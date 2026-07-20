El Litoral en el GP de Bélgica

Colapinto sacó pecho en Bélgica y se quedó con un punto muy argentino

El argentino terminó décimo en el Gran Premio de Bélgica y destacó el doble adelantamiento sobre Liam Lawson y Pierre Gasly que le permitió ingresar en la zona de puntos. “Me alegro de haber aprovechado al máximo lo que pudimos”, aseguró.