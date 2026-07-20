El Litoral en el GP de Bélgica

De la autoridad de Antonelli al coraje de Colapinto: las dos caras de Spa

El italiano recuperó el control del campeonato con una actuación contundente en Bélgica, mientras que el argentino rescató un punto clave para Alpine. Ferrari y Red Bull también salieron fortalecidos; Russell y Aston Martin estuvieron entre los grandes derrotados.