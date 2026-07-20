El argentino terminó décimo en el Gran Premio de Bélgica y destacó el doble adelantamiento sobre Liam Lawson y Pierre Gasly que le permitió ingresar en la zona de puntos. “Me alegro de haber aprovechado al máximo lo que pudimos”, aseguró.
Colapinto peleó, se lució y volvió a sumar
El piloto argentino completó una de sus mejores actuaciones en el mítico trazado de Spa-Francorchamps, con una gran defensa ante Pierre Gasly y un espectacular doble adelantamiento que le permitió terminar décimo.
Franco Colapinto cerró con una sonrisa un intenso Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino partió desde el 11° lugar, avanzó en una gran largada y terminó décimo para sumar un punto con Alpine en Spa-Francorchamps.
Colapinto comenzó con neumáticos medios nuevos y realizó su única detención en la vuelta 15 para colocar duros. Su mejor registro fue de 1m51s162 y, después de 44 vueltas de acción, recibió la bandera a cuadros por delante de su compañero Pierre Gasly.
“Estoy contento de haber sumado un punto esta tarde en Bélgica tras terminar en la décima posición. Fue una carrera larga y emocionante, pero también muy divertida al volante, con mucha acción”, expresó Colapinto en el comunicado difundido por Alpine.
El argentino había comenzado la competencia con una gran salida. Superó a Gasly y Gabriel Bortoleto para avanzar desde el 11° hasta el noveno puesto, y luego quedó octavo por el abandono de George Russell.
“Fue una buena carrera para nosotros, un buen comienzo que nos permitió ganar algunas posiciones y acercarnos a la zona de puntos”, destacó.
Cómo fue el doble adelantamiento
Después de la parada en boxes, Colapinto regresó fuera de los diez primeros y tuvo que reconstruir su carrera. El momento decisivo llegó cuando marchaba 12°, detrás de Gasly y Liam Lawson.
Gasly adelantó al piloto de Racing Bulls en la recta de Kemmel, pero Lawson utilizó el rebufo e intentó recuperar la posición. Mientras ambos llegaban a la par, Colapinto apareció por la línea interna y sorprendió a los dos antes de la frenada de Les Combes.
“¡Disfruté mucho del doble adelantamiento, que nos aseguró la décima posición! Fue gracias a una buena tanda y al rebufo, y luego solo tuve que intentar pasar por dentro de Liam y justo por delante de Pierre para realizar la maniobra”, explicó Franco.
El argentino defendió luego el décimo puesto ante Gasly, quien permaneció a menos de un segundo durante el tramo final. Colapinto manejó la presión sin cometer errores y aseguró el último punto disponible.
Una mejora, pero con trabajo pendiente
Pese a celebrar el resultado, Colapinto reconoció que Alpine todavía necesita mejorar su rendimiento para pelear de manera regular en posiciones más altas.
“En general, sabemos dónde está nuestro potencial y dónde nos falta ritmo. Sin duda, fuimos un poco más fuertes aquí en comparación con algunos circuitos recientes”, analizó.
“Pronto veremos más progresos, pero por ahora me alegro de haber aprovechado al máximo lo que pudimos hoy. La próxima carrera es Budapest, que es un circuito muy diferente a este”, completó el piloto de Alpine.