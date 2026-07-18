El Litoral en el GP de Belgica

De la ilusión del viernes a las dudas del sábado: la explicación de Colapinto

El piloto argentino reconoció que Alpine perdió rendimiento entre las prácticas y la clasificación en Spa-Francorchamps. Aunque admitió que todavía no encuentra una explicación, destacó que el A526 mostró una evolución respecto a Austria y Silverstone y mantiene la esperanza de pelear por los puntos el domingo.