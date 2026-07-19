En Spa-Francorchamps, largar desde la pole no siempre significa tener el control. Kimi Antonelli fue el más rápido, construyó una ventaja de 0,317 segundos sobre Max Verstappen y confirmó que Mercedes tiene el auto a vencer. Sin embargo, el joven italiano deberá afrontar una de las largadas más incómodas del calendario con el tetracampeón del mundo a su lado.
Antonelli tiene la pole, pero Spa no le regalará nada
Verstappen acecha y Colapinto va por los puntos El líder del campeonato partirá adelante con Verstappen a su lado y Russell inmediatamente detrás. Ferrari también aparece como amenaza, Norris deberá remontar desde el 13° lugar y Franco Colapinto comenzará 11°. La estrategia, la administración de la energía y una posible neutralización pueden cambiarlo todo.
La distancia hasta La Source es corta. El verdadero desafío comienza después, cuando los autos descienden hacia Eau Rouge, trepan por Raidillon y llegan a la recta de Kemmel. Allí, el rebufo puede transformar al líder en el piloto más vulnerable del grupo. Antonelli tendrá que acertar en la salida, administrar correctamente la energía y llegar primero a la frenada de Les Combes.
A sus 19 años, el italiano continúa mostrando una serenidad poco habitual. Lidera el campeonato, consiguió su sexta pole de la temporada y llega a la carrera con 25 puntos de ventaja sobre George Russell. Desde la segunda práctica fue la referencia del fin de semana, pero ahora deberá convertir esa velocidad en un resultado frente a rivales que no le concederán margen.
Verstappen, entre los dos Mercedes Verstappen partirá segundo después de haber recibido la ayuda del rebufo de Isack Hadjar en la clasificación. El propio neerlandés reconoció que, sin esa colaboración, difícilmente habría estado en la primera fila. Red Bull preparó el auto pensando especialmente en la carrera y, aunque Max intentó reducir las expectativas sobre su ritmo, nadie imagina que dejará pasar una oportunidad en la largada.
Detrás aparecerá Russell, promovido al tercer lugar por la penalización de Lando Norris. El británico quedó más de medio segundo detrás de Antonelli y volvió a sufrir problemas con el despliegue de energía, especialmente en el último sector. Sin embargo, continúa siendo el rival más cercano de su compañero en el campeonato y tendrá una posición ideal para aprovechar cualquier pelea entre los dos hombres de la primera fila.
La situación coloca a Mercedes ante un escenario delicado. Antonelli necesita defenderse de Verstappen, pero también tiene a su compañero detrás. Una lucha demasiado intensa en los primeros kilómetros podría abrirles la puerta a los demás.
Ferrari espera su oportunidad Charles Leclerc y Lewis Hamilton largarán cuarto y quinto. En clasificación quedaron separados por apenas 0,002 segundos y Ferrari volvió a demostrar que está cerca, aun cuando el rendimiento a una vuelta no fue suficiente para desafiar a Antonelli.
La Scuderia suele crecer los domingos y llega con dos victorias en las últimas tres carreras. Leclerc ganó en Silverstone después de superar a Antonelli en la largada, mientras que Hamilton logró recuperarse de su fuerte accidente en la tercera práctica gracias al trabajo contrarreloj de los mecánicos para reconstruir el auto.
Ferrari no necesita dominar para convertirse en una amenaza. Si Verstappen obliga a Antonelli a defenderse, o si Mercedes vuelve a sufrir algún problema de fiabilidad, Leclerc y Hamilton estarán lo suficientemente cerca como para aprovecharlo.
Una sola parada, pero sin margen para equivocarse Los datos de Pirelli señalan una carrera de una sola detención. La estrategia considerada más rápida es comenzar con neumáticos medios y pasar a los duros entre las vueltas 17 y 23. La alternativa con blandos también es competitiva y adelantaría la parada a una ventana situada entre los giros 14 y 20.
El compuesto blando sorprendió porque ofreció alrededor de medio segundo de ventaja sobre el medio sin presentar una degradación excesiva. El duro, por su parte, mostró un comportamiento muy estable durante las pruebas realizadas el viernes. Las simulaciones calculan que una estrategia de dos paradas sería entre ocho y diez segundos más lenta.
Pero Spa tiene una particularidad: cada vuelta mide 7,004 kilómetros. Si un equipo deja pasar el momento adecuado para ingresar a boxes, deberá completar todo el recorrido antes de tener otra oportunidad. La estrategia será más proactiva que reactiva y dependerá también de los juegos nuevos que cada escudería haya reservado.
La degradación térmica de los neumáticos traseros aparece como el principal punto de atención. También habrá que observar la administración de la energía con los nuevos autos de 2026. Las cinco zonas de Modo Recta y el punto de Modo Adelantamiento ofrecerán oportunidades, pero los pilotos deberán decidir cuidadosamente en qué momento utilizar la potencia extra.
La oportunidad
La oportunidad de Franco Colapinto se clasificó 13°, apenas 0,061 segundos detrás de Pierre Gasly, pero las penalizaciones de Norris y Hadjar le permitirán comenzar desde el 11° lugar. Su compañero partirá décimo, por lo que los dos Alpine estarán en el límite de la zona de puntos.
Para el argentino será la oportunidad de cambiar el tono de un fin de semana que pasó de la ilusión del viernes a las dudas del sábado. Después de haber sido séptimo en la segunda práctica, el A526 perdió competitividad y ninguno de sus pilotos consiguió avanzar a la Q3. La carrera, sin embargo, vuelve a colocar a Colapinto cerca del objetivo.
Alpine fue uno de los equipos que probó el neumático duro y cuenta con información sobre su baja degradación. Eso podría permitirle extender el primer stint o reaccionar ante una neutralización. Franco deberá combinar agresividad y paciencia: delante tendrá a Gasly y Liam Lawson; detrás partirán Nico Hülkenberg y un Norris con un McLaren mucho más rápido que su posición de largada.
Remontada obligada
Norris y Hadjar, obligados a remontar Norris marcó el tercer tiempo de la clasificación, pero una penalización de diez lugares por utilizar nuevos componentes de la unidad de potencia lo enviará al 13° puesto. Hadjar, décimo el sábado, comenzará 20° por una sanción de veinte posiciones.
Ambos podrían invertir la estrategia, largar con duros y extender su primer relevo mientras los autos de la zona media ingresan a boxes. Spa fue el circuito elegido para cumplir esas penalizaciones porque ofrece más posibilidades de adelantamiento que Hungría y Zandvoort, las dos próximas fechas.
Sus remontadas serán otro factor para Colapinto y para todos los pilotos que comiencen cerca de la zona de puntos.
Spa siempre guarda una última incógnita La previsión indica una carrera seca, con apenas un 10% de probabilidad de lluvia, una temperatura máxima cercana a los 19 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h. Sin embargo, en Spa nadie deja de observar el cielo.
También existe la posibilidad de una neutralización. Pierre Gasly y Hamilton sufrieron fuertes accidentes durante los entrenamientos y la grava llegó varias veces a la línea de carrera. Un coche de seguridad en el momento adecuado podría ofrecer una parada casi gratuita y desarmar cualquier planificación.
La carrera se disputará desde las 10 de Argentina —15 de Bélgica— sobre 44 vueltas. Antonelli tiene el mejor auto y la mejor posición, pero deberá afrontar algo que ninguna simulación puede resolver: llegar a La Source con Verstappen a su lado y atravesar Eau Rouge sabiendo que, detrás, todos buscarán su rebufo.
Colapinto, desde el 11° lugar, tendrá su propia batalla. Después de un sábado que dejó más preguntas que respuestas, Spa le ofrece la posibilidad de cerrar el fin de semana con puntos.