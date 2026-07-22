Pirelli mantendrá sin cambios la gama de neumáticos de la Fórmula 1 para la temporada 2027. La compañía italiana confirmó que continuará utilizando los cinco compuestos actuales, desde el C1 hasta el C5, descartando así la incorporación de un sexto neumático más blando que había sido analizada en los últimos meses.
La Fórmula 1 seguirá con cinco compuestos de neumáticos en 2027
El proveedor exclusivo de la categoría confirmó que no incorporará un sexto compuesto para la próxima temporada. El objetivo será seguir ofreciendo estrategias variadas mediante una evolución de los neumáticos C1 a C5.
La decisión fue adelantada por Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport, quien explicó que la homologación de los neumáticos para 2027 está prevista para septiembre, aunque el desarrollo de los compuestos continuará hasta el final de la presente temporada.
"Ya puedo anticipar que seguirá habiendo cinco niveles; no añadiremos ni eliminaremos ninguno" expresó el directivo.
Sin lugar para el C6
Durante el proceso de desarrollo, la marca italiana estudió la posibilidad de incorporar un compuesto aún más blando, conocido como C6, pensado especialmente para circuitos urbanos como Mónaco. Sin embargo, la compañía concluyó que esa alternativa no ofrecía ventajas suficientes para justificar su homologación.
Según explicó Marrafuschi, el actual C5 respondió de manera satisfactoria tanto en clasificación como en carrera en el Principado, por lo que la incorporación de un nuevo neumático tendría una utilidad muy limitada durante el resto del calendario.
Más opciones estratégicas
Aunque la cantidad de compuestos permanecerá sin cambios, la firma continuará trabajando sobre las características de cada uno con el objetivo de ampliar las posibilidades estratégicas durante los Grandes Premios.
La intención es lograr diferencias más marcadas tanto en rendimiento como en degradación, de manera que varias estrategias puedan resultar competitivas durante una misma carrera.
"El objetivo es generar estrategias que puedan superponerse y ofrecer distintas alternativas a los equipos", explicó Marrafuschi.
Como ejemplo, recordó que en carreras como Barcelona y Austria las estrategias de dos y tres paradas ofrecieron rendimientos muy similares, mientras que para el futuro buscan que esa diversidad pueda repetirse con mayor frecuencia a lo largo de la temporada.
Con esta decisión, Pirelli mantendrá la filosofía que viene aplicando en la Fórmula 1 durante los últimos años, apostando por la evolución de los compuestos existentes en lugar de ampliar la gama disponible para los equipos.