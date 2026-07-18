El Litoral en el GP de Bélgica

Duerksen ganó la Sprint de Spa y Varrone sufrió un problema mecánico

El paraguayo consiguió su segunda victoria de la temporada en la Fórmula 2. Nicolás Varrone perdió terreno por una falla en su Van Amersfoort Racing y terminó 18° en la carrera Sprint de Spa-Francorchamps.