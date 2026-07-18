Después de ilusionarse con un sólido séptimo puesto en la segunda práctica libre del viernes, Franco Colapinto no pudo repetir ese rendimiento el sábado y terminó 13° en la clasificación del Gran Premio de Bélgica. Aunque largará 11° gracias a las sanciones de Lando Norris e Isack Hadjar, el argentino reconoció que Alpine perdió competitividad de un día para otro y admitió que todavía no encuentra una explicación clara.
De la ilusión del viernes a las dudas del sábado: la explicación de Colapinto
El piloto argentino reconoció que Alpine perdió rendimiento entre las prácticas y la clasificación en Spa-Francorchamps. Aunque admitió que todavía no encuentra una explicación, destacó que el A526 mostró una evolución respecto a Austria y Silverstone y mantiene la esperanza de pelear por los puntos el domingo.
"No, por el momento no. Lamentablemente, a veces es complicado entender el motivo de estas cosas. Ayer nos sentimos más fuertes. Después la pista fue evolucionando y no ganamos el rendimiento que deberíamos haber conseguido respecto a ayer".
El piloto de Alpine volvió a ser el mejor representante del equipo tanto en el tercer entrenamiento como en la clasificación, donde quedó apenas 61 milésimas por detrás de Pierre Gasly. Sin embargo, el nivel mostrado el viernes no alcanzó para pelear por un lugar en la Q3.
Pese a la decepción por el resultado, Colapinto rescató algunos aspectos positivos del comportamiento del A526 respecto a las últimas carreras.
"Creo que eso es un poco decepcionante, pero, en líneas generales, dimos algunos buenos pasos este fin de semana en comparación con Austria y Silverstone. El auto fue un poco más manejable y algunos de los problemas mejoraron un poco. Todavía tenemos que mejorar bastante más, pero creo que vamos en la dirección correcta".
Alpine todavía está un paso atrás
El argentino reconoció que el equipo francés todavía necesita encontrar rendimiento para igualar a sus principales rivales de la zona media.
"Es lo que hay. Hoy en día, Audi y Racing Bulls están por delante de nosotros y son más fuertes. Cuando ves la velocidad que tienen en el paso por curva, nosotros necesitamos dar un buen paso adelante para intentar igualarlos. Hicimos lo que pudimos. Creo que mañana será una carrera larga, así que espero que podamos avanzar".
A pesar de ello, mantiene el optimismo de cara al Gran Premio y cree que Racing Bulls podría perder rendimiento en ritmo de carrera.
"Creo que Racing Bulls ha sido fuerte en clasificación, pero normalmente en carrera retrocede un poco. Así que espero que mañana retrocedan bastante", comentó entre risas. "Ojalá podamos estar a su nivel. Sería bueno poder pelear con ellos y tener a alguien cerca para intentar sumar puntos".
La compleja gestión de la energía
Uno de los factores que más condicionó el rendimiento en Spa fue la administración del despliegue de energía, un aspecto clave en los monoplazas de la Fórmula 1 2026 y especialmente exigente en un circuito tan largo como el belga.
"A veces uno es más rápido en una curva y después no tiene despliegue en la siguiente. Creo que eso es lo más complicado porque tiene un impacto muy grande en el tiempo de vuelta".
Luego explicó con mayor detalle dónde aparecen esas dificultades.
"En ocasiones perdía mucho desde la salida de la curva 15 hasta la chicana Bus Stop. A veces es bastante difícil entender la razón o qué es lo que hay que cambiar para mejorar eso. En general, son ese tipo de cosas. Sufrimos más con poca carga de combustible y en circuitos con rectas largas. De nuevo, seguimos intentando mejorar el auto y entender mejor esta generación de coches".
Finalmente, Colapinto fue consultado sobre cómo afrontará las primeras vueltas del Gran Premio teniendo en cuenta las diferencias de despliegue de energía entre los distintos autos.
"Para nosotros no va a ser muy divertido, pero supongo que por televisión se verá bien. Nosotros intentaremos hacer nuestra carrera y seguir dando pasos adelante. Ojalá podamos tener un buen ritmo".
Con dos posiciones ganadas en la grilla por las sanciones de Norris e Isack Hadjar, el piloto argentino partirá desde el 11° puesto con el objetivo de volver a sumar puntos y confirmar en carrera las buenas sensaciones que dejó Alpine durante gran parte del fin de semana, pese al retroceso