesgo de volver a pista detrás de otros autos.
Ferrari fue rápido con los dos compuestos
Leclerc encabezó la primera práctica con los neumáticos blandos y también consiguió el mejor registro entre quienes utilizaron los medios. Hamilton repitió esa combinación durante la tarde: fue el más veloz con ambos compuestos.
Ferrari no solamente encontró velocidad para una vuelta rápida. También pudo probar diferentes alternativas y completar tandas extensas. Leclerc, por ejemplo, recorrió 18 vueltas con un mismo juego de blandos, un trabajo pensado para conocer cuánto puede resistir el neumático más veloz cuando se utiliza con mayor carga de combustible.
Las señales son alentadoras para la escudería italiana, aunque los tiempos del viernes deben tomarse con cautela. No todos los equipos giraron con la misma cantidad de combustible ni utilizaron idénticos programas.
La verdadera prueba será comprobar si Ferrari puede conservar su velocidad sin desgastar demasiado las cubiertas durante la carrera.
El blando fue el neumático más fácil de entender
La pista tuvo poco agarre durante buena parte del día. El asfalto comenzó muy sucio y evolucionó con el paso de las vueltas, pero el viento complicó la tarea de los pilotos.
En ese escenario, el neumático blando fue el que entregó confianza con mayor rapidez. Su adherencia permitió que los autos encontraran rendimiento desde las primeras curvas, y la diferencia con el medio fue de aproximadamente ocho décimas por vuelta.
Todo indica que será el compuesto elegido para la clasificación. Sin embargo, aprovecharlo correctamente también requerirá precisión.
El Hungaroring es un circuito corto y, cuando todos salgan al mismo tiempo, encontrar un espacio libre será difícil. Los pilotos deberán preparar el neumático sin exigirlo demasiado, evitar el tráfico y comenzar su vuelta rápida dentro de la temperatura ideal. Un pequeño error puede significar perder varias posiciones.
Una rueda que puede convertirse en un problema
El neumático medio mostró señales de graining en la rueda delantera izquierda. Se trata de un desgaste superficial que aparece cuando la cubierta se desliza sobre la pista y pierde temporalmente adherencia.
Para el piloto, la sensación es sencilla: el auto deja de responder de la misma manera y comienza a irse hacia afuera en las curvas. Si intenta compensarlo exigiendo más, puede terminar acelerando el desgaste.
En Hungría también resulta fundamental proteger las ruedas traseras, porque son las encargadas de entregar la tracción a la salida de las curvas lentas. Los pilotos deberán encontrar un equilibrio: no forzar demasiado el tren delantero, pero tampoco castigar la parte trasera cada vez que aceleran.
Esta dificultad podría disminuir a medida que la pista acumule goma. Cuanto más mejore el asfalto, menos deberán deslizarse los autos y menor será el castigo sobre los neumáticos.
No todos los equipos preparan la misma carrera
La elección de neumáticos conservados para el domingo demuestra que todavía no existe una estrategia claramente superior. Seis equipos guardaron dos juegos de duros, mientras que los demás ya utilizaron al menos uno durante las prácticas.
Algunos prefirieron recopilar información real sobre el compuesto más resistente. Otros decidieron conservarlo y llegar a la carrera con más alternativas disponibles.
Alex Albon completó 26 vueltas con un juego de duros, mientras que George Russell y Valtteri Bottas realizaron 23 giros con los medios. Esos ensayos permitirán conocer cuánto rendimiento se pierde cuando los neumáticos acumulan vueltas y cuál es el momento adecuado para detenerse.
Cada equipo llegará al domingo con una lectura diferente. Algunos podrían intentar extender al máximo la primera parte de la carrera; otros buscarán atacar con dos paradas y neumáticos más frescos.
En Hungría, ser más rápido puede no ser suficiente
La clasificación tendrá un valor enorme. Largar adelante permitirá girar con aire limpio, controlar el ritmo y elegir el momento de la parada. Quedar detrás de un auto más lento puede arruinar incluso la estrategia mejor calculada.
Ferrari aparece como la referencia después de dominar con blandos y medios. Sin embargo, todavía debe demostrar que puede conservar ese rendimiento cuando los neumáticos comiencen a perder eficacia.
Mercedes y McLaren podrían intentar vencerla mediante el ritmo, el cuidado de las cubiertas o una estrategia diferente. El viernes mostró que dos paradas pueden ser más rápidas, pero el Hungaroring suele imponer su propia lógica.
El domingo, la carrera puede no quedar en manos de quien tenga los neumáticos más nuevos, sino de quien sepa cuidarlos, encuentre el momento exacto para detenerse y consiga volver a la pista sin quedar atrapado en el tránsito.