El Litoral en el GP de Belgica

Antonelli tiene la pole, pero Spa no le regalará nada

Verstappen acecha y Colapinto va por los puntos El líder del campeonato partirá adelante con Verstappen a su lado y Russell inmediatamente detrás. Ferrari también aparece como amenaza, Norris deberá remontar desde el 13° lugar y Franco Colapinto comenzará 11°. La estrategia, la administración de la energía y una posible neutralización pueden cambiarlo todo.