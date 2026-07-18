Kimi Antonelli confirmó el dominio que había mostrado durante los entrenamientos y se quedó con la pole position para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se disputará este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.
Antonelli voló en Spa y se quedó con una pole demoledora; Colapinto largará 11°
El piloto de Mercedes dominó la clasificación en Spa-Francorchamps con una vuelta brillante que dejó a Max Verstappen a más de tres décimas. Franco Colapinto avanzó a la Q2, quedó a solo 61 milésimas de Pierre Gasly y largará 11° gracias a las sanciones que modificaron la parrilla.
El piloto italiano fue de menor a mayor durante la clasificación. Después de una Q1 en la que no logró marcar diferencias, encontró el ritmo en la Q2 y terminó sellando una vuelta brillante de 1m44s361 en su último intento de la Q3 para superar por 0s317 a Max Verstappen y conseguir una nueva pole con Mercedes.
Lando Norris terminó tercero en la clasificación. El británico había marcado en el primer intento de la Q3 un registro de 1m44s801, que en ese momento era la mejor vuelta del fin de semana, pero no pudo responder al giro definitivo de Antonelli. Además, deberá cumplir una sanción de diez posiciones por cambios en la unidad de potencia de su McLaren y largará desde el 13° puesto.
La penalización del británico permitió que George Russell avanzara al tercer lugar de la parrilla. Charles Leclerc y Lewis Hamilton ocuparán la tercera fila con los dos Ferrari, mientras que Oscar Piastri partirá sexto.
Franco Colapinto, por su parte, completó una clasificación competitiva con Alpine. El argentino superó la Q1, volvió a mejorar su rendimiento en la segunda parte de la sesión y finalizó 13°, apenas 61 milésimas por detrás de su compañero Pierre Gasly.
Las sanciones de Norris y Hadjar le permitirán ganar dos posiciones, por lo que iniciará la carrera desde el 11° lugar, junto a Nico Hülkenberg y a las puertas de la zona de puntos.
Q1: Norris impuso el ritmo y Colapinto reaccionó bajo presión
La clasificación comenzó con la pista completamente seca y una temperatura de 38 grados sobre el asfalto. Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez fueron los primeros en salir, aunque los tiempos de referencia no tardaron en caer cuando aparecieron los principales candidatos.
Max Verstappen se colocó inicialmente en lo más alto con un registro de 1m45s930, pero Lando Norris lo desplazó por apenas 65 milésimas. El piloto de McLaren cerró la Q1 como el más rápido y confirmó el buen rendimiento que había mostrado durante todo el fin de semana.
Colapinto quedó momentáneamente en zona de eliminación después del primer intento, pero respondió en la vuelta decisiva. El argentino marcó 1m46s795 y avanzó a la Q2 en la 13ª posición, inmediatamente detrás de Gasly, siendo el único de los pilotos comprometidos que logró escapar de la eliminación en el cierre de la sesión.
La definición fue extremadamente ajustada en la zona media. Carlos Sainz consiguió el último lugar disponible para avanzar, mientras que Alexander Albon quedó eliminado por apenas siete milésimas.
También quedaron afuera Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Lance Stroll.
Q2: Antonelli dio el primer golpe y Colapinto quedó cerca de Gasly
Franco Colapinto fue el encargado de inaugurar la pista en la Q2 y estableció un primer registro de 1m47s086. A medida que el asfalto mejoró, los tiempos comenzaron a bajar considerablemente.
Antonelli marcó una fuerte diferencia desde su primer intento. El italiano registró 1m45s142 y quedó casi medio segundo por delante de su compañero Russell, confirmando que Mercedes era el equipo a vencer.
Charles Leclerc se ubicó segundo, mientras que Norris fue tercero. Hamilton y Verstappen quedaron a más de cuatro décimas, en una sesión que volvió a mostrar diferencias muy pequeñas entre los equipos de punta.
Colapinto mejoró en el intento final hasta 1m46s392, pero no pudo ingresar en la Q3. El argentino terminó 13°, apenas 0s061 detrás de Gasly, que fue 12° con un tiempo de 1m46s331.
La diferencia mínima entre ambos Alpine reflejó la paridad interna durante todo el fin de semana. Colapinto volvió a quedar muy cerca de su compañero y confirmó una evolución clara respecto de las primeras carreras de la temporada.
Liam Lawson terminó 11° y también quedó eliminado, junto a Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz y Oliver Bearman.
Q3: Antonelli clavó la vuelta cuando más importaba
La lucha por la pole comenzó con cuatro pilotos obligados a utilizar neumáticos blandos usados: Hadjar, Piastri, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto.
En el primer intento, Norris sorprendió con un tiempo de 1m44s801 y quedó apenas 39 milésimas por delante de Antonelli. Leclerc se ubicó tercero, a solo 92 milésimas, por lo que los tres primeros quedaron separados por menos de una décima en un circuito de más de siete kilómetros.
Verstappen fue cuarto tras aprovechar el rebufo de Hadjar, mientras que Hamilton, Russell y Piastri completaron las siguientes posiciones. La pelea por la pole prometía resolverse por detalles, con diferencias mínimas entre los principales candidatos.
La actividad se demoró brevemente para retirar la grava que había quedado sobre la pista en la zona de Stavelot antes del último intento de la Q3, lo que preparó una definición a una sola vuelta.
En el intento final, Antonelli no falló. El italiano completó una vuelta impecable de 1m44s361 y logró su sexta pole position de la temporada.
Verstappen volvió a aprovechar el rebufo de Hadjar en el intento decisivo, aunque su vuelta también quedó condicionada por un momento de tráfico con su compañero cuando ambos iniciaban el giro lanzado. Finalmente, el neerlandés fue segundo, a 0s317 del Mercedes de Antonelli.
Norris terminó tercero, pero su sanción de diez posiciones lo relegará hasta el 13° puesto de la parrilla.
Russell fue cuarto, seguido por Leclerc, Hamilton y Piastri. Lindblad consiguió una destacada octava posición y llegó a marcar el mejor primer sector de toda la clasificación. Bortoleto fue noveno y Hadjar completó el top 10 antes de recibir su penalización.
La parrilla de salida del GP de Bélgica
Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams).
Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Pérez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin), Isack Hadjar (Red Bull) y Fernando Alonso (Aston Martin).
El Gran Premio de Bélgica se disputará este domingo 19 de julio desde las 10:00 de Argentina, sobre 44 vueltas al circuito de Spa-Francorchamps.