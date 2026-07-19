Mattia Colnaghi completó un gran fin de semana en Spa-Francorchamps con el cuarto puesto en la carrera principal de la Fórmula 3. El representante de MP Motorsport largó sexto, aprovechó las alternativas de una competencia cargada de adelantamientos y quedó a un paso de subir al podio.
Colnaghi confirmó su crecimiento en Spa y avanzó en el campeonato
El ítalo argentino, que compite con licencia argentina terminó cuarto en la carrera larga de la Fórmula 3. Con dos cuartos puestos, acumuló 19 puntos durante el fin de semana, llegó a las 20 unidades y ascendió al 16° lugar del campeonato.
La victoria fue para Ernesto Rivera, quien partió desde la cuarta posición y construyó su avance con paciencia. El piloto de Campos Racing esperó hasta la segunda mitad de la prueba para atacar a los líderes y, una vez que tomó la punta, consiguió escaparse definitivamente.
Hiyu Yamakoshi finalizó segundo con el auto de Van Amersfoort Racing, mientras que Freddie Slater completó el podio y quedó a solamente un punto de Ugo Ugochukwu en el campeonato.
Una largada que cambió todo
Slater no consiguió aprovechar la pole position y fue superado por Tuukka Taponen antes de llegar a la primera curva. Yamakoshi también dejó atrás al británico y, pocos instantes después, atacó al piloto de MP Motorsport para quedarse con el liderazgo en Les Combes.
La primera vuelta también tuvo un momento determinante para el campeonato. Ugochukwu terminó en la grava después de un contacto con su compañero Théophile Naël, quien arrastraba daños en el alerón delantero. El líder del certamen cayó al décimo lugar, mientras que el francés debió ingresar a boxes.
La aparición del auto de seguridad por la salida de pista de Yevan David neutralizó rápidamente la competencia. La carrera se reanudó en la cuarta vuelta, con Yamakoshi al frente y Taponen resistiendo los ataques de Slater.
Cuando se habilitó nuevamente el DRS, comenzaron los cambios constantes de posiciones. Slater superó a Taponen en la séptima vuelta y un giro después recuperó el liderazgo con una maniobra sobre Yamakoshi.
Colnaghi avanzó hasta el cuarto lugar
Rivera comenzó a mostrar su verdadero ritmo en la novena vuelta. El mexicano superó a Taponen para colocarse tercero, aunque un leve contacto con el neumático trasero de Yamakoshi dañó uno de los laterales de su alerón delantero.
Colnaghi también encontró su oportunidad. Taponen perdió impulso al salir de La Source y el argentino lo adelantó en el camino hacia Eau Rouge para ascender a la cuarta posición.
Mientras Colnaghi se afirmaba detrás de los tres primeros, Rivera continuó con su remontada. Primero superó a Yamakoshi y después utilizó el DRS para adelantar a Slater en la recta de Kemmel y asumir el liderazgo durante la vuelta 12.
Desde ese momento, el piloto de Campos Racing quedó fuera del alcance de sus perseguidores. Yamakoshi consiguió recuperar el segundo puesto frente a Slater, pero ninguno tuvo ritmo suficiente para acercarse al líder.
Colnaghi debió concentrarse en conservar la cuarta posición. Maciej Gladysz llegó muy cerca durante la última vuelta, pero el piloto de MP Motorsport resistió la presión y cruzó la bandera a cuadros con apenas 0,410 segundos de ventaja. Taito Kato terminó sexto.
El mejor fin de semana de Colnaghi en la F3
Con dos cuartos puestos, Colnaghi completó su mejor fin de semana desde que llegó a la Fórmula 3. Sumó siete puntos en la carrera sprint del sábado y otros doce en la prueba principal del domingo.
Los 19 puntos obtenidos en Spa le permitieron alcanzar las 20 unidades en el campeonato. Su único punto anterior había llegado en la carrera principal de Melbourne, durante la apertura de la temporada. Además, cortó una racha de cuatro competencias consecutivas sin terminar dentro de la zona puntuable.
Más allá de las unidades sumadas, Colnaghi se mostró muy feliz por haber podido completar dos carreras competitivas y transformar en resultados el ritmo que tuvo su auto durante todo el fin de semana.
Después de varias fechas difíciles, los dos cuartos puestos representaron una recompensa al trabajo realizado junto a MP Motorsport y una señal alentadora de cara a la próxima ronda en Hungría.
Primera victoria principal para Rivera
Rivera consiguió su segundo triunfo de la temporada como debutante, pero el primero dentro de una carrera principal.
Ugochukwu se mantiene al frente del campeonato con 104 puntos, aunque Slater redujo la diferencia y ahora suma 103. Naël continúa tercero con 65 unidades, seguido por Noah Stromsted con 58. Rivera avanzó al quinto puesto con 56.
Campos Racing lidera ampliamente el campeonato de equipos con 225 puntos, delante de Trident, que tiene 168, y Van Amersfoort Racing, con 131.
La Fórmula 3 volverá a competir el próximo fin de semana en el Hungaroring. La séptima fecha de la temporada se disputará del 24 al 26 de julio, como parte del Gran Premio de Hungría.