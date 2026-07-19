Nicolás Varrone estuvo mucho más cerca del podio de lo que refleja su 14° puesto final en la carrera principal de la Fórmula 2 en Spa-Francorchamps. El argentino protagonizó una de sus mejores actuaciones de la temporada, pero una bandera roja apareció cuando su estrategia comenzaba a colocarlo entre los candidatos.
La gran carrera de Varrone que no pudo reflejarse en el resultado final
El argentino largó 12°, realizó una gran remontada y llegó a ubicarse segundo con una estrategia alternativa. La interrupción por el accidente de Laurens van Hoepen borró su ventaja y lo obligó a finalizar 14°. Rafael Câmara consiguió la victoria.
El representante de Van Amersfoort Racing partió desde el 12° lugar con neumáticos medios y realizó una excelente largada en la que avanzó cinco posiciones. Después del primer auto de seguridad, provocado por la detención de Oliver Goethe, se acomodó sexto y comenzó a aprovechar la mayor duración de su compuesto.
Varrone mostró confianza y ritmo. Una de sus mejores maniobras llegó cuando superó por afuera en Blanchimont a Nikola Tsolov, líder del campeonato. Luego también dejó atrás a Alexander Dunne y Tasanapol Inthraphuvasak.
Mientras los pilotos que habían comenzado con superblandos sufrían una fuerte degradación y anticipaban sus detenciones, el argentino mantuvo un ritmo competitivo con los medios. Esa diferencia le permitió avanzar hasta el segundo lugar, solamente detrás de Joshua Dürksen, el otro protagonista que había elegido la estrategia alternativa.
La interrupción que cambió la carrera
La posibilidad de pelear por su primer podio en Fórmula 2 era concreta. Varrone tenía neumáticos en buenas condiciones, ocupaba una posición privilegiada y todavía debía colocar los superblandos para el tramo final.
Todo cambió en la séptima vuelta. Laurens van Hoepen perdió el control de su Trident a la salida de la curva 9 y golpeó con fuerza contra las barreras. El piloto pudo abandonar el auto por sus propios medios, pero la dirección de carrera mostró la bandera roja para reparar las protecciones.
La neutralización eliminó las diferencias construidas y dejó a Varrone con mucho menos tiempo para aprovechar su estrategia. Cuando se reanudó la competencia, debió realizar la parada obligatoria y colocar los neumáticos superblandos.
El argentino regresó dentro de un pelotón muy compacto. Aunque intentó recuperar posiciones, ya no tenía el espacio que necesitaba para utilizar la ventaja inicial del compuesto. La degradación comenzó a afectarlo en los últimos minutos y terminó retrocediendo hasta el 14° lugar.
El resultado final no reflejó la actuación de Varrone, quien había conseguido avanzar seis posiciones y correr segundo antes de la interrupción. Tampoco pudo sumar puntos, pero dejó una de sus mejores demostraciones desde que llegó a la categoría.
Câmara ganó una carrera cambiante
Rafael Câmara convirtió la pole position en su segunda victoria de la temporada, aunque debió recuperarse de una mala largada. Inthraphuvasak tomó la punta antes de la primera curva, pero el brasileño recuperó el liderazgo en Les Combes durante la quinta vuelta.
La bandera roja, los dos autos de seguridad y las diferentes estrategias modificaron varias veces el orden. Câmara consiguió mantenerse delante cuando la carrera entró en su etapa decisiva y recibió la bandera a cuadros con 5,458 segundos de ventaja.
Inthraphuvasak terminó segundo y consiguió su primer podio en Fórmula 2. Tsolov heredó el tercer puesto después de las penalizaciones de cinco segundos aplicadas a Dunne y Noel León por exceder los límites de la pista.
Dunne quedó cuarto, seguido por Gabriele Minì, Rafael Villagómez, León, Colton Herta, Ritomo Miyata y Mari Boya.
Invicta Racing completó de esta manera una barrida en Spa: Dürksen ganó la carrera sprint del sábado y Câmara se impuso en la prueba principal.
Tsolov continúa al frente del campeonato con 161 puntos, seguido por Minì con 134 y Câmara con 125.
Varrone tendrá revancha rápidamente. La novena fecha de la Fórmula 2 se disputará del 24 al 26 de julio en el Hungaroring, como parte del Gran Premio de Hungría.