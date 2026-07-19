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Franco Colapinto llevó la pasión mundialista al paddock de la Fórmula 1 con la camiseta de Julián Álvarez

El piloto argentino volvió a demostrar su fanatismo por la Selección en la previa del Gran Premio de Bélgica. Llegó al circuito con la camiseta de Julián Álvarez, desplegó una bandera con Messi y Maradona y fue protagonista de las redes oficiales de la Fórmula 1.