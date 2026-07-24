Ferrari completó un viernes prácticamente perfecto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en el primer entrenamiento, mientras que Lewis Hamilton encabezó la segunda práctica por delante de su compañero.
Ferrari marca el ritmo y desafía el dominio de Mercedes
La escudería italiana encabezó las dos prácticas del viernes en el Hungaroring. Leclerc fue el más rápido por la mañana y Hamilton lideró el doblete de Ferrari por la tarde, en una jornada que intensificó la pelea con Mercedes.
La actividad comenzó con una pista muy sucia que evolucionó de manera considerable con el paso de las vueltas. En la primera sesión, ambos pilotos iniciaron el trabajo con neumáticos medios antes de colocar los blandos para realizar sus simulaciones de clasificación.
Leclerc quedó al frente con un registro de 1 minuto 19 segundos 075 milésimas, mientras que Hamilton terminó tercero con 1:19.618.
Sin embargo, la tanda del monegasco concluyó antes de lo previsto por un inconveniente mecánico en su SF-26. El problema lo obligó a regresar a los boxes pocos minutos antes del cierre, después de completar 19 vueltas. Hamilton, por su parte, realizó un ensayo de ritmo de carrera con neumáticos medios y acumuló 23 giros.
Doblete de Ferrari en la segunda práctica
Las condiciones cambiaron durante la tarde, con mayor presencia de nubes y una temperatura de pista que descendió desde los 32 hasta los 27 grados.
Ferrari volvió a comenzar con neumáticos medios y luego pasó a los blandos para las simulaciones de clasificación. Hamilton registró primero 1:18.914 y posteriormente mejoró hasta 1:18.729, el tiempo más rápido de toda la jornada.
Leclerc quedó segundo con 1:18.877, a 148 milésimas del británico, para completar el doblete de la escudería de Maranello.
En el tramo final, el equipo concentró su trabajo en las tandas largas: Leclerc giró con neumáticos blandos y Hamilton lo hizo con medios. El británico completó 26 vueltas y el monegasco, 30. En total, Ferrari acumuló 98 giros durante el viernes.
Hamilton: “Todavía tenemos algunas áreas que mejorar”
Hamilton destacó la evolución experimentada por el SF-26 entre ambas sesiones, aunque advirtió sobre las dificultades generadas por el viento y las irregularidades del circuito.
“En general fue un día sólido. Las condiciones fueron bastante exigentes, con el viento complicando un poco las cosas y una pista que se sentía bastante irregular en algunos sectores”, explicó.
“El auto se sintió mejor en la segunda práctica y logramos un buen progreso entre las sesiones, aunque todavía hay algunas áreas que debemos mejorar. Analizaremos todos los datos durante la noche, seguiremos trabajando en el equilibrio y esperamos encontrar un poco más de rendimiento para mañana”, agregó el siete veces campeón mundial.
Leclerc anticipa una clasificación ajustada
Aunque Ferrari dominó las dos tandas, Leclerc consideró que las diferencias observadas durante el viernes no reflejan la verdadera paridad existente entre los principales equipos.
“Nuestro rendimiento general parece bastante bueno, lo cual es positivo. Todavía queda mucho camino por recorrer este fin de semana, por lo que debemos mantenernos concentrados y trabajar duro para seguir al frente mañana”, afirmó.
El monegasco también advirtió que la clasificación será mucho más cerrada: “Va a estar muy ajustada. No espero que veamos la misma diferencia con nuestros rivales que vimos hoy, así que tendremos que hacer un trabajo perfecto. Si las sensaciones con el auto están ahí, estoy seguro de que tendremos una buena jornada”.
Ferrari afrontará el sábado como la principal referencia, aunque espera una clasificación mucho más ajustada que las prácticas. El trabajo nocturno estará enfocado en mejorar el equilibrio del SF-26 y resolver cualquier duda después del inconveniente mecánico sufrido por Leclerc. Si consigue conservar el rendimiento mostrado el viernes, la escudería italiana tendrá una oportunidad concreta de pelear por la pole y aumentar la presión sobre Mercedes en el Hungaroring.
La actividad del Gran Premio de Hungría continuará este sábado con el tercer entrenamiento libre de desde las 12.30 de Budapest 7.30 de Argentina. La clasificación comenzará a las 16 horas, 11 horas de nuestro país