El Litoral en el GP de Hungría

Colapinto deberá resistir en Hungría: las mejoras de Alpine recién llegarán después del receso

Alpine perdió la ventaja que tenía en la zona media y quedó igualado con Racing Bulls. Sin mejoras para Hungría, Colapinto y Gasly deberán esperar hasta Zandvoort para recibir una evolución importante del A526.