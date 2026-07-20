El Litoral en GP de Hungría

La Fórmula 1 llega a Hungría: historia, precisión y estrategia en el “Mónaco sin muros”

El Hungaroring recibirá la undécima fecha de la temporada 2026, del 24 al 26 de julio. El trazado celebra cuatro décadas desde su llegada al calendario y plantea un desafío técnico en el que la clasificación y la gestión de los neumáticos pueden resultar decisivas.