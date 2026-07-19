Franco Colapinto volvió a demostrar una de sus principales fortalezas durante el Gran Premio de Bélgica: la capacidad para ganar posiciones en la largada. Fue una largada decidida, precisa y cargada de ilusión. El primer gran capítulo de una carrera en la que Colapinto nunca dejó de pelear y terminó regalándole otro punto argentino al equipo Alpine.
Colapinto atacó desde la largada y se metió en la zona de puntos
El argentino partió desde el 11° lugar, superó a Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto en los primeros metros y avanzó hasta la octava posición tras el abandono de George Russell.
Franco comenzó desde el 11° puesto después de avanzar dos lugares por las penalizaciones aplicadas a otros competidores. Cuando se apagaron los semáforos, encontró los espacios necesarios para superar a su compañero Pierre Gasly y al Audi de Gabriel Bortoleto.
Colapinto pasó así del 11° al noveno lugar en pista y luego quedó octavo por el abandono de George Russell, quien se tocó con Lewis Hamilton en Les Combes durante la primera vuelta.
El argentino se instaló rápidamente en la zona de puntos y confirmó su gran comienzo de carrera, que más tarde coronaría con otro doble adelantamiento sobre Gasly y Liam Lawson para terminar décimo en Spa-Francorchamps.