El Litoral en el GP de Hungría

Varrone busca revancha y Colnaghi quiere confirmar su recuperación en Hungría

Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi llegan al Hungaroring con expectativas renovadas tras sus destacadas actuaciones en Spa-Francorchamps. El trazado húngaro, con sus complejidades, será un nuevo reto para demostrar su potencial en la Fórmula 2 y 3, respectivamente. La clasificación del viernes será crucial para definir sus aspiraciones en la competencia del fin de semana.