La actividad de los argentinos en las categorías formativas de la Fórmula 1 continuará este fin de semana en Hungría. Nicolás Varrone afrontará la novena fecha de la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi disputará la séptima ronda de la Fórmula 3.
Varrone busca revancha y Colnaghi quiere confirmar su recuperación en Hungría
Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi llegan al Hungaroring con expectativas renovadas tras sus destacadas actuaciones en Spa-Francorchamps. El trazado húngaro, con sus complejidades, será un nuevo reto para demostrar su potencial en la Fórmula 2 y 3, respectivamente. La clasificación del viernes será crucial para definir sus aspiraciones en la competencia del fin de semana.
Los dos llegan a Budapest con buenas sensaciones después de Spa-Francorchamps, aunque sus resultados finales fueron diferentes. Varrone tuvo el podio al alcance de la mano hasta que una bandera roja destruyó su estrategia. Colnaghi, en cambio, completó su mejor fin de semana del año al finalizar cuarto en las dos carreras.
El Hungaroring ofrecerá un desafío completamente distinto. Su trazado trabado, con curvas enlazadas y pocas posibilidades de sobrepaso, convierte a la clasificación del viernes en una instancia casi decisiva. Encontrar aire limpio durante las vueltas rápidas también será fundamental.
Fórmula 2: Varrone quiere transformar su rendimiento en un resultado
El 14° puesto conseguido por Nicolás Varrone en la carrera principal de Bélgica no mostró lo que realmente había sucedido en la pista.
El argentino partió desde el 12° lugar, realizó una excelente largada y avanzó cinco posiciones. Después del relanzamiento encontró un gran ritmo con los neumáticos medios y comenzó a superar rivales.
Varrone dejó atrás al líder del campeonato, Nikola Tsolov, con una gran maniobra en Blanchimont. Luego superó a Alexander Dunne y a Tasanapol Inthraphuvasak, hasta alcanzar la segunda posición.
Mientras quienes habían comenzado con los neumáticos superblandos sufrían la degradación, el piloto de Van Amersfoort Racing cuidaba su compuesto y se acercaba a la posibilidad de conseguir su primer podio en la Fórmula 2.
Pero el accidente de Laurens van Hoepen provocó una bandera roja y modificó por completo el desarrollo de la carrera. Varrone todavía debía cumplir con la detención obligatoria y, cuando ingresó a boxes después de la reanudación, regresó en medio de un pelotón muy compacto.
Los neumáticos superblandos perdieron rendimiento durante las vueltas finales y el argentino cayó hasta el 14° puesto. Fue un desenlace injusto para una actuación que había mostrado velocidad, capacidad para avanzar y una correcta lectura de la competencia.
Hungría le presenta ahora una posibilidad inmediata de revancha. La clasificación será especialmente importante porque seguir a otro auto en las curvas del Hungaroring genera una gran pérdida aerodinámica y complica los adelantamientos.
Varrone ya demostró en Spa que puede luchar con los principales protagonistas. El próximo paso será conseguir que ese rendimiento se traduzca finalmente en los puntos que merece.
Una pelea muy abierta por el campeonato de F2
Nikola Tsolov llegará a Budapest como líder después de terminar tercero en la carrera principal de Spa. El piloto de Campos Racing encadenó varios resultados dentro de los cinco mejores y logró sostener una regularidad que sus rivales no siempre pudieron igualar.
Gabriele Minì ocupa el segundo lugar, a 27 puntos, mientras Rafael Câmara está tercero, a 36 unidades. El brasileño llega fortalecido después de conseguir la pole y ganar la carrera principal en Bélgica.
Invicta Racing también ganó la Sprint de Spa con Joshua Duerksen y tiene una relación especial con el Hungaroring: en sus diferentes denominaciones, el equipo consiguió al menos una victoria en Budapest durante cada temporada desde 2021.
Alexander Dunne completa el grupo de aspirantes. El irlandés fue uno de los pilotos más rápidos en clasificación, aunque todavía no logró convertir ese rendimiento en su primera victoria del año.
La novena fecha será la última antes del descanso y puede dejar a Tsolov con una ventaja importante o volver a comprimir la disputa.
Fórmula 3: Colnaghi llega en su mejor momento
Mattia Colnaghi encontró en Bélgica el fin de semana que necesitaba. El ítalo-argentino terminó cuarto tanto en la Sprint como en la carrera principal y volvió a sumar con fuerza después de un comienzo de temporada complicado.
El domingo realizó una gran largada y avanzó hasta la cuarta posición durante el primer giro. Se mantuvo todo el tiempo dentro del grupo de punta, administró el desgaste de los neumáticos y recuperó el cuarto lugar a seis vueltas del final.
En el cierre logró acercarse al tercero y tuvo el podio a su alcance, aunque finalmente recibió la bandera a cuadros nuevamente en la cuarta posición.
“Fue un muy buen fin de semana. Obviamente me hubiera gustado conseguir el podio porque estuvimos cerca, pero sumar puntos importantes en las dos carreras es muy positivo”, expresó Colnaghi.
El piloto de MP Motorsport destacó especialmente la confianza recuperada y el progreso realizado con la puesta a punto del auto.
“Con el equipo encontramos un buen camino y sabemos en qué aspectos tenemos que seguir trabajando para dar un paso más en las próximas fechas. Ahora toca seguir enfocados y continuar por este camino”, agregó.
Colnaghi afronta su primera temporada en la Fórmula 3 después de consagrarse campeón de la Fórmula 4 Española en 2024 y de la Eurocup-3 en 2025. Además, forma parte del Red Bull Junior Team.
Un domingo muy especial para Mattia
La fecha de Hungría tendrá un significado personal: Colnaghi cumplirá 18 años el domingo 26 de julio, el mismo día de la carrera principal, y estará acompañado por parte de su familia en Budapest.
El mejor regalo sería conseguir ese primer podio que estuvo tan cerca en Spa.
La actividad de la F3 comenzará el viernes con la práctica libre a las 4.50 de Argentina y la clasificación a las 10. La Sprint se disputará el sábado a las 5 y la carrera principal comenzará el domingo a las 3.40.
Un punto separa a los líderes de la F3
La pelea por el campeonato llegará al Hungaroring en su momento más cerrado. Ugo Ugochukwu conserva el primer lugar, pero Freddie Slater quedó a solamente un punto después de lo ocurrido en Bélgica.
Ugochukwu tuvo su peor fin de semana de la temporada y terminó 20° en la carrera principal. Slater aprovechó parcialmente la oportunidad al subir al tercer escalón del podio, aunque tampoco pudo sumar en la Sprint después de un contacto entre ambos.
Detrás aparece un grupo muy parejo. Théophile Nael ocupa el tercer puesto, mientras que desde esa posición hasta la undécima hay apenas 20 puntos de diferencia. Una victoria puede modificar varias ubicaciones y sumar otro nombre a la pelea.
El pronóstico anuncia además la posibilidad de lluvia para la carrera del domingo. Si aparece durante la competencia, la elección del momento para cambiar los neumáticos podría alterar por completo el resultado.
Varrone y Colnaghi llegarán a Hungría con objetivos diferentes, pero con una certeza compartida: los dos mostraron en Spa que tienen velocidad para pelear adelante. Ahora buscarán convertir esas buenas actuaciones en el resultado que vienen persiguiendo.