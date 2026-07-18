El Litoral en el GP de Belgica

Antonelli voló en Spa y se quedó con una pole demoledora; Colapinto largará 11°

El piloto de Mercedes dominó la clasificación en Spa-Francorchamps con una vuelta brillante que dejó a Max Verstappen a más de tres décimas. Franco Colapinto avanzó a la Q2, quedó a solo 61 milésimas de Pierre Gasly y largará 11° gracias a las sanciones que modificaron la parrilla.