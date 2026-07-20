Después de su paso por Bélgica, la Fórmula 1 ya esta rumbo a Budapest para disputar el Gran Premio de Hungría, la última competencia antes del receso de verano europeo.
La Fórmula 1 llega a Hungría: historia, precisión y estrategia en el “Mónaco sin muros”
El Hungaroring recibirá la undécima fecha de la temporada 2026, del 24 al 26 de julio. El trazado celebra cuatro décadas desde su llegada al calendario y plantea un desafío técnico en el que la clasificación y la gestión de los neumáticos pueden resultar decisivas.
El campeonato afrontará un cambio radical de escenario. De las largas rectas y las altas velocidades de Spa-Francorchamps pasará al Hungaroring, un circuito lento, angosto y técnico, en el que los pilotos necesitan encontrar un ritmo perfecto para enlazar sus curvas.
La actividad comenzará el viernes 24 de julio con las dos primeras sesiones de entrenamientos, continuará el sábado con la última práctica y la clasificación, y finalizará el domingo 26 con la carrera, programada a 70 vueltas.
Un circuito construido en tiempo récord
Las obras del Hungaroring comenzaron en 1985 y el escenario estuvo preparado para competir apenas nueve meses después. El gobierno húngaro había considerado recuperar el antiguo circuito de Népliget Park, en Budapest, pero finalmente decidió construir una instalación especialmente destinada a recibir a la Fórmula 1.
El primer Gran Premio se disputó en 1986 y marcó un acontecimiento histórico: fue la primera carrera de la máxima categoría realizada detrás del denominado Telón de Acero.
Nelson Piquet se convirtió en el vencedor inaugural después de protagonizar una de las maniobras más recordadas de la historia de la Fórmula 1. El brasileño superó por el exterior al Lotus de Ayrton Senna, con su Williams deslizando de costado mientras tomaba el liderazgo.
En 2026 se cumplen 40 años desde aquella primera visita. A lo largo de estas cuatro décadas, Hungría se consolidó como una de las citas tradicionales del calendario.
El “Mónaco sin muros”
La escasez de rectas y su sucesión casi permanente de curvas hacen que el Hungaroring sea comparado con un circuito de karting. También recibió el apodo de “Mónaco sin muros” por su naturaleza lenta, estrecha y técnica.
Los equipos suelen utilizar niveles de carga aerodinámica similares a los del Gran Premio de Mónaco. La potencia pierde parte de su protagonismo y adquieren mayor importancia el equilibrio del chasis, la precisión del piloto y la capacidad de mantener el ritmo durante toda la vuelta.
Sus curvas se encuentran encadenadas, por lo que un error en una de ellas puede comprometer varios sectores. Los pilotos cuentan con pocos momentos de descanso y necesitan construir progresivamente la velocidad de la vuelta.
El circuito tiene una extensión de 4,381 kilómetros. La carrera se disputará sobre 70 vueltas, para completar una distancia total de 306,630 kilómetros.
Clasificar adelante, una ventaja fundamental
Los adelantamientos son tradicionalmente complicados en el Hungaroring. Las rectas cortas ofrecen pocas oportunidades y seguir de cerca a otro auto a través de las curvas puede provocar pérdida de carga aerodinámica y un mayor desgaste de los neumáticos.
Por esa razón, la clasificación del sábado tendrá una importancia especial. Conseguir una buena posición de salida puede modificar por completo las posibilidades para la carrera.
La estrategia de boxes, el cuidado de los neumáticos y la capacidad de reaccionar ante un eventual auto de seguridad también pueden resultar determinantes. A eso se suma el calor habitual del verano europeo, que aumenta la exigencia para los pilotos, los autos y los compuestos.
El escenario está construido dentro de una especie de cuenco natural, a unos 20 kilómetros de Budapest. Su particular geografía permite que desde varias tribunas puedan observarse diferentes sectores de la pista.
Horarios del Gran Premio de Hungría para Argentina
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: 8:30
- Práctica libre 2: 12:00
Sábado 25 de julio
- Práctica libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 26 de julio
- Carrera: 10:00 (70 vueltas)
Hungría abrirá otro desafío para los nuevos monoplazas de 2026. Después de una carrera condicionada por las baterías y el despliegue energético en Spa, la Fórmula 1 deberá enfrentarse ahora a un circuito donde la carga aerodinámica, la precisión y la estrategia tendrán tanto valor como la velocidad.