Joshua Duerksen se quedó este sábado con la carrera Sprint de la Fórmula 2 en Spa-Francorchamps y logró su segunda victoria de la temporada tras imponerse en una competencia que tuvo dos ingresos del auto de seguridad.
Duerksen ganó la Sprint de Spa y Varrone sufrió un problema mecánico
El paraguayo consiguió su segunda victoria de la temporada en la Fórmula 2. Nicolás Varrone perdió terreno por una falla en su Van Amersfoort Racing y terminó 18° en la carrera Sprint de Spa-Francorchamps.
El piloto paraguayo de Invicta Racing tomó el liderazgo a mitad de carrera al superar a Martinius Stenshorne en Les Combes y, tras una impecable relanzada en la última vuelta, resistió la presión del noruego para cruzar primero la bandera a cuadros. El podio lo completó Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil).
La competencia comenzó con Sebastián Montoya conservando la punta desde la pole, aunque Stenshorne lo superó en la primera vuelta aprovechando el rebufo en la recta de Kemmel. Duerksen se mantuvo siempre cerca de los líderes y encontró su oportunidad luego del primer período de auto de seguridad, provocado por el accidente de Cian Shields.
Cuando restaban pocas vueltas, Rafael Câmara quedó detenido en pista y obligó a una nueva neutralización. En la relanzada, Duerksen defendió con autoridad la primera posición, mientras que Nikola Tsolov superó a Montoya para quedarse con el cuarto puesto. Alexander Dunne completó el top cinco.
Para Nicolás Varrone fue una Sprint complicada. El piloto argentino de Van Amersfoort Racing perdió rendimiento cuando peleaba por el décimo puesto con el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak y debió ingresar a boxes para que el equipo revisara su auto. Tras solucionar el inconveniente, regresó a la pista, pero ya sin posibilidades de recuperar terreno y terminó 18°, a cuatro vueltas del vencedor.
La actividad de la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal del Gran Premio de Bélgica, pactada a 25 vueltas en el circuito de Spa-Francorchamps, donde Varrone buscará recuperarse y cerrar el fin de semana con un mejor resultado.