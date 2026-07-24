El equipo británico también probó un alerón trasero experimental de funcionamiento rotacional con Leonardo Fornaroli, quien reemplazó a Piastri en la primera práctica como parte de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos novatos.
McLaren estrenó un nuevo piso y se acercó a la punta en Hungría
Norris terminó tercero con el paquete actualizado, a casi medio segundo de Hamilton. Piastri recibirá las mismas piezas para la última práctica y la clasificación del sábado.
Norris terminó 11° en la primera tanda, con un tiempo de 1 minuto 21 segundos 024 milésimas y 26 vueltas. El británico mejoró considerablemente durante la tarde y se ubicó tercero con 1:19.228, a 499 milésimas de Lewis Hamilton, quien encabezó el doblete de Ferrari.
Piastri disputó únicamente la segunda sesión y finalizó octavo, a 1 segundo 372 milésimas del mejor registro. El australiano completó 28 vueltas con la versión anterior del piso, aunque recibirá las nuevas piezas para la actividad del sábado.
Primer balance positivo de las mejoras
De acuerdo con McLaren, el nuevo piso respondió de la manera esperada y permitió conseguir una pequeña ganancia respecto de la especificación utilizada hasta ahora. El equipo deberá analizar la información recopilada y continuar trabajando en la puesta a punto para aprovechar todo su potencial.
Las condiciones tampoco facilitaron la tarea. El viento aumentó durante la segunda práctica y, combinado con el bajo nivel de adherencia de algunos sectores del Hungaroring, provocó dificultades en varios pilotos.
Norris llegó a colocarse momentáneamente al frente cuando montó los neumáticos blandos. Después de una vuelta de enfriamiento, marcó los mejores parciales en los primeros dos sectores, pero una bandera roja interrumpió su intento de mejora.
“Fue un día complicado, no fueron las dos sesiones más sencillas para nosotros. Aunque dimos un paso adelante por la tarde, todavía tenemos trabajo por hacer”, reconoció el británico.
“Introdujimos algunas piezas nuevas y necesitamos comprenderlas mejor y saber cómo hacerlas funcionar. Sabemos que no alcanzaremos inmediatamente a los que están adelante, pero estamos avanzando en la dirección correcta en algunas áreas”, agregó.
Piastri todavía confía en dar pelea
Piastri tuvo que adaptarse rápidamente después de ceder su lugar a Fornaroli durante la primera práctica. El australiano calificó la sesión como muy exigente por el viento y la falta de adherencia, aunque se mostró optimista ante el rendimiento inicial de las novedades.
“Las piezas nuevas parecen estar funcionando como esperábamos en el auto de Lando y espero tenerlas en el mío mañana. Las Ferrari se ven fuertes, pero sentimos que estamos en la pelea”, aseguró.
“Si podemos reunir todo y realizar una clasificación limpia, creemos que existe una buena oportunidad de avanzar mucho y luchar por un resultado importante”, señaló el piloto de McLaren.
El trabajo de Fornaroli
Fornaroli completó 29 vueltas y terminó 16° en la primera sesión, con un registro de 1:21.890. El italiano realizó numerosas pruebas aerodinámicas y trabajó con el alerón trasero experimental.
El piloto de reserva comenzó sus ensayos con puntos de frenado anticipados y fue acercándose progresivamente a las zonas habituales mientras evaluaba el comportamiento del nuevo dispositivo.
“Pudimos completar 29 vueltas y encontré rápidamente un buen ritmo después de un mes sin conducir el auto. También probamos el alerón trasero rotacional y funcionó según lo previsto, algo alentador para el equipo”, explicó.
Randy Singh, director sénior de competición de McLaren, confirmó que todos los componentes nuevos respondieron de acuerdo con las previsiones, pero mantuvo la cautela respecto de la posición del equipo.
“La diferencia con la punta fue significativa en las últimas carreras y siempre supimos que no la cerraríamos de una sola vez. Sin embargo, las señales son alentadoras y este progreso nos da confianza en que el camino de desarrollo es el correcto”, concluyó.
McLaren afrontará el sábado con expectativas moderadas, pero con señales alentadoras. La incorporación del nuevo piso en el auto de Piastri permitirá que sus dos pilotos compitan con la misma configuración y ofrecerá una referencia más precisa sobre el verdadero avance del MCL40. Ferrari aparece por ahora como el rival más fuerte, pero si Norris y Piastri logran mejorar el equilibrio y aprovechar las nuevas piezas, el equipo británico podría acercarse en la clasificación y entrar en la pelea por las primeras posiciones.