El Litoral en el GP de Belgica

Colnaghi confirmó su crecimiento en Spa y avanzó en el campeonato

El ítalo argentino, que compite con licencia argentina terminó cuarto en la carrera larga de la Fórmula 3. Con dos cuartos puestos, acumuló 19 puntos durante el fin de semana, llegó a las 20 unidades y ascendió al 16° lugar del campeonato.