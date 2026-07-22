Alpine llegará a Hungría en una situación incómoda: perdió la ventaja que tenía sobre sus rivales directos, y todavía no contará con las mejoras que necesita para reaccionar. Mientras otros equipos estrenarán nuevas piezas, Franco Colapinto y Pierre Gasly deberán defender la quinta posición del campeonato con un A526 prácticamente sin cambios.
Colapinto deberá resistir en Hungría: las mejoras de Alpine recién llegarán después del receso
Alpine perdió la ventaja que tenía en la zona media y quedó igualado con Racing Bulls. Sin mejoras para Hungría, Colapinto y Gasly deberán esperar hasta Zandvoort para recibir una evolución importante del A526.
La escudería francesa prepara una actualización aerodinámica importante, pero decidió introducirla después del receso de verano, durante el Gran Premio de los Países Bajos. Hasta entonces, sus pilotos tendrán que defender con las herramientas actuales una quinta posición en el Campeonato de Constructores que ya dejó de ser cómoda.
El escenario cambió rápidamente. Alpine comenzó el año como una de las referencias de la zona media y llegó incluso a acercarse a Red Bull en algunos momentos. Colapinto fue uno de los grandes responsables de aquella fortaleza, con actuaciones destacadas en Miami y Canadá, mientras Gasly aprovechó una oportunidad para terminar tercero en Mónaco.
Pero la Fórmula 1 no permite detenerse. Racing Bulls y Audi aceleraron el desarrollo de sus monoplazas y comenzaron a superar al equipo de Enstone. La ventaja de Alpine desapareció hasta llegar a Spa, donde quedó igualado en puntos con Racing Bulls.
Hungría, otra carrera a la defensiva
El Hungaroring será especialmente exigente para Alpine. El circuito tiene pocas rectas, numerosas curvas enlazadas y castiga a los autos que no generan suficiente carga aerodinámica.
Mientras Aston Martin presentará una profunda transformación y otros equipos también llevarán nuevas piezas, Colapinto y Gasly deberán intentar maximizar un paquete que perdió competitividad durante las últimas fechas.
En Bélgica, el argentino consiguió rescatar un punto con el décimo puesto después de una carrera en la que volvió a demostrar su capacidad para aprovechar las oportunidades. Su doble adelantamiento sobre Gasly y Liam Lawson le permitió ingresar a la zona puntuable y luego resistir la presión de su compañero.
Ese resultado tuvo un valor especial porque Alpine ya no contó con la ventaja que había mostrado al comienzo del campeonato. En Hungría, Colapinto necesitará nuevamente una ejecución casi perfecta para intentar mantenerse entre los diez primeros.
La respuesta está prevista para Zandvoort
Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, confirmó que el próximo gran paso del A526 aparecerá en el Gran Premio de los Países Bajos.
“Nuestra siguiente actualización importante llegará en Zandvoort, donde incorporaremos algunas piezas aerodinámicas nuevas bastante significativas”, adelantó.
El objetivo será recuperar parte del rendimiento perdido y volver a pelear regularmente por los puntos durante la segunda mitad del año.
Nielsen reconoció que Alpine se encuentra retrasado en la carrera de desarrollo. Racing Bulls y Audi progresaron, mientras Williams y Aston Martin también prepararon paquetes de gran magnitud.
“Necesitamos añadir ritmo al auto y regresar al lugar que ocupábamos al principio”, admitió.
Una decisión marcada por el presupuesto
La demora no responde solamente al tiempo necesario para diseñar y fabricar las piezas. Dentro del límite de costos, cada equipo debe decidir cómo utilizar un presupuesto de desarrollo que no es infinito.
Alpine analiza el rendimiento obtenido en el túnel de viento antes de autorizar cada actualización. Si una pieza no ofrece una ganancia suficiente, los recursos pueden destinarse a otra solución con mayor potencial.
Nielsen resumió esa evaluación como una elección entre el dinero invertido y la carga aerodinámica conseguida. El desafío consiste en encontrar rendimiento sin comprometer otras etapas del proyecto.
La decisión puede ser correcta a largo plazo, pero obliga al equipo a ceder terreno en el presente. En una zona media extremadamente pareja, esperar una carrera puede representar la pérdida de varias posiciones.
Colapinto, ante otro fin de semana de máxima exigencia
Alpine llegará a Budapest sin la respuesta técnica que necesita y con rivales que no dejaron de avanzar. Colapinto y Gasly tendrán la responsabilidad de limitar los daños antes de que el renovado A526 aparezca en Zandvoort.
Para el argentino será otro fin de semana en el que cada detalle tendrá importancia: clasificar adelante, cuidar los neumáticos y aprovechar cualquier posibilidad que presente la carrera.
Hungría será la última prueba antes del descanso, pero Alpine no podrá tomársela como una transición. Su quinto puesto está amenazado y los puntos que pueda rescatar ahora tendrán un valor enorme cuando la pelea se reanude después del verano.
Hasta que lleguen las mejoras, Colapinto deberá volver a hacer lo que consiguió en Spa: encontrar oportunidades incluso cuando el auto no ofrece todas las respuestas.