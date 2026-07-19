Andrea Kimi Antonelli se quedó este domingo con la victoria en el Gran Premio de Bélgica, décima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1, disputada sobre las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps.
Antonelli conquistó Spa, Colapinto resistió para sumar en Spa
El italiano alcanzó su sexta victoria en la Fórmula 1 después de superar a Charles Leclerc en el tramo final. Franco Colapinto avanzó desde el 11° puesto y terminó décimo tras aguantar en el final a Pierre Gasly y Liam Lawson. Abandonó Russell.
El piloto de Mercedes regresó al triunfo después de tres carreras y alcanzó su sexta victoria en la máxima categoría. Charles Leclerc finalizó segundo, a 1s952, mientras que Max Verstappen completó el podio.
Franco Colapinto también fue uno de los protagonistas de la jornada. El argentino avanzó desde el 11° lugar de la parrilla, llegó a estar septimo tras una muy buena largada que lo mantuvo en la pelea en las primeras vueltas y finalmente terminó décimo, justo por delante de su compañero Pierre Gasly, para sumar un nuevo punto con Alpine.
La carrera comenzó sobre una pista seca y con 28 grados de temperatura en el asfalto. Antonelli partió desde la pole position y realizó una buena largada, aunque Verstappen consiguió superarlo en la bajada hacia Eau Rouge. El italiano reaccionó inmediatamente y recuperó el liderazgo en la recta de Kemmel, donde Leclerc también adelantó al neerlandés para quedar segundo.
Más atrás, George Russell y Lewis Hamilton llegaron a la par a Les Combes y terminaron tocándose. El piloto de Mercedes abandonó por los daños sufridos, mientras que Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por provocar el incidente. Golpe dramático para el británico de Mercedes perdiendo valiosos puntos que lo alejan cada vez mas de su compañero Antonelli.
La dirección de carrera ordenó el ingreso del auto de seguridad. Antonelli encabezaba el pelotón, seguido por Leclerc, Verstappen, Oscar Piastri, Hamilton, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Colapinto. El argentino había ganado tres posiciones durante una excelente primera vuelta.
La competencia se reanudó en el quinto giro y Antonelli consiguió rápidamente una ventaja superior al segundo. Verstappen recuperó la segunda posición al adelantar a Leclerc, mientras Colapinto defendió el octavo lugar durante tres vueltas ante los ataques de Lando Norris.
El piloto de McLaren finalmente consiguió superar al argentino, que luego cayó al décimo puesto al ser adelantado por Gasly. El francés abrió la primera ronda de detenciones en la vuelta 15 y Colapinto ingresó un giro después para cambiar sus neumáticos medios por duros.
Sergio “Checo” Pérez, por su parte, debió abandonar por un problema en la suspensión de su Cadillac. El mexicano había comenzado con neumáticos duros y aprovechó la primera neutralización para colocar blandos, pero no pudo completar la carrera.
Los VSC alteraron las estrategias
Verstappen realizó su parada en la vuelta 18, justo antes de la aparición de un breve Virtual Safety Car. Antonelli se detuvo un giro después, cuando la carrera ya había sido relanzada, por lo que no pudo beneficiarse de la neutralización.
Un segundo VSC apareció en la vuelta 20 para permitir el retiro de restos de la pista. En esta oportunidad, Leclerc, Hamilton y Piastri aprovecharon para ingresar a boxes. El monegasco regresó por delante de Antonelli, mientras Norris, que había comenzado con neumáticos duros, permaneció en pista y asumió el liderazgo.
Hamilton cumplió su sanción durante su detención, pero perdió tiempo adicional por un incidente en el box de Ferrari: recibió la orden de salir cuando uno de los mecánicos todavía trabajaba sobre el auto. El integrante del equipo cayó al suelo, aunque no sufrió lesiones.
Leclerc superó a Norris en la vuelta 23 y tomó la punta. Antonelli también adelantó al británico tres giros más tarde, pero quedó a tres segundos del piloto de Ferrari.
El italiano comenzó entonces una sostenida recuperación. A pesar de tener neumáticos dos vueltas más usados que los de Leclerc, redujo rápidamente la diferencia y entró en distancia de ataque cuando faltaban once giros.
La gran maniobra de Colapinto
En la pelea por el último punto, Gasly y Colapinto avanzaron juntos y superaron a Nico Hülkenberg. Luego alcanzaron a Lawson, que defendía la décima posición.
Gasly consiguió adelantar al piloto de Racing Bulls, pero Lawson intentó responder en la recta de Kemmel. Colapinto aprovechó el enfrentamiento entre ambos y sorprendió con una gran maniobra para pasar del 12° al décimo lugar antes de llegar a Les Combes.
Desde ese momento, el argentino debió defenderse de su compañero y de Lawson. Colapinto resistió la presión durante las vueltas finales y conservó la posición hasta la bandera a cuadros.
En la punta, Antonelli alcanzó a Leclerc y concretó el adelantamiento en la vuelta 34, nuevamente en la recta de Kemmel. El monegasco intentó mantenerse cerca, pero no encontró una oportunidad para recuperar el liderazgo.
Antonelli ganó con 1s952 de ventaja sobre Leclerc y Verstappen terminó tercero, a 11s586. Hamilton se recuperó de su penalización y adelantó a Piastri en la vuelta 40 para finalizar cuarto.
Piastri terminó quinto, seguido por Isack Hadjar, quien protagonizó una gran remontada desde el 21° lugar de la parrilla. Norris fue séptimo, por delante de Gabriel Bortoleto y Lindblad.
Colapinto completó los diez primeros y se quedó con el último punto después de imponerse a Gasly en el duelo interno de Alpine. Durante varias vueltas, el francés se mantuvo a menos de un segundo, a la espera de un error que nunca llegó. Franco manejó la presión con madurez, controló la situación y logró despegarse de la pelea en el tramo final para coronar una sólida actuación en Spa.
La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Hungría, última competencia antes del receso de verano europeo.