La grilla de salida del Gran Premio de Bélgica sufrió importantes modificaciones después de la clasificación del sábado. Cinco pilotos deberán cumplir penalizaciones por superar la cantidad reglamentaria de diferentes componentes de sus unidades de potencia.
Cinco sanciones reordenaron la grilla en Spa y Colapinto largará 11°
Lando Norris, Carlos Sainz, Lance Stroll, Isack Hadjar y Fernando Alonso fueron penalizados por utilizar nuevos elementos de sus unidades de potencia. Los cambios permitieron que Franco Colapinto avanzara dos posiciones y comenzara desde la sexta fila.
El principal beneficiado entre los pilotos de Alpine fue Franco Colapinto. El argentino había conseguido el 13° tiempo de la clasificación, pero las sanciones aplicadas a Lando Norris e Isack Hadjar lo promovieron hasta la 11ª posición.
Pierre Gasly también avanzó dos lugares y largará décimo. Los dos Alpine quedaron de esta manera muy cerca de la zona de puntos: el francés cerrará la quinta fila junto a Liam Lawson, mientras que Colapinto compartirá la sexta con Nico Hülkenberg.
Norris caerá del tercer al 13° lugar
Lando Norris fue uno de los principales protagonistas de la clasificación al conseguir el tercer mejor tiempo, detrás de Kimi Antonelli y Max Verstappen. Sin embargo, el vigente campeón del mundo deberá retroceder diez posiciones y comenzará 13°.
McLaren instaló en su auto un cuarto juego de controles electrónicos, superando las tres unidades permitidas durante la temporada. Norris ya había agotado su asignación después de sufrir diferentes problemas de fiabilidad en China y Japón.
Mercedes puso a disposición de McLaren una versión actualizada del componente, con la intención de mejorar la fiabilidad. Oscar Piastri recibió su tercer juego y evitó la sanción, mientras que Norris debió colocar el cuarto.
Tras la posterior penalización de Carlos Sainz, Norris compartirá la séptima fila con Oliver Bearman.
Hadjar ayudó a Verstappen y después cayó al fondo
Isack Hadjar recibió la sanción más grande del fin de semana. Red Bull instaló en su monoplaza un quinto motor de combustión interna, un quinto turbocompresor y un quinto sistema de escape, cuando el reglamento permite cuatro unidades de cada elemento.
Las modificaciones representan una penalización acumulada de 30 posiciones.
Hadjar llegó hasta la Q3, aunque su objetivo no era conseguir un buen lugar para sí mismo. El francés utilizó su última salida a pista para ofrecerle el rebufo a Verstappen, quien aprovechó la ayuda para conseguir la segunda posición.
El piloto de Red Bull largará 21°, solamente por delante de Fernando Alonso.
Alonso ocupará el último lugar
Aston Martin modificó la batería, los controles electrónicos y varios componentes auxiliares del auto de Alonso. El español superó el límite permitido en los tres elementos y recibió una penalización total de 20 lugares.
Alonso había terminado 21° en la clasificación, por delante únicamente de su compañero Lance Stroll. La combinación entre su posición original y las sanciones lo dejará en el último lugar de la grilla.
Stroll también fue penalizado. El canadiense utilizará un cuarto MGU-K y retrocederá diez posiciones, por lo que comenzará 20°, delante de Hadjar y Alonso.
Sainz, el último sancionado
Carlos Sainz se convirtió el domingo en el quinto piloto penalizado. Williams instaló una cuarta unidad de controles electrónicos en su monoplaza, lo que representa una sanción de diez posiciones.
El español se había clasificado 15° y había avanzado provisionalmente al 14° lugar por las primeras penalizaciones. Con su propia sanción aplicada, finalmente largará 19°.
Así quedó la grilla de salida en Spa
1 Kimi Antonelli - 2 Max Verstappen
3 George Russell - 4 Charles Leclerc
5 Lewis Hamilton - 6 Oscar Piastri
7 Arvid Lindblad - 8 Gabriel Bortoleto
9 Liam Lawson - 10 Pierre Gasly
11 Franco Colapinto - 12 Nico Hülkenberg
13 Lando Norris - 14 Oliver Bearman
15 Alexander Albon - 16 Esteban Ocon
17 Valtteri Bottas - 18 Sergio Pérez
19 Carlos Sainz -20 Lance Stroll
21 Isack Hadjar - 22 Fernando Alonso