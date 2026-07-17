El Litoral en el GP de Bélgica

Colnaghi y Varrone llegan con buenas expectativas a las Sprint de Spa

Mattia Colnaghi clasificó sexto en la Fórmula 3 y Nicolás Varrone fue 12° en la Fórmula 2 tras una clasificación marcada por dos banderas rojas. Los argentinos buscarán avanzar este sábado en las carreras Sprint del Gran Premio de Bélgica.