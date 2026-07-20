El Gran Premio de Bélgica confirmó que la temporada 2026 de Fórmula 1 todavía tiene mucho por contar. Kimi Antonelli respondió después de algunas carreras complicadas, Ferrari aprovechó sus oportunidades y Red Bull volvió a mostrarse competitivo. En la zona media, Franco Colapinto convirtió una carrera exigente en otro resultado positivo.
De la autoridad de Antonelli al coraje de Colapinto: las dos caras de Spa
El italiano recuperó el control del campeonato con una actuación contundente en Bélgica, mientras que el argentino rescató un punto clave para Alpine. Ferrari y Red Bull también salieron fortalecidos; Russell y Aston Martin estuvieron entre los grandes derrotados.
No todos abandonaron Spa-Francorchamps con motivos para celebrar. George Russell sufrió un nuevo golpe en su pelea interna con Antonelli, Oscar Piastri continuó atravesando un período difícil y Aston Martin completó uno de sus peores fines de semana del año.
La autoridad de Kimi Antonelli
Cuando necesitaba reaccionar, Antonelli entregó una actuación prácticamente impecable. El italiano consiguió la pole position y el domingo alcanzó su sexta victoria de la temporada para reforzar su liderazgo en el campeonato.
Max Verstappen lo superó durante los primeros metros, pero el piloto de Mercedes no perdió la calma. Administró mejor la energía, recuperó la posición y luego construyó una diferencia que sus perseguidores no pudieron reducir.
A sus 19 años, volvió a exhibir una madurez impropia de su experiencia. Su rendimiento no solamente fue veloz, sino también inteligente en una carrera marcada por la gestión de las baterías y el despliegue eléctrico.
El coraje de Franco Colapinto
El argentino volvió a transformar una oportunidad limitada en puntos para Alpine. Partió desde la undécima posición, resistió una carrera muy exigente y terminó décimo, justo por delante de su compañero Pierre Gasly.
Su momento más destacado fue el doble adelantamiento sobre Gasly y Liam Lawson, una maniobra que le permitió meterse en la zona de puntos. Después debió soportar durante varias vueltas la presión del francés, que llegó a colocarse a menos de un segundo.
Colapinto defendió sin errores y, en el tramo final, logró construir una pequeña diferencia para asegurar el resultado. El punto puede parecer modesto, pero adquiere mayor valor por el contexto: Alpine continúa amenazado por Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
Ferrari aprovechó sus oportunidades
Ferrari se llevó de Bélgica mucho más de lo que parecía posible antes de la carrera. Charles Leclerc terminó segundo y Lewis Hamilton fue cuarto, pese a recibir una penalización de cinco segundos por su contacto con Russell.
El rendimiento del auto todavía no alcanzó para vencer a Mercedes, pero la escudería italiana volvió a capitalizar las oportunidades. Leclerc superó a Verstappen y también se benefició con el momento en el que apareció el auto de seguridad virtual.
En un circuito de alta velocidad que podía exponer algunas de sus debilidades, Ferrari consiguió colocar sus dos autos entre los cuatro primeros y volvió a presentarse como una amenaza más consistente.
La confirmación de Gabriel Bortoleto
Las características de Spa no parecían favorecer a Audi, especialmente por las limitaciones conocidas de su unidad de potencia. Sin embargo, Gabriel Bortoleto consiguió llevar el auto a la Q3 y volvió a sumar puntos.
El brasileño también aprovechó la neutralización para superar a Arvid Lindblad, pero su resultado no se explicó únicamente por la estrategia. Tuvo ritmo durante todo el fin de semana y confirmó su evolución dentro de la categoría.
Audi sumó ocho puntos en las últimas dos competencias y quedó a solamente una unidad de Williams en el Campeonato de Constructores.
Red Bull volvió a ser competitivo
Red Bull reaccionó después de su complicado paso por Silverstone. Las mejoras incorporadas al RB22 redujeron algunas de sus debilidades y permitieron que Verstappen peleara en el grupo de punta.
El neerlandés llegó a liderar después de superar a Antonelli, aunque el despliegue energético utilizado durante la maniobra terminó condicionándolo. Finalmente fue tercero, detrás del Mercedes y la Ferrari de Leclerc.
Isack Hadjar también completó una actuación destacada al remontar hasta la séptima posición. Para Laurent Mekies fue su mejor carrera desde que llegó al equipo principal.
El duro golpe para George Russell
Russell fue uno de los grandes afectados del fin de semana. En clasificación ya había quedado frustrado por el funcionamiento del sistema de gestión energética de Mercedes, que le hizo perder velocidad en las rectas respecto de Antonelli.
El domingo, su unidad de potencia no regeneró correctamente la energía al salir de La Source. Esa situación lo dejó vulnerable antes de Les Combes, donde recibió el toque de Hamilton y quedó fuera de carrera.
Mientras Antonelli ganó y recuperó impulso en el campeonato, Russell abandonó sin poder completar siquiera la primera vuelta. Una diferencia demasiado grande en un momento decisivo de la temporada.
Otro fin de semana difícil para Oscar Piastri
El quinto puesto le permitió limitar los daños, pero no alcanzó para cambiar la sensación de un fin de semana frustrante. Piastri volvió a quedar por debajo del rendimiento de Lando Norris, especialmente durante la clasificación.
Los problemas hidráulicos del viernes afectaron su preparación y las dificultades de la unidad de potencia Mercedes tampoco lo ayudaron. Aunque Norris debió cumplir una sanción en la parrilla, remontó hasta la séptima posición y volvió a exhibir un ritmo competitivo.
Piastri todavía consigue resultados importantes, pero necesita recuperar la consistencia y la velocidad que mostró durante la primera parte del campeonato.
Aston Martin tocó fondo
Fernando Alonso y Lance Stroll estuvieron lejos de cualquier posibilidad de sumar puntos. El AMR26 volvió a exhibir graves deficiencias aerodinámicas y su velocidad quedó a medio camino entre los registros habituales de la Fórmula 1 y los de la Fórmula 2.
Alonso finalizó 19°, mientras que Stroll tampoco consiguió revertir el complicado panorama del equipo. Las esperanzas están depositadas en las mejoras previstas para Hungría y en la evolución de la unidad de potencia Honda.
El problema es que la diferencia respecto de sus rivales parece demasiado grande como para resolverse con una sola actualización.
Williams perdió más terreno
Spa dejó otra señal preocupante para Williams. Carlos Sainz terminó 16° y el equipo volvió a quedarse sin respuestas en un circuito donde esperaba obtener un rendimiento mucho mejor.
La escudería continúa perdiendo terreno en el campeonato y ahora tiene a Audi solamente un punto por detrás. Lo que parecía una posición relativamente segura comienza a convertirse en una batalla cada vez más apretada.