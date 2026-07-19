El Litoral en Bélgica

Por adentro y ante dos rivales: la gran maniobra de Colapinto en Bélgica

El argentino aprovechó la pelea entre Pierre Gasly y Liam Lawson, sorprendió a ambos por la línea interna antes de Les Combes y ganó dos posiciones de una sola vez para meterse en la zona de puntos.