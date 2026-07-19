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Por adentro y ante dos rivales: la gran maniobra de Colapinto en Bélgica

El argentino aprovechó la pelea entre Pierre Gasly y Liam Lawson, sorprendió a ambos por la línea interna antes de Les Combes y ganó dos posiciones de una sola vez para meterse en la zona de puntos.

Colapinto pasó a Gasly y Lawson en una maniobra brillante y sumó en Spa REUTERS/Sarah MeyssonnierColapinto pasó a Gasly y Lawson en una maniobra brillante y sumó en Spa REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Colapinto ya había comenzado la carrera con una gran salida: adelantó a Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto para avanzar desde el 11° hasta el noveno puesto. Luego quedó octavo debido al abandono de George Russell en la primera vuelta.

Tras las detenciones en boxes, el argentino volvió a involucrarse en la pelea por el último punto. Marchaba 12°, detrás de Gasly y Liam Lawson, cuando el francés superó al piloto de Racing Bulls en la recta de Kemmel.

Lawson intentó responder y se colocó a la par del Alpine, pero Colapinto aprovechó la lucha entre ambos, eligió la línea interna y sorprendió con un espectacular doble adelantamiento antes de llegar a Les Combes. En una sola maniobra pasó del 12° al décimo lugar.

Desde allí, Franco soportó la presión de Gasly, que cruzó la meta a menos de un segundo, y defendió la posición sin cometer errores. Así aseguró el último punto disponible y cerró una de sus actuaciones más sólidas de la temporada.

Gasly superó a Lawson en la recta de Kemmel, pero el neozelandés utilizó el rebufo y volvió a colocarse a la par del francés. Mientras ambos peleaban por la posición, Colapinto apareció por la línea interna y sorprendió a los dos antes de la frenada de Les Combes. El argentino sostuvo el auto por dentro y completó un espectacular doble adelantamiento para pasar del 12° al décimo puesto en una sola maniobra.

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