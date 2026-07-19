El Litoral en el GP de Belgica

Antonelli conquistó Spa, Colapinto resistió para sumar en Spa

El italiano alcanzó su sexta victoria en la Fórmula 1 después de superar a Charles Leclerc en el tramo final. Franco Colapinto avanzó desde el 11° puesto y terminó décimo tras aguantar en el final a Pierre Gasly y Liam Lawson. Abandonó Russell.