El Litoral en el GP de Hungría

Doblete de Ferrari y accidente de Colapinto en la segunda práctica de Hungría

El argentino perdió la parte trasera de su Alpine en la última curva cuando realizaba la simulación de clasificación con neumáticos blandos. Terminó 21°, con apenas 11 vueltas, después de ausentarse de la FP1. Lewis Hamilton encabezó un nuevo doblete de Ferrari.