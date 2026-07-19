El Litoral en el GP de Bélgica

La gran carrera de Varrone que no pudo reflejarse en el resultado final

El argentino largó 12°, realizó una gran remontada y llegó a ubicarse segundo con una estrategia alternativa. La interrupción por el accidente de Laurens van Hoepen borró su ventaja y lo obligó a finalizar 14°. Rafael Câmara consiguió la victoria.