El punto conseguido por Franco Colapinto fue la mejor noticia que Alpine se llevó del Gran Premio de Bélgica. El argentino terminó décimo después de una carrera intensa, en la que avanzó desde el undécimo lugar y protagonizó un doble adelantamiento sobre Liam Lawson y Pierre Gasly para ingresar en la zona de puntos.
El punto de Colapinto no oculta la preocupación de Alpine
El argentino rescató el décimo puesto en Spa y permitió que el equipo se mantuviera quinto en el Campeonato de Constructores. Sin embargo, las declaraciones de Flavio Briatore y Pierre Gasly dejaron al descubierto una realidad inquietante: sus rivales directos están evolucionando más rápido.
El resultado le permitió al equipo francés sostenerse en la quinta posición del Campeonato de Constructores, aunque ahora está igualado en puntos con Racing Bulls. Esa paridad refleja el delicado momento que atraviesa Alpine: conserva su lugar, pero ya no cuenta con el margen que había construido durante la primera parte de la temporada.
El punto que disimula una pérdida de rendimiento
Spa mostró una pequeña recuperación en comparación con las últimas competencias. Colapinto había sido séptimo en la segunda práctica del viernes y los dos Alpine lograron avanzar hasta la Q2. Sin embargo, el ritmo de carrera volvió a resultar insuficiente para competir de manera consistente con los principales equipos de la zona media.
El propio argentino reconoció las limitaciones del A526 pese a celebrar su regreso a los puntos.
“En general, sabemos dónde está nuestro potencial y dónde nos falta ritmo. Sin duda, fuimos un poco más fuertes aquí en comparación con algunos circuitos recientes”, explicó Colapinto.
Su décimo puesto fue consecuencia de una carrera sólida y de haber aprovechado cada oportunidad, más que de una superioridad clara del monoplaza. El argentino hizo la diferencia con una buena largada, una correcta gestión de los neumáticos y una maniobra decisiva para superar simultáneamente a Lawson y Gasly.
“Pronto veremos más progresos, pero por ahora me alegro de haber aprovechado al máximo lo que pudimos hoy”, agregó.
Briatore admitió que Racing Bulls hizo un mejor trabajo
El análisis de Flavio Briatore fue todavía más directo. El asesor ejecutivo reconoció que Racing Bulls logró mejorar su monoplaza a un ritmo que Alpine no pudo igualar durante las últimas semanas.
“Han hecho un trabajo mucho mejor que nosotros en las últimas semanas para mejorar el rendimiento de su coche, y esa tendencia ha continuado, e incluso se ha extendido, aquí en Spa”, afirmó.
La declaración expone el principal problema del equipo francés. Mientras Alpine perdió competitividad después de sus buenos resultados en Miami, Canadá y Barcelona, sus rivales continuaron incorporando mejoras y redujeron la distancia en el campeonato.
El quinto puesto entre los constructores todavía le pertenece, pero ahora es una posición amenazada. Alpine y Racing Bulls llegan igualados a Hungría, mientras otros equipos de la zona media también comenzaron a mostrar un rendimiento superior.
Gasly también encendió la alarma
Pierre Gasly terminó undécimo y fue otro de los que dejó una advertencia contundente. El francés sufrió una salida complicada, perdió posiciones durante la primera vuelta y luego quedó condicionado por una parada lenta que frustró el intento de superar a Racing Bulls mediante un undercut.
Más allá de esos inconvenientes, Gasly señaló que el problema central no estuvo únicamente en la estrategia.
“El panorama general es que no somos lo suficientemente rápidos. Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad estaban demasiado lejos y esa ha sido una tendencia en las últimas semanas que necesitamos corregir”, sostuvo.
Su diagnóstico coincidió con el de Briatore: Alpine no solamente necesita ejecutar mejor sus carreras, sino también recuperar rendimiento puro. En Bélgica, Colapinto consiguió salvar un punto, pero los coches que el equipo pretende enfrentar estuvieron demasiado lejos durante buena parte de la competencia.
Sin soluciones inmediatas para Hungría
La situación difícilmente cambiará en el próximo Gran Premio. Briatore anticipó que Alpine no espera una transformación importante en Budapest, la última carrera antes del receso de verano.
“Sabemos que en Hungría no veremos un cambio radical en los resultados ni en la clasificación”, reconoció.
El Hungaroring presenta características muy diferentes a Spa-Francorchamps, pero el cambio de circuito no resolverá las limitaciones del A526. Por eso, el objetivo inmediato volverá a ser aprovechar las oportunidades y minimizar la pérdida de puntos frente a Racing Bulls.
La verdadera respuesta deberá aparecer después del receso. “Debemos seguir trabajando fuera de pista para mejorar el rendimiento tras el parón veraniego y darles a ambos pilotos más herramientas para luchar por posiciones mucho más altas”, remarcó Briatore.
Alpine abandonó Bélgica con un punto valioso y una actuación destacada de Colapinto, pero también con un diagnóstico que ya nadie dentro del equipo intenta esconder. El argentino respondió cuando tuvo una oportunidad; ahora es la escudería la que deberá reaccionar para no seguir retrocediendo en la zona media.