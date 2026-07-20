El Litoral en el GP de Belgica

El punto de Colapinto no oculta la preocupación de Alpine

El argentino rescató el décimo puesto en Spa y permitió que el equipo se mantuviera quinto en el Campeonato de Constructores. Sin embargo, las declaraciones de Flavio Briatore y Pierre Gasly dejaron al descubierto una realidad inquietante: sus rivales directos están evolucionando más rápido.