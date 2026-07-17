Los argentinos dejaron buenas sensaciones en la jornada de clasificaciones de las categorías promocionales de la Fórmula 1. Mattia Colnaghi volvió a ubicarse entre los protagonistas de la Fórmula 3, mientras que Nicolás Varrone mostró un rendimiento competitivo en la Fórmula 2, aunque el resultado final no reflejó del todo el potencial exhibido durante la sesión.
Colnaghi y Varrone llegan con buenas expectativas a las Sprint de Spa
Mattia Colnaghi clasificó sexto en la Fórmula 3 y Nicolás Varrone fue 12° en la Fórmula 2 tras una clasificación marcada por dos banderas rojas. Los argentinos buscarán avanzar este sábado en las carreras Sprint del Gran Premio de Bélgica.
En la Fórmula 2, Varrone finalizó 12° con un registro de 1m57s018. El piloto de Van Amersfoort Racing llegó a ubicarse séptimo antes del último intento, pero una segunda bandera roja alteró el desenlace de la clasificación. Tras la reanudación, varios pilotos lograron mejorar sus tiempos en la vuelta final, mientras que el argentino no pudo hacerlo y terminó relegado hasta la 12ª posición.
La pole position quedó para el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing), quien marcó 1m56s306 y superó por apenas 39 milésimas al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix). El irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) completó los tres primeros lugares.
En la Fórmula 3, Colnaghi confirmó el buen nivel que había mostrado desde el entrenamiento libre y clasificó sexto con un tiempo de 2m05s695, resultado que lo mantiene en la pelea por los puntos para ambas competencias del fin de semana.
La pole quedó en poder del británico Freddie Slater, escoltado por el finlandés Tuukka Taponen y el japonés Hiyu Yamakoshi, en una sesión disputada sobre una pista con condiciones cambiantes.
Así largarán este sábado
La actividad continuará este sábado con las carreras Sprint de ambas categorías.
La Fórmula 3 abrirá la jornada a las 5:15 (hora argentina). Gracias a la inversión de los doce primeros clasificados, la pole será para el japonés Jin Nakamura, mientras que Mattia Colnaghi largará séptimo.
Más tarde, desde las 9:15 (hora argentina), se disputará la Sprint de la Fórmula 2. En este caso la inversión alcanza únicamente a los diez primeros de la clasificación, por lo que el mexicano Noel León partirá desde la pole, mientras que Nicolás Varrone largará 12°.
El domingo se correrán las carreras principales. Colnaghi partirá desde el sexto puesto en la Fórmula 3, mientras que Varrone lo hará desde la 12ª posición en la Fórmula 2.
Con el ritmo mostrado durante toda la jornada del viernes, ambos argentinos afrontarán el resto del fin de semana con el objetivo de avanzar y volver a sumar puntos en uno de los circuitos más exigentes y tradicionales del calendario