Franco Colapinto tuvo un comienzo complicado en el Gran Premio de Hungría. El piloto argentino sufrió un accidente durante la segunda práctica libre y no pudo completar el programa preparado por Alpine para su única sesión del viernes.
Doblete de Ferrari y accidente de Colapinto en la segunda práctica de Hungría
El argentino perdió la parte trasera de su Alpine en la última curva cuando realizaba la simulación de clasificación con neumáticos blandos. Terminó 21°, con apenas 11 vueltas, después de ausentarse de la FP1. Lewis Hamilton encabezó un nuevo doblete de Ferrari.
Colapinto había cedido su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron durante la FP1, por lo que necesitaba aprovechar cada minuto de la segunda tanda para conocer el comportamiento del auto y trabajar en la puesta a punto.
El argentino salió rápidamente a pista cuando se habilitó la sesión y fue el primero en establecer un tiempo. Con neumáticos medios marcó inicialmente 1m23s553.
En sus siguientes intentos mejoró hasta 1m22s531, registro que le permitió ubicarse momentáneamente 14°, inmediatamente detrás de su compañero Pierre Gasly.
Colapinto continuó girando y llegó a completar una vuelta de 1m22s105, pero el tiempo fue eliminado por exceder los límites de la pista en la curva 3.
El accidente que interrumpió la sesión
Cumplidos los primeros 20 minutos, Alpine colocó los neumáticos blandos para que el argentino realizara su simulación de clasificación.
Colapinto perdió la adherencia del eje trasero en la última curva, hizo un trompo y terminó impactando de espaldas contra las barreras. El incidente provocó una bandera roja y dejó a Alpine con una importante reparación por delante antes de la actividad del sábado.
La práctica se reanudó siete minutos después, pero el argentino no pudo volver a la pista. De esta manera, completó solamente 11 vueltas y se quedó sin registrar un tiempo con el compuesto más rápido.
Su mejor marca válida continuó siendo el 1m22s531 realizado con neumáticos medios. Colapinto terminó 21°, a 3s802 de la primera posición, y fue el último de los pilotos que establecieron un tiempo. Lance Stroll quedó 22° sin participar de la sesión.
La interrupción también afectó a otros competidores que se encontraban en plena simulación de clasificación. Lando Norris venía mejorando sus parciales y Kimi Antonelli estaba por iniciar su vuelta rápida cuando debieron abortar sus intentos.
Colapinto tendrá una nueva oportunidad durante la tercera práctica del sábado para recuperar confianza y preparar la clasificación.
Hamilton encabezó otro doblete de Ferrari
Ferrari volvió a dominar después de que Charles Leclerc liderara la primera práctica. Esta vez fue Lewis Hamilton quien terminó al frente con un tiempo de 1m18s729.
El británico superó por 0s148 a su compañero y cerró el viernes como el piloto más rápido del Hungaroring.
Hamilton ya había mostrado velocidad con neumáticos medios. Cuando colocó los blandos, respondió al registro de Leclerc y recuperó el primer lugar a 15 minutos del final.
Norris terminó tercero con McLaren, aunque quedó a 0s499. Max Verstappen fue cuarto, a 0s692, y George Russell completó las cinco primeras posiciones, a 0s933.
Isack Hadjar ubicó el segundo Red Bull en el sexto puesto. Detrás finalizaron Liam Lawson, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad.
El viento complicó a varios pilotos
Las condiciones fueron cambiando durante la sesión y el aumento del viento provocó problemas de equilibrio en numerosos monoplazas.
Russell describió su Mercedes como muy desequilibrado, mientras que Antonelli informó que estuvo cerca de perder el control en dos ocasiones durante las frenadas. El líder del campeonato no consiguió completar una vuelta competitiva con neumáticos blandos y terminó 13° con el registro realizado con medios.
Leclerc también sufrió tres bloqueos durante los primeros 20 minutos, aunque luego encontró el rendimiento necesario para completar el doblete de Ferrari.
Verstappen, por su parte, golpeó algunos restos que se desprendieron del Aston Martin de Fernando Alonso, pero pudo continuar y finalizar cuarto.
Una jornada difícil para los dos Alpine
Gasly terminó 14° con el otro Alpine. El francés completó 24 vueltas y marcó 1m20s816 con neumáticos blandos, a 2s087 de Hamilton.
El piloto tampoco se mostró conforme con el comportamiento del auto. Por radio aseguró que sentía algo extraño en la parte delantera y que el monoplaza parecía estar dañado al transitar la curva 12.
Carlos Sainz fue 17° con Williams y Alonso quedó 19°. Al español le eliminaron una vuelta rápida por exceder los límites de la pista, por lo que su posición no reflejó completamente el potencial del renovado Aston Martin.
Sergio Pérez terminó 20° con Cadillac, inmediatamente delante de Colapinto. El mexicano registró 1m21s792 y aventajó al argentino por 0s739.
Stroll no pudo participar porque Aston Martin no alcanzó a reparar la falla en la suspensión trasera que había provocado su trompo durante la primera práctica.
Ferrari cerró el viernes como la gran referencia del Gran Premio de Hungría. Para Colapinto y Alpine, en cambio, el principal objetivo será reparar el auto y recuperar durante la FP3 el tiempo perdido.