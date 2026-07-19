La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 también se vive en la Fórmula 1. Mientras el Gran Premio de Bélgica comenzaba a tomar temperatura en el circuito de Spa-Francorchamps, Franco Colapinto volvió a demostrar que el corazón sigue puesto en la Selección argentina.
Franco Colapinto llevó la pasión mundialista al paddock de la Fórmula 1 con la camiseta de Julián Álvarez
El piloto argentino volvió a demostrar su fanatismo por la Selección en la previa del Gran Premio de Bélgica. Llegó al circuito con la camiseta de Julián Álvarez, desplegó una bandera con Messi y Maradona y fue protagonista de las redes oficiales de la Fórmula 1.
El piloto de Alpine llegó al paddock con la camiseta número 9 de Julián Álvarez y sorprendió a todos al desplegar una gran bandera con las imágenes de Lionel Messi y Diego Armando Maradona. La escena rápidamente se volvió viral y fue compartida por la propia Fórmula 1 en sus redes sociales junto al mensaje: "¡Franco representando a Argentina el día de la carrera!".
Un apoyo constante a la Scaloneta
No fue un gesto aislado. Desde que el equipo de Lionel Scaloni aseguró su lugar en la final tras eliminar a Inglaterra, Colapinto convirtió cada aparición pública en una muestra de apoyo a la Albiceleste.
Días atrás había llegado al circuito con la camiseta número 10 de Messi y un mate en la mano, mientras que durante las conferencias de prensa dejó varias referencias al Mundial.
Una de las respuestas que más repercusión generó fue cuando le consultaron qué haría si la carrera coincidía exactamente con la final. Entre risas respondió: "¡DNS, DNS!", utilizando la sigla que en la Fórmula 1 identifica a un piloto que no toma la largada.
Del Mundial a la Fórmula 1
En otro tramo de la charla, el argentino también analizó el duelo entre Argentina y España y celebró que ambas selecciones hayan llegado a la definición.
"Al menos se van a entender las puteadas entre ellos. Somos dos países que hablan el mismo idioma, tenemos una conexión muy cercana y somos latinos. Será un partidazo. Estoy feliz de que hayan llegado ambas y que Francia e Inglaterra se hayan quedado afuera. Era todo lo que quería", comentó.
Después de convertir por unos minutos el paddock en una tribuna albiceleste, Colapinto deberá enfocarse nuevamente en la competencia. El piloto de Alpine largará el Gran Premio de Bélgica desde el 11° puesto e intentará avanzar para volver a sumar puntos en el campeonato. Una vez terminada la carrera, toda su atención estará puesta en la final del Mundial, donde la Selección argentina buscará defender el título frente a España.